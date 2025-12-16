Deportes

Técnico de Atlético Nacional explicó si el título de la Copa Colombia salvaría el 2025 para el Verdolaga: “Depende de quién lo mire”

Atlético Nacional y su rival antioqueño se juegan el título en el partido de vuelta luego del empate sin goles en el primer juego entre los equipos paisas

El técnico del Rey de
El técnico del Rey de Copas explicó la importancia del título para el verde, en caso de conseguirlo ante Independiente Medellín - crédito David Jaramillo / Colprensa

La definición del campeón de la Copa Betplay se resolverá el 17 de diciembre de 2025 en el clásico antioqueño, luego del empate sin goles en el partido de ida.

El desenlace de la temporada del fútbol profesional colombiano no solo representa la oportunidad de sumar un título, sino también la posibilidad de cerrar el año con una satisfacción profunda para la afición, según expresaron los protagonistas en la conferencia de prensa previa al encuentro.

El técnico del cuadro verdolaga explicó la importancia que tendrá el torneo para el cierre de la temporada 2025 - crédito Dimayor / YouTube

Antes del duelo de vuelta de la final de la Copa Betplay, se le consultó en la atención a los medios de comunicación, el 15 de diciembre de 2025 a Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional sobre la importancia de este título, y se le consultó sobre si en caso de ganarlo, se salvaría el año deportivo para el Verdolaga:

“Si es la forma de salvar el semestre o el año depende de quién lo mire. Para nosotros es un título muy importante y estamos enfocados en poder levantar la Copa. El objetivo es cerrar el año con una alegría que significa mucho para nuestra gente. Somos conscientes de lo que significa para la hinchada y para nosotros como club. Hay que agradecer por estar en la final y hay que hacer lo mejor que se pueda, intensidad, energía y decisión; eso hará sentir orgullosa a la gente y nos acercará al objetivo”, dijo.

