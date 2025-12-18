Así quedó la lista de campeones en el fútbol colombiano tras la final de Copa Colombia: Atlético Nacional, el más veces campeón

Atlético Nacional levantó por tercera vez consecutiva el título de la Copa Colombia 2025 - crédito Atlético Nacional

El Atlético Nacional sumó un nuevo capítulo a su historia al conquistar su título número 37 tras imponerse en la final de la Copa BetPlay, un logro que permitió al club cerrar un año marcado por la irregularidad con una victoria de alto impacto emocional.

El triunfo, alcanzado en el clásico antioqueño frente al Independiente Medellín, no solo significó la tercera consagración consecutiva en este torneo, sino que también sirvió para reconciliar al equipo con su afición y reafirmar su peso en el fútbol colombiano, en un contexto donde la proyección internacional había quedado fuera de alcance.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado por la tensión y el respeto mutuo, reflejo de lo vivido en el partido de ida. El DIM, impulsado por su hinchada y la localía, buscó tomar la iniciativa y logró anotar por medio de Brayan León, aunque el gol fue anulado por fuera de lugar.

La respuesta de Nacional llegó con un remate al travesaño, dejando claro que ambos equipos estaban dispuestos a arriesgar. El momento decisivo llegó al minuto diez, cuando una rápida transición permitió al uruguayo Camilo Cándido filtrar un pase profundo para Andrés Román, quien definió con precisión y marcó el 1-0 que resultaría definitivo.

Tras la ventaja, Nacional optó por replegarse y apostar al contragolpe, mientras que el Medellín adelantó líneas y buscó el empate con insistencia. En este tramo, el arquero Washington Aguerre fue clave para evitar que la diferencia se ampliara en favor de Nacional. Por su parte, la experiencia de David Ospina resultó fundamental para manejar los tiempos y la presión de una final disputada con máxima intensidad.

Independiente Medellín no bajó los brazos y mantuvo la presión hasta el final, aunque la falta de claridad en el último pase impidió que concretara el empate. A pesar de la derrota, el equipo dirigido por Alejandro Restrepo cerró el año con dos finales disputadas —la Liga ante Santa Fe y la Copa frente a Nacional— y un estilo de juego que lo posicionó como uno de los conjuntos más destacados del país. El proceso de Restrepo, aunque atravesado por dificultades, muestra señales de continuidad y potencial para alcanzar títulos en el futuro.

En el banco contrario, la consagración de Diego Arias como técnico profesional representó su primer título en esta función, un reconocimiento a su capacidad para estabilizar al equipo tras la salida de Javier Gandolfi. Aunque el año no fue el más regular para Atlético Nacional, la obtención de la Copa BetPlay se transformó en un bálsamo y una señal de optimismo para el ciclo que se avecina. La vitrina de Nacional, con 37 títulos, refleja la vigencia y el peso histórico de la institución.

Atlético Nacional: 37 (18 Ligas, 8 Copas Colombia, 4 Superligas, 2 Libertadores, 1 Recopa, 2 Merconorte y 2 Interamericanas) Millonarios: 23 (16 Ligas, 3 Copas Colombia, 2 Superligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar) Independiente Santa Fe: 19 (10 Ligas, 2 Copas Colombia, 4 Superligas, 1 Sudamericana, 1 Suruga Bank, 1 Copa Simón Bolívar) América de Cali: 17 (15 Ligas, 1 Merconorte, 1 Copa Simón Bolívar) Junior de Barranquilla: 15 (11 Ligas, 2 Copas Colombia, 2 Superligas) Deportivo Cali: 12 (10 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga) Independiente Medellín: 9 (6 Ligas, 3 Copas Colombia) Once Caldas: 5 (4 Ligas, 1 Copa Liberadores) Deportes Tolima: 5 (3 Ligas, 1 Copa Colombia, 1 Superliga) Deportivo Pasto: 1 (1 Liga) Deportes Quindío: 1 (1 Liga) Atlético Bucaramanga: 1 (1 Liga) Cúcuta Deportivo: 1 (1 Liga) Deportivo Pereira: 1 (1 Liga) Boyacá Chicó: 1 (1 Liga) Unión Magdalena: 1 (1 Liga) La Equidad: 1 (1 Copa Colombia) Boca Juniors de Cali: 1 (1 Copa Colombia)