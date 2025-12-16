Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

José Enamorado es el goleador del Junior de Barranquilla con siete goles en la Liga BetPlay - crédito Colprensa

El reciente desempeño de José Enamorado en la Liga BetPlay, donde además marcó doblete en la final de ida del segundo semestre ante Deportes Tolima, ha reavivado el debate sobre su posible convocatoria a la selección Colombia, especialmente de cara al Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo abordó el tema en una entrevista con ESPN Balón Dividido, en la cual dejó claro que la puerta está abierta para cualquier futbolista que demuestre regularidad y alto nivel, aunque advirtió que la competencia por un lugar en la selección es intensa y los cupos son limitados.

En el tramo final de la entrevista, Lorenzo subrayó la dificultad de integrar nuevos nombres en una nómina ya consolidada, señalando que para que un jugador ingrese, necesariamente otro debe salir.

El entrenador argentino explicó: “Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite, con Luis Díaz, con Campaz, con Carlos Andrés Gómez, con Carbonero, con Cetré, con Arias... eso es lo que hay que tener en cuenta cuando uno imagina a un jugador en selección. Para poner a uno hay que sacar a otro porque los cupos son limitados”, según declaró a ESPN Balón Dividido.

El nombre de Enamorado ha cobrado fuerza tras su actuación en el partido de ida de la final entre Junior y Tolima, donde marcó dos de los tres goles que sellaron el triunfo 3-0 en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

En la presente Liga BetPlay II-2025, el extremo de veintiséis años acumula siete goles y cuatro asistencias en veinticuatro partidos, cifras que lo posicionan como uno de los jugadores más destacados del torneo.

Consultado sobre la posibilidad de convocar a Enamorado, Lorenzo fue enfático: “Sí, claro que puede soñar, como soñó Marino Hinestroza y lo llamamos y está siempre siendo evaluado, ¿no? Pero hay dos cosas que tiene que sostener un jugador: la regularidad y el alto nivel, sobre todo si es en el fútbol local”, afirmó el seleccionador nacional a ESPN Balón Dividido. La respuesta generó ilusión entre los aficionados de Junior, quienes ven en el atacante un potencial refuerzo para la selección.

El valor de mercado de Enamorado, según Transfermarkt, asciende a 1,8 millones de euros, y su contrato con Junior de Barranquilla se extiende hasta diciembre de 2026. El próximo desafío inmediato para el jugador será el partido de vuelta de la final del Fútbol Profesional Colombiano, programado para el martes 16 de diciembre a las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Cuándo serán los próximos partidos de la selección Colombia

La selección Colombia disputará un partido amistoso ante Francia en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo, según confirmó la Federación Francesa de Fútbol (FFF) tras el sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026. El encuentro servirá como preparación antes de que los entrenadores definan la lista final de convocados para el torneo. El día, la hora y el estadio aún no han sido anunciados por las federaciones.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, destacó la importancia de la cita mundialista: “Una Copa del Mundo es, ante todo, una enorme oportunidad de poder disputarla. Es la más hermosa de las competiciones de fútbol”. Diallo subrayó la continuidad de la selección gala en el torneo desde 1998 y expresó su confianza en el técnico Didier Deschamps y el plantel para alcanzar los objetivos en la próxima edición.

La selección Colombia quedó ubicada en el grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje internacional entre Nueva Caledonia, Jamaica y República Democrática del Congo. Por su parte, Francia integrará el grupo I, considerado el “grupo de la muerte”, junto a Noruega, Senegal y el vencedor del repechaje entre Bolivia, Irak y Surinam.