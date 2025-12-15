Chapecoense presentó su camiseta 2026 en homenaje al décimo aniversario de la tragedia y a los colores del Atlético Nacional

Chapecoense presentó la camiseta conmemorativa OF.1 para la temporada 2026, como símbolo de historia, gratitud y reconstrucción moral y deportiva - crédito Chapecoense/X

El 28 de noviembre de 2026 se cumplirán diez años del accidente aéreo que conmocionó al fútbol latinoamericano y dejó una profunda huella en Brasil y Colombia. A pocos meses de ese aniversario, el club Associação Chapecoense de Futebol (Chapecoense) presentó una nueva indumentaria como parte de los homenajes que se preparan para recordar la tragedia.

La noche del 28 de noviembre de 2016, el vuelo RJ85 de la aerolínea Lamia se estrelló contra el cerro Gordo —designado actualmente como cerro Chapecoense— en el municipio de La Unión, Antioquia. De las 77 personas que viajaban en la aeronave, 70 fallecieron, entre ellas integrantes del equipo brasileño que se dirigía a disputar la final de la Copa Sudamericana en Medellín. El accidente ocurrió después de que la tripulación reportara fallas eléctricas y agotamiento de combustible.

El impacto emocional del siniestro se extendió más allá de los seguidores del deporte en Brasil, forjando una conexión particular con Colombia y otros países de la región. Desde el primer aniversario del accidente, habitantes de distintos municipios del oriente antioqueño han llevado a cabo vigilias, homenajes culturales y actividades de acompañamiento a sobrevivientes y familias de las víctimas. Las muestras de solidaridad han traspasado las fronteras, consolidando lazos entre ambas naciones que permanecen intactos a una década del suceso.

La memoria de una tragedia aérea sigue inspirando gestos de hermandad y proyectos conjuntos entre dos países - crédito Chapecoense/X

Fruto de esa hermandad nacida en medio del dolor, la Associação Chapecoense de Futebol presentó públicamente la indumentaria que el club vestirá durante la temporada 2026. El anuncio, realizado a través de la cuenta oficial de la institución en X, estuvo acompañado de un mensaje que recalca el peso emocional de la efeméride:

“En nuestros días más difíciles, el verde de nuestros colores nos unió. Diez años después, en un acto de memoria y respeto, la camiseta OF.1 de la temporada 2026 será un símbolo de historia y gratitud. Un homenaje a la grandeza de un club que, desde el otro extremo del continente, encendió la luz que iluminó nuestro camino de regreso. Para siempre hermanos. Para siempre recordados”.

Un diseño cargado de simbolismo invita a reflexionar sobre el poder del deporte para sanar y unir comunidades - crédito Chapecoense/X

La elección del diseño de la camiseta y el simbolismo impreso en ella buscan recordar el episodio y rendir tributo a la reconstrucción moral y deportiva que siguió al accidente. La nueva prenda recoge elementos icónicos de la historia reciente del club e invita a la reflexión sobre el poder del deporte para generar lazos de solidaridad.

Atlético Nacional se sumó a la nostalgia y el recuerdo

Por otra parte, en Colombia, el recuerdo de esa jornada también moviliza gestos de fraternidad. El Atlético Nacional, equipo protagonista en el desenlace de la Copa Sudamericana 2016, anunció minutos después del primer partido de la final de la Copa Betplay—contra el Independiente Medellín—la camiseta que utilizará en 2026. La presentación oficial, realizada en diciembre de 2025, coincidió con el partido de ida y marcó el inicio del ciclo conmemorativo.

La nueva camiseta de Atlético Nacional conserva los bastones tradicionales y los colores blanco y verde - crédito Nike

La prenda, diseñada y fabricada por Nike, presenta una base de color verde intenso, franjas blancas y detalles en negro, evocando el uniforme utilizado por el club durante la histórica Copa Libertadores de 2016. Entre los elementos más notorios destaca en el interior la inscripción oculta “90+4”, en alusión al momento decisivo de aquella campaña. De acuerdo con Nike, esta referencia conecta la gesta futbolística pasada con el presente competitivo del club, aportando una carga emocional notable para sus seguidores.

La campaña promocional que respaldó el lanzamiento incluyó una sesión fotográfica desarrollada en torno al Jeep Willys—conocido como “el Yipao”—un vehículo emblemático en la cultura popular colombiana y símbolo de tradición y resiliencia. Las imágenes muestran tanto a jugadores de la plantilla campeona en 2016 como a deportistas actuales de equipos masculino y femenino, acentuando la continuidad generacional y el sentido de pertenencia.

El "90+4" es un homenaje al título de la Copa Libertadores 2016 - crédito Atlético Nacional

El gerente general de Nike Colombia, Juan Carlos Galindo, explicó el enfoque adoptado: “Nike crea una narrativa poderosa que trasciende el fútbol. Este enfoque conecta la herencia deportiva del Atlético Nacional con la identidad cultural más amplia de Colombia”.

Galindo además agregó que “conectan profundamente con las comunidades locales, a la vez que elevan la conexión emocional entre el club, el país y la cultura mediante el lanzamiento de una equipación que celebra tanto la excelencia futbolística como el orgullo colombiano”.