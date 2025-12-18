Deportes

Boca Juniors le ofrecería un contrato a Miguel Ángel Borja después de finalizar su vínculo con River Plate

La novela en el mercado de fichajes sobre el futuro del atacante colombiano continúa siendo la más destacada en este fin de año: estaría pendiente de la llamada de Boca

El colombiano estaría vinculado con
El colombiano estaría vinculado con el cuadro azul y oro, pese a también ser tenido en cuenta por parte del fútbol mexicano - crédito Jesús Aviles / Infobae

La novela Miguel Ángel Borja continúa más vigente que nunca.

El 18 de diciembre de 2025, el posible traspaso del colombiano de River Plate a Boca Juniors tomó fuerza gracias a las versiones que llegaron de Argentina sobre una vinculación del Amigo de Dios con el cuadro xeneize para la siguiente temporada.

El 18 de diciembre de 2025, en principio se conoció por parte del periodista Tato Aguilera, de TyC Sports sobre los esfuerzos que haría el cuadro azul y oro, para contactarse con el colombiano y ofrecerle un contrato para la temporada 2026, en caso de que sus declaraciones a Espn hace algunos días sobre la posibilidad de jugar con ellos no sean parte de un juego de manipulación.

“Si Miguel Borja no usó a Boca Juniors, con sus declaraciones, la dirigencia del Xeneize lo va a llamar para ofrecerle un contrato en el 2026“, dijo

A esta versión, se reconfirmó por parte de Samuel Vargas, periodista de la cadena Dsports Colombia, citando lo que Aguilera mencionó.

“Según @Tato_Aguilera, Boca Juniors le ofrecerá un contrato a Miguel Ángel Borja, luego de finalizar su vínculo con River", mencionó.

El coqueteo de Miguel Borja al Boca Juniors

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja dejó abierta la posibilidad de incorporarse a Boca Juniors, el histórico rival de su anterior club, River Plate, mientras evalúa propuestas de diferentes países y busca relanzar su carrera con el objetivo de regresar a la selección colombiana para el Mundial 2026.

En una entrevista concedida al programa F90 de ESPN Argentina, el 11 de diciembre de 2025, Borja afirmó que los próximos días serán decisivos para definir su futuro profesional, ya que analiza ofertas de Rusia, Países Bajos, Estados Unidos y México.

En la parte final de la conversación, Borja anticipó que el desenlace de su situación se conocerá pronto:

“Los próximos diez días serán clave para tomar una decisión muy sabia”, declaró el atacante, según recogió ESPN Argentina. El futbolista, conocido como el “Colibrí”, busca un club donde pueda sumar minutos y recuperar protagonismo, tras un ciclo en River Plate marcado por altibajos y una pérdida de espacio bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo. Durante su paso por el club de Núñez, Borja disputó 48 partidos en todas las competencias y acumuló 2.213 minutos en cancha.

Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Boca Juniors, Borja respondió con cautela y dejó abierta la puerta a un eventual traspaso:

“Uno no sabe, uno no puede cerrar las puertas o no decir ‘de esta agua no beberé’. Estoy pensando en disfrutar las vacaciones y esperar la mejor opción para mí y mi familia. La puerta para regresar a Argentina quedó abierta y eso es algo muy bonito”, expresó el delantero, quien también reveló que su hermano es hincha del club xeneize.

Borja recordó que antes de su llegada a River Plate existió un acercamiento con Boca Juniors, aunque finalmente optó por otros destinos:

“Yo lo dije en una ocasión que tuve contacto con gente del Consejo de Boca, pero eso fue después de la Copa América que se jugó en pandemia, tenía contrato con Palmeiras y en ese momento una de las decisiones que tomé fue llegar a Junior y como soy hincha de Junior llegué, donde jugué dos semestres. Luego fui a Gremio y luego regresé a Junior. Ya después salió lo de River, pero tuve acercamientos con ellos y no se dio por cosas”, relató Borja a ESPN Argentina.

Estadísticas de Miguel Ángel Borja en River Plate

Miguel Ángel Borja saldrá de
Miguel Ángel Borja saldrá de River Plate, y espera definir su futuro en los próximos días - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El “Colibrí” (apodo por el cual es conocido el delantero), jugó 48 partidos en todas las competencias (Superliga de Argentina, Copa Libertadores, Mundial de Clubes) en 2.213 minutos. A continuación, estos son los detalles de los goles que marcó:

  • 15 de mayo de 2025 - Copa Libertadores: 29 minutos y gol en el River Plate 6-2 Independiente del Valle
  • 13 de julio de 2025 - Torneo Clausura: 5 minutos y gol en el River Plate 3-1 Platense
  • 5 de octubre de 2025 - Torneo Clausura: 90 minutos y gol en el Rosario Central 2-1 River Plate
  • 16 de febrero de 2025 - Torneo Apertura: 45 minutos y gol en el River Plate 1-0 Lanús
  • 22 de febrero de 2025 - Torneo Apertura: 45 minutos y gol en el San Martín de San Juan 0-2 River Plate
  • 13 de abril de 2025 - Torneo Apertura: 38 minutos y gol en el Talleres 1-1 River Plate
  • 18 de abril de 2025 - Torneo Apertura: 32 minutos y gol en el Gimnasia 0-3 River Plate
  • 4 de mayo de 2025 - Torneo Apertura: 29 minutos y gol en el River Plate 4-1 Vélez Sarsfield

