Así celebraron los jugadores del Junior FC: desde la salida de Ibagué hasta la llegada al hotel de concentración en Barranquilla

Así se vive una celebración de campeonato en Barranquilla. La energía de la multitud es contagiosa, cantando al unísono y celebrando la victoria de su equipo en una fiesta que parece no tener fin - crédito Carnaval de Barranquilla

La obtención de la estrella número 11 por parte de Junior no solo desató una celebración anticipada al Carnaval en Barranquilla, sino que también marcó un hito en el fútbol profesional colombiano: el club se adjudicó el título número 100 en la historia del campeonato, una cifra que trasciende lo deportivo y se instala en la memoria colectiva del país.

Este logro, alcanzado tras una contundente serie final ante Deportes Tolima, otorga a Junior un lugar privilegiado en el palmarés nacional y refuerza su condición de protagonista en las grandes definiciones del torneo.

La consagración de Junior en la Liga BetPlay se selló en Ibagué, donde el equipo supo administrar la ventaja obtenida en el partido de ida y resistió los intentos de remontada de Tolima. El encuentro de vuelta, más trámite que amenaza real, confirmó la superioridad del conjunto barranquillero, que había dejado prácticamente sentenciada la serie con un 3-0 en el estadio Metropolitano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La figura excluyente de la final fue José Enamorado, quien abrió el marcador en la vuelta con un gol de gran factura, repitiendo el gesto técnico que ya había mostrado en el primer partido. Ese tanto amplió la diferencia global y disipó cualquier duda sobre el desenlace.

Luego de levantar el trofeo en el estadio Manuel Murillo Toro, escenario que ha visto como al menos cuatro equipos dan la vuelta olímpica en casa ajena, los jugadores del Junior no ocultaron su felicidad en el bus que los trasladó hasta el aeropuerto de Ibagué, el Perales. Fernet, Cerveza, Música y bromas hicieron parte del trayecto.

Tras el pitazo final, la fiesta es en la cancha. El equipo campeón, lleno de felicidad, se reúne para la foto oficial con el trofeo, en una celebración que quedará para el recuerdo de todos sus seguidores - crédito Liga BetPlay

Al llegar al aeropuerto, allí estaba listo el vuelo charter que trasladaría a los campeones hasta Barranquilla. El avión con el escudo junto a la puerta de ingreso tenía la estrella 11 estampada, lo cual fue escenario de varias fotografías de los jugadores.

Decenas de fanáticos recibieron a los jugadores con cánticos, aplausos y fuegos pirotécnicos en el hotel Dann Carlton. El plantel arribó a la capital del Atlántico durante la madrugada de este miércoles, donde la celebración por el título de la Liga BetPlay II se mantuvo encendida.

Una marea de hinchas se congrega en las afueras del hotel de concentración para brindarle un apoyo masivo al equipo Junior. La noche se ilumina con bengalas rojas, fuegos artificiales y los cánticos de miles de aficionados que despiden al bus del equipo - crédito Junior

Como anticipaban muchos, los aficionados ofrecieron un recibimiento entusiasta al equipo, que venía de lograr un contundente triunfo 4-0 en el marcador global frente al Deportes Tolima en Ibagué y consagrarse como campeón del certamen. Incluso Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, se unió a los festejos junto a los jugadores en el hotel.

Esta es la millonada que ganó Junior FC por ser campeón de la Liga BetPlay

Junior se consagró como el nuevo campeón de la Liga BetPlay 2025-II, sumando su estrella número 11 tras vencer en la final al Deportes Tolima. El equipo barranquillero, dirigido por Alfredo Arias, ganó el partido de ida 3-0 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez y el de vuelta 0-1 en el Manuel Murillo Toro.

A la medianoche arribó el avión de Junior FC a la ciudad de Barranquilla con la copa de campeón de la Liga BetPlay - crédito Expreso Brasilia

La obtención del título otorga a Junior un lugar en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores 2026 y la oportunidad de disputar la Superliga BetPlay frente a Independiente Santa Fe. Además, el club recibirá USD500.000 ($1.908.143.500 de pesos colombianos aproximadamente) como premio económico, entregado por la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de la Federación Colombiana de Fútbol.

El club barranquillero también aseguró un ingreso adicional de USD3.000.000 ($11.448.861.000 de pesos colombianos aproximadamente) por su participación en la Copa Conmebol Libertadores. Por su parte, Deportes Tolima, subcampeón del certamen, accedió a las fases previas del torneo continental gracias a su posición en la tabla de reclasificación de 2025.

“La Confederación Sudamericana de Fútbol, en conjunto con sus Asociaciones Miembro, continúa impulsando el fortalecimiento de los torneos locales mediante la entrega de premios económicos destinados a los clubes campeones. Esta iniciativa, que forma parte del programa implementado desde 2022, busca elevar la competitividad, profesionalizar aún más las competiciones nacionales y fortalecer a las instituciones del fútbol sudamericano”, publicó Conmebol.