Teófilo Gutiérrez se acercó a récord con Junior de Barranquilla tras consagrarse campeón de la Liga BetPlay

El de La Chinita se consagró con el Tiburón tras superar al Deportes Tolima en Ibagué, en el que sería el cierre de su carrera profesional

El delantero del Junior de
El delantero del Junior de Barranquilla se ubicó como el segundo futbolista del club con más títulos en su historia, tras su consagración en liga ante Deportes Tolima - crédito Teófilo Gutiérrez

Junior de Barranquilla cumplió con su cometido en el partido de vuelta por la final de la Liga BetPlay ante Deportes Tolima. El conjunto Tiburón hizo valer su ventaja de 3-0 en la ida y se impuso al cuadro Pijao por la mínima diferencia con anotación de José Enamorado, protagonista excluyente de la final.

Pese a que el local intentó imponer condiciones y no dejar grietas en defensa como sucedió en el primer partido en Barranquilla, los dirigidos por Alfredo Arias liquidaron la serie en el minuto 17. Con un contragolpe letal, Yimmi Chará habilitó a Enamorado, que aprovechó la desatención defensiva para abrir el marcador.

Sin embargo, y más allá del impacto de Enamorado, una de las grandes historias del semestre la protagonizó Teófilo Gutiérrez. El veterano jugador, a sus 40 años, regresó a Junior, club del que se distanció en 2021 por diferencias con la directiva, asumiendo un rol secundario pero determinante en el esquema de Arias, ingresando en los minutos finales de los partidos y aportando toda su experiencia para cerrar los partidos.

La anotación de José Enamorado
La anotación de José Enamorado en Ibagué selló la estrella 11 de Junior de Barranquilla - crédito @JuniorClubSA/X

Una vez sonó el silbatazo final del árbitro Andrés Rojas, el de La Chinita afianzó su lugar como uno de los ídolos históricos del cuadro rojiblanco, pues al contribuir con la estrella 11 de Junior, se ubicó en el segundo lugar de los jugadores con más títulos en la historia del equipo, con un total de seis, igualando a Luis Narváez.

A las tres consagraciones en la liga, obtenidas en 2018/II, 2019/II y 2025/II, se suman tres consagraciones en Copa Colombia, correspondientes a las ediciones de 2017, 2019 y 2020. De este modo, Teo se ubica a solo un título del máximo ganador histórico del cuadro Tiburón, el guardameta uruguayo Sebastián Viera, que tiene en su haber tres consagraciones en liga, dos en copa y dos en Superliga.

Sebastián Viera se mantiene como
Sebastián Viera se mantiene como el jugador del Tiburón con más títulos obtenidos en su historia, con un total de siete - crédito @ArtetaBreinner/X

El atacante que anunció en agosto pasado su retiro de la actividad profesional al final de 2025 tras firmar contrato con Junior a inicios de año, culmina su trayectoria con 250 partidos disputados, 64 goles y 40 asistencias durante sus tres etapas vistiendo los colores del conjunto rojiblanco.

En el global de su carrera, vistiendo también los colores del Sporting de Lisboa, Racing, River Plate, Rosario Central, Lanúz, Trabzonspor, Cruz Azul, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Real Cartagena, sumado a sus participaciones con la selección Colombia, Teo disputó un total de 594 partidos como profesional y convirtió 172 goles.

Cesar Augusto Londoño se despachó contra Teófilo Gutiérrez

El delantero de 40 años
El delantero de 40 años provocó la expulsión de Sebastián Gómez del Tolima en el primer partido, hecho que fue cuestionado por César Augusto Londoño - crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Sin embargo, la actuación del veterano delantero —más acotada y limitada a los minutos finales de los partidos– no cayó bien entre todo el ámbito del fútbol colombiano, producto de las situaciones en las que el de La Chinita provocó situaciones de juego adversas en el rival, como la expulsión de Sebastián Gómez en el primer partido de la final en Barranquilla, tras provocar al volante Pijao y hacer que este le diera un cabezazo en la mitad del campo.

La acción fue objeto de controversia en el más reciente episodio de El Pulso del Fútbol, de Caracol Radio. Allí, César Augusto Londoño y Steven Arce protagonizaron un debate alrededor de las actitudes de Teófilo Gutiérrez en el terreno de juego.Londoño, en particular, se mostró indignado por los repetidos actos de “marrullería” en el rentado local, poniendo como ejemplo principal a Teo.

“Si la inteligencia emocional es la provocación y la marrullería, no la quiero”, afirmó Londoño. “Ese es el problema de los colombianos, en términos generales estamos llenos de tramposos. Eso no lo quiero y si la gente me sigue dando palo por eso, bien pueda, pero acá necesitamos un país honesto. El gran problema de Colombia es la corrupción. Seguimos en las mismas por deshonestos. Por favor, a un lado la marrullería, la picardía y ese ventajismo que queremos sacar sobre los demás”, añadió.

Los mejores memes que dejó la final de la Liga BetPlay, Junior y Enamorado las tendencias en el país

Tiburones y Pijaos se llevaron la atención en redes sociales por la definición del torneo finalización

Los mejores memes que dejó

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay: volvió a vencer al Tolima y por la mínima diferencia en Ibagué

Con gol de José Enamorado, que hizo tres tantos en los dos juegos, el Tiburón venció con un marcador global de 4-0 y logró su undécima estrella, mientras que los pijaos perdieron su cuarta final desde 2021

Junior de Barranquilla es el

Estos son los clubes colombianos clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana: hubo sorpresa

Con el título de Junior de Barranquilla, se definieron los ocho representantes de la Liga BetPlay en los certámenes de la Conmebol, cuyo sorteo de fases previas se hará el 18 de diciembre

Estos son los clubes colombianos

Así quedó el listado de campeones en la Liga BetPlay: Junior de Barranquilla dio un salto con su estrella

Luego de superar al Deportes Tolima en Ibagué, el cuadro Tiburón se consolidó como uno de los conjuntos más ganadores del fútbol colombiano en toda la historia

Así quedó el listado de

Ministerio del Trabajo pidió a dirigentes del fútbol colombiano firmar acuerdo laboral con Acolfutpro previo a la final de la Liga BetPlay

El ministro Antonio Sanguino solicitó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor que honraran lo acordado durante los meses anteriores con el sindicato de futbolistas

Ministerio del Trabajo pidió a
