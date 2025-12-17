Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

El delantero del Junior de Barranquilla se ubicó como el segundo futbolista del club con más títulos en su historia, tras su consagración en liga ante Deportes Tolima - crédito Teófilo Gutiérrez

Junior de Barranquilla cumplió con su cometido en el partido de vuelta por la final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima. El conjunto Tiburón hizo valer su ventaja de 3-0 en la ida y se impuso al cuadro Pijao por la mínima diferencia con anotación de José Enamorado, protagonista excluyente de la final.

Pese a que el local intentó imponer condiciones y no dejar grietas en defensa como sucedió en el primer partido en Barranquilla, los dirigidos por Alfredo Arias liquidaron la serie en el minuto 17. Con un contragolpe letal, Yimmi Chará habilitó a Enamorado, que aprovechó la desatención defensiva para abrir el marcador.

Sin embargo, y más allá del impacto de Enamorado, una de las grandes historias del semestre la protagonizó Teófilo Gutiérrez. El veterano jugador, a sus 40 años, regresó a Junior, club del que se distanció en 2021 por diferencias con la directiva, asumiendo un rol secundario pero determinante en el esquema de Arias, ingresando en los minutos finales de los partidos y aportando toda su experiencia para cerrar los partidos.

Una vez sonó el silbatazo final del árbitro Andrés Rojas, el de La Chinita afianzó su lugar como uno de los ídolos históricos del cuadro rojiblanco, pues al contribuir con la estrella 11 de Junior, se ubicó en el segundo lugar de los jugadores con más títulos en la historia del equipo, con un total de seis, igualando a Luis Narváez.

A las tres consagraciones en la liga, obtenidas en 2018/II, 2019/II y 2025/II, se suman tres consagraciones en Copa Colombia, correspondientes a las ediciones de 2017, 2019 y 2020. De este modo, Teo se ubica a solo un título del máximo ganador histórico del cuadro Tiburón, el guardameta uruguayo Sebastián Viera, que tiene en su haber tres consagraciones en liga, dos en copa y dos en Superliga.

El atacante que anunció en agosto pasado su retiro de la actividad profesional al final de 2025 tras firmar contrato con Junior a inicios de año, culmina su trayectoria con 250 partidos disputados, 64 goles y 40 asistencias durante sus tres etapas vistiendo los colores del conjunto rojiblanco.

En el global de su carrera, vistiendo también los colores del Sporting de Lisboa, Racing, River Plate, Rosario Central, Lanúz, Trabzonspor, Cruz Azul, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena, sumado a sus participaciones con la selección Colombia, Teo disputó un total de 594 partidos como profesional y convirtió 172 goles.

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez

Sin embargo, la actuación del veterano delantero —más acotada y limitada a los minutos finales de los partidos– no cayó bien entre todo el ámbito del fútbol colombiano, producto de las situaciones en las que el de La Chinita provocó situaciones de juego adversas en el rival, como la expulsión de Sebastián Gómez en el primer partido de la final en Barranquilla, tras provocar al volante Pijao y hacer que este le diera un cabezazo en la mitad del campo.

La acción fue objeto de controversia en el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio. Allí, César Augusto Londoño y Steven Arce protagonizaron un debate alrededor de las actitudes de Teófilo Gutiérrez en el terreno de juego.Londoño, en particular, se mostró indignado por los repetidos actos de “marrullería” en el rentado local, poniendo como ejemplo principal a Teo.

“Si la inteligencia emocional es la provocación y la marrullería, no la quiero”, afirmó Londoño. “Ese es el problema de los colombianos, en términos generales estamos llenos de tramposos. Eso no lo quiero y si la gente me sigue dando palo por eso, bien pueda, pero acá necesitamos un país honesto. El gran problema de Colombia es la corrupción. Seguimos en las mismas por deshonestos. Por favor, a un lado la marrullería, la picardía y ese ventajismo que queremos sacar sobre los demás”, añadió.