Deportes

Así quedaron los equipos colombianos en el ranking Conmebol en el 2025: Nacional preocupa por el puesto en que quedó

La nueva clasificación será el único criterio para ubicar a los equipos en los bolilleros de los sorteos en los torneos de la Libertadores y la Sudamericana

Guardar
Atlético Nacional se ubicó en
Atlético Nacional se ubicó en el top-30 de mejores equipos, pero bajó casillas - crédito Diego Vara / REUTERS

El 2025 se acerca a su final, y en el balance de las participaciones de los equipos Conmebol, dejó a Flamengo como campeón de la Copa Libertadores y a Lanús como rey de la Copa Sudamericana.

En este contexto, y a vísperas de lo que será el sorteo de las fases previas de ambos torneos, y que se llevará a cabo el 18 de diciembre de 2025, en Luque, Paraguay, la Confederación Sudamericana de Fútbol publicó el ranking de mejores equipos.

La Confederación Sudamericana de Fútbol
La Confederación Sudamericana de Fútbol entregó el ranking de los mejores equipos de Sudamérica - crédito Conmebol

En lo que se refiere a los cambios más destacados, Atlético Nacional aunque se mantuvo dentro de los principales treinta equipos del continente, la realidad es que el equipo paisa bajó dos casillas con respecto a su ubicación en el 2024 (ya que quedó en el puesto 28).

Por otra parte, el segundo mejor equipo ubicado en este listado es Junior de Barranquilla, que compitió en la Copa Sudamericana durante su fase previa, y cayó ante América de Cali.

El puesto del cuadro Tiburón fue el 34, y en tercer lugar, América de Cali quedó dos escalones abajo, en el puesto 36.

A continuación, así quedó el ranking:

  1. Palmeiras (Brasil)
  2. Flamengo (Brasil)
  3. River Plate (Argentina)
  4. Boca Juniors (Argentina)
  5. Peñarol (Uruguay)
  6. Atlético Mineiro (Brasil)
  7. São Paulo Futebol Clube (Brasil)
  8. Club Nacional (Uruguay)
  9. Racing de Avellaneda (Argentina)
  10. Liga de Quito (Ecuador)
  11. Fluminense (Brasil)
  12. Athletico Paranaense (Brasil)
  13. Internacional SC (Brasil)
  14. Gremio (Brasil)
  15. Olimpia (Paraguay)
  16. Independiente del Valle (Ecuador)
  17. Libertad (Paraguay)
  18. Estudiante de La Plata (Argentina)
  19. Botafogo (Brasil)
  20. Cerro Porteño (Paraguay)
  21. Lanús (Argentina)
  22. Corinthians (Brasil)
  23. Bolívar (Bolivia)
  24. Independiente (Argentina)
  25. Colo-Colo (Chile)
  26. Vélez Sarsfield (Argentina)
  27. Santos (Brasil)
  28. Barcelona SC (Ecuador)
  29. Cruzeiro (Brasil)
  30. Atlético Nacional (Colombia)

Así les fue a los otros equipos colombianos

El Tiburón quedó en el
El Tiburón quedó en el puesto 34 del ranking Conmebol - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Como se mencionó anteriormente, Junior quedó en la casilla 34 y también descendió tres casillas con respecto al puesto que consiguió en 2024 (casilla 31).

América de Cali, en su lugar, mejoró en el ranking ya que ascendió cuatro puestos, y se ubicó en el puesto 36 con respecto al puesto en el cual quedó en 2024 (casilla 40).

A continuación, así quedaron los colombianos:

  1. Junior (Colombia)

36. América de Cali (Colombia)

45. Independiente Medellín (Colombia)

51. Deportivo Cali (Colombia)

53. Independiente Santa Fe (Colombia)

54. Millonarios (Colombia)

57. Deportes Tolima (Colombia)

58. Once Caldas (Colombia)

68. Deportivo Pereira (Colombia)

86. Atlético Bucaramanga (Colombia)

119. La Equidad (Colombia) -(ahora llamado Internacional de Bogotá)

146. Alianza FC (Colombia)

163. Cúcuta Deportivo (Colombia)

193. Águilas Doradas (Colombia)

224. Boyacá Chicó (Colombia)

229. Deportivo Pasto (Colombia)

232. Unión Magdalena (Colombia)

258. Internacional de Palmira (Colombia)

267. Jaguares de Córdoba (Colombia)

276. Patriotas Boyacá (Colombia)

287. Atlético Huila (Colombia)

287. Envigado (Colombia)

Cuando es el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores

El 18 de diciembre se
El 18 de diciembre se sorteará la fase previa de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, además quedarán completos los bombos para el sorteo - crédito Jorge Adorno / REUTERS - File Photo

La expectativa crece entre los aficionados del fútbol colombiano ante el inminente sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2026, en el que Atlético Nacional, Deportes Tolima y Independiente Medellín aguardan para conocer su destino. El evento, programado por la Conmebol para el 18 de diciembre de 2025 a las 10:00 a.m. (hora de Colombia), definirá los emparejamientos iniciales y el trayecto que deberán recorrer los clubes que aspiran a ingresar a la fase de grupos del torneo más prestigioso de Sudamérica.

La importancia de este sorteo ha llevado a que la Liga colombiana concluya el 16 de diciembre, cumpliendo así con la exigencia de la entidad sudamericana de tener definidos a todos los representantes nacionales antes de la ceremonia.

En el último tramo de la temporada, la atención se centra en la definición de los cupos colombianos. Santa Fe ya tiene asegurada su presencia en la fase de grupos tras consagrarse campeón del primer semestre. El segundo boleto directo se disputará entre Junior y Tolima, mientras que los otros dos lugares se asignarán por la tabla de reclasificación. La situación es especialmente compleja para Nacional y Tolima, ya que su participación en la fase previa depende del resultado final del campeonato. Si Tolima conquista el título de fin de año, Nacional accederá a la fase previa; en cambio, si Junior se corona, será Tolima quien dispute esa instancia y el conjunto paisa pasará a la Copa Sudamericana.

Independiente Medellín ya tiene garantizada su presencia en la fase previa, mientras que la definición de los otros representantes colombianos mantiene en vilo a los seguidores. Además, aún falta por conocer los equipos de países como Ecuador, Perú, Bolivia y Chile que completarán el cuadro de la ronda preliminar.

El sorteo podrá seguirse en directo a través de ESPN, DirecTV y sus plataformas digitales. La expectativa se mantiene alta, ya que en esa jornada se trazará el camino de los clubes que buscan un lugar en la instancia principal de la Copa Libertadores.

Temas Relacionados

Atlético NacionalConmebolCopa LibertadoresCopa SudamericanaColombia-Deportes

Últimas Noticias

Deportes Tolima vs. Junior - EN VIVO: siga aquí la gran final que definirá el campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Manuel Murillo Toro tendrá al menos 28.000 personas en sus graderías, todos hinchas del Tolima, esperando gestar la hazaña de remontar el 3-0 en contra

Deportes Tolima vs. Junior -

Néstor Lorenzo habló sobre la posible convocatoria de José Enamorado a la selección Colombia: “Puede soñar”

El atacante de 26 años de Junior de Barranquilla ha logrado su mejor desempeño y acumula 15 goles y 17 asistencias en 125 partidos

Néstor Lorenzo habló sobre la

Técnico del Tolima pidió a sus jugadores no caer en las provocaciones de Teófilo Gutiérrez: “Tienen que aprender”

El entrenador bogotano habló sobre la estrategia de juego que deberá utilizar su equipo ante el Tiburón en el estadio Manuel Murillo Toro y se refirió al experimentado delantero

Técnico del Tolima pidió a

Sebastián Villa de nuevo en problemas: vecino del futbolista lo denunciará por una agresión

El extremo colombiano está de vacaciones, mientras se resuelve cuál será su próximo equipo en 2026

Sebastián Villa de nuevo en

Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

Diseños exclusivos, símbolos históricos y referencias inesperadas marcan la presentación de las prendas que buscan honrar la memoria y fortalecer la identidad colectiva

Chapecoense presentó su camiseta 2026
MALDITOS NERDS
Resident Evil Requiem dividirá acción

Resident Evil Requiem dividirá acción y terror entre Leon y Grace, según su director

Capcom lanza un concurso para crear uno de los jefes del próximo Mega Man: Dual Override

Dragon Ball Z: Kakarot suma a Vegeta Mini y más contenido en un nuevo DLC de Dragon Ball Daima

King of Meat fracasa tras multimillonaria campaña publicitaria y el estudio Glowmade sufre despidos

Casey Hudson promete que Star Wars: Fate of the Old Republic estará listo antes de 2030

ENTRETENIMIENTO
El paso del tiempo no

El paso del tiempo no hace excepciones en Hollywood, según George Clooney: “Las opciones se van reduciendo a medida que envejeces”

La hija de Rob Reiner compartió fotos junto a su padre en el mar antes de su muerte

Mariah Carey protagonizará la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Fergie se reúne con los Black Eyed Peas siete años después de dejar el grupo

Las últimas horas de Rob Reiner antes de ser encontrado muerto en su casa de Los Ángeles

INFOBAE AMÉRICA

Murió en un crucero tras

Murió en un crucero tras un enfrentarse con la tripulación que le había servido 33 tragos: el homicidio que investiga el FBI

Los vuelos relacionados a Jeffrey Epstein con mujeres británicas a bordo que luego denunciaron abusos y nadie investigó

La mente detrás de Gandalf y Legolas: John Howe expone 270 obras de “El señor de los anillos”

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín