Deportes

Deportivo Cali dio un golpe en el mercado de fichajes: tiene acuerdo con una estrella que disputó el mundial

Los azucareros sorprendieron a los aficionados con la noticia de la negociación por un portero con mucho recorrido internacional y recientemente disputó las eliminatorias

Deportivo Cali se quiere reforzar
Deportivo Cali se quiere reforzar con una figura del fútbol sudamericano para ganar la Liga BetPlay y salvarse del descenso en 2026 - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali no quiere nuevos errores y busca que la temporada 2026 sea la de su renacimiento en el fútbol colombiano, pues desde 2024 que pelea para no perder la categoría, afrontó una crisis económica y solo avanzando a cuadrangulares una vez de los últimos ocho campeonatos.

Para eso, los azucareros están a punto de firmar a una figura de Sudamérica, un jugador que viene de disputar eliminatorias, de mucha experiencia y que disputó un mundial de la FIFA, por lo que se convertiría en uno de los fichajes más importantes del torneo para el próximo año.

De esta manera, ya se empieza a ver la mano de los nuevos dueños de la institución vallecaucana, que con la inversión a la plantilla y para pagar las deudas pendientes, se espera que sea la temporada para que los verdiblancos vuelvan a pelear por títulos y regresar a un certamen internacional.

Noticia en desarrollo...

