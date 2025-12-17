Él es Alfredo Arias, el técnico que Junior escogió con ayuda de la inteligencia artificial y que quedó campeón de Colombia

El tiburón se consagró por décima primera vez en su historia como campeón del fútbol colombiano - crédito @JuniorClubSA / X

El reciente campeonato de Atlético Junior en la Liga BetPlay 2025 representó un momento relevante para el club, al poner fin a una sequía de dos años sin títulos.

Entre los aspectos que la hinchada Rojiblanca destaca está la particular elección del técnico en la conquista de la estrella 11 del fútbol colombiano, luego de vencer 1-0 al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, el 16 de diciembre de 2025.

La directiva del club, encabezada por Fuad Char, empleó una combinación de criterio humano y tecnología para seleccionar a Alfredo Arias como director técnico.

Según relató Char, el 25 de julio de 2025, en la presentación oficial de Alfredo Arias como técnico del cuadro Tiburón, tras quedar eliminados en las primeras fechas, el club evaluó alternativas y, tras una consulta a la Inteligencia Artificial, recibió la recomendación de elegir a Arias. Esta decisión, que fusionó tradición y modernidad, resultó determinante para devolver al equipo barranquillero a la cima del fútbol colombiano.

“La decisión del cambio de entrenador se tomó esperando los resultados del cuadrangular final, así que prácticamente esperamos hasta la cuarta o quinta fecha, que ya estábamos eliminados, para pensar en alternativas. Nos reunimos con Antonio (Char), con Héctor Fabio (Báez), con todos, y comenzamos a hablar de nombres, y no sé si fue Héctor Fabio el que dijo el nombre de Alfredo Arias, un técnico reconocido por todos. Fue candidato único. Luego le hicimos una pregunta a la inteligencia artificial y nos recomendó también a Alfredo Arias”, dijo en su momento el máximo accionista.

Las sensaciones de Alfredo Arias tras quedar campeón de Colombia

El técnico uruguayo Alfredo Arias celebró la obtención de su primer título en el fútbol colombiano al consagrarse campeón con Junior de Barranquilla, equipo al que condujo a la undécima estrella de su historia. El logro, alcanzado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el 16 de diciembre de 2025, no solo representa un hito personal para Arias, sino que también garantiza la participación del club en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y la disputa de la Superliga en enero frente a Independiente Santa Fe, el otro campeón del año, según lo que dijo en la rueda de prensa.

En el desenlace del torneo, Junior se impuso 0-1 ante Tolima, cerrando la serie con un marcador global de 4-0. Este resultado selló la “misión cumplida” para Arias, quien, tras cinco años de intentos en el fútbol colombiano con equipos como Cali, Santa Fe y Medellín, finalmente alcanzó la gloria con el conjunto barranquillero.

Al término del encuentro, Arias expresó su gratitud hacia el plantel y quienes confiaron en su llegada:

“Gracias a estos jugadores, gracias a la gente que confió en mí para traerme a dirigir a este equipo. Y también a cada uno de los jugadores que me tocó dirigir en Colombia, hicieron posible esto”, afirmó el entrenador.

Enfatizó el papel fundamental de sus dirigidos al señalar que los jugadores fueron los que sacaron campeón al estratega uruguayo:

“Cuando llegas a un equipo como Junior, que te da todo, no podés decir otra cosa. Por suerte salió, pero los importantes siempre son ellos. Me sacaron campeón. Ahora otro título más en otro país diferente, es muy importante para mí”.

Así quedó el palmarés del fútbol colombiano

El Junior de Barranquilla alcanzó su undécimo título de la Liga BetPlay II-2025 al imponerse por 1-0 a Deportes Tolima en el partido de vuelta de la final, consolidando un marcador global de 4-0 y asegurando su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Este triunfo no solo amplía el palmarés del club, sino que también le permite romper el empate histórico en el cuarto lugar de títulos de liga en Colombia, superando a Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, y acercándose a los equipos más laureados del país.

Con la nueva estrella, Junior suma 11 campeonatos de liga, de los cuales siete corresponden a torneos cortos, y se posiciona como el quinto equipo colombiano con más títulos oficiales en el fútbol masculino, alcanzando 15 conquistas en total. El listado histórico es liderado por Atlético Nacional con 18 títulos, seguido de Millonarios (16) y América de Cali (15), mientras que Deportivo Cali e Independiente Santa Fe quedan con 10 cada uno.

El único gol del encuentro llegó en el minuto dieciséis, cuando José Enamorado culminó un contragolpe tras un pase preciso de Yimmi Chará. La definición de Enamorado silenció el estadio y amplió la ventaja global, confirmando su condición de figura de la final. La actuación del delantero fue observada de cerca por el seleccionador nacional, Néstor Lorenzo, quien presenció el partido desde un palco.