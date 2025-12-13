Cuándo se jugará la vuelta de la final de la Liga BetPlay: Junior y Tolima definirán al campeón

Tolima ahora tendrá la oportunidad de ser local y recibir el apoyo de sus aficionados ante Junior, en la final de la Liga BetPlay - crédito Deportes Tolima

La final de la Liga BetPlay tuvo su primera presentación en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde los aficionados armaron toda una fiesta en las tribunas, mientras el Junior y Deportes Tolima arrancaron la pelea para quedarse con la estrella del segundo semestre.

Todo quedará ahora para el compromiso de vuelta, en el que la Dimayor coronará al nuevo campeón del fútbol colombiano, en reemplazo de Santa Fe, y que también entregará cupo a la fase de grupos en la Copa Libertadores, junto con los Cardenales, como lo indica el reglamento del torneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, también se definirán los últimos cupos a Libertadores, en segunda ronda previa, y de la Copa Sudamericana, pues dependiendo del club que se quede con el título, se moverán las posiciones en la tabla de reclasificación, además de que será un día antes de conocer al vencedor en Copa Colombia.

¿Cuándo se jugará la vuelta de la final?

Fueron muchas las emociones en los primeros 90 minutos de la serie, en la que los dirigidos por Alfredo Arias pegaron primero, aprovecharon su localía y superaron a los ibaguereños, que desde el primer minuto perdieron el control del compromiso y se fueron con las manos vacías.

El encuentro de vuelta de la final de la Liga BetPlay será el martes 16 de diciembre, desde las 7:30 p. m., que es una fecha poco usual para esta clase de definiciones, pero la Dimayor explicó que se decidió así para presentar a los conjuntos colombianos en el sorteo de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana, el jueves 18 del mismo mes.

Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputarán el título de la Liga BetPlay II-2025 en una serie de ida y vuelta - crédito Dimayor/X

Dicho partido se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro, en la ciudad de Ibagué, con capacidad para 28.100 personas y el club continúa con la venta de boletería, esperando que los hinchas ocupen todos los asientos para darle vuelta a la serie y quedarse con su cuarta estrella.

También se espera un fuerte esquema de seguridad y logística, por parte de la Alcaldía de Ibagué y el Deportes Tolima, además de que no se contaría con afición visitante en ninguna de las tribunas, para evitar alguna clase de alteración al orden público o durante la celebración del título.

El estadio Manuel Murillo Toro volverá a acoger una final de Liga BetPlay, como en el segundo semestre de 2024 entre Tolima y Atlético Nacional - crédito Alejandro Rodríguez/Infobae Colombia

La Dimayor también usará el balón especial de la marca Golty, que se presentó en el duelo de ida en Barranquilla, y colocará el nuevo himno de la organización en los actos protocolarios, como parte de la fiesta por la final del fútbol colombiano y darle un detalle único a la serie.

Goleada en Barranquilla

Junior de Barranquilla no tuvo piedad del Deportes Tolima, aprovechó todas sus cualidades ofensivas y superó al visitante por 3-0, en el estadio Metropolitano, donde terminó con un hombre de más por la expulsión de Sebastián Guzmán, dejando la serie prácticamente definida.

Todo comenzó a los cinco minutos, cuando Guillermo Paiva le mandó un pase largo al costado derecho para José Enamorado, que entró al área, dejó a dos defensores en el suelo y disparó al palo derecho, sorprendiendo a los pijaos que también sufrían por el humo de la pirotecnia.

José Enamorado fue la figura en la goleada de Junior ante Tolima por 3-0, en la ida de la final de la Liga BetPlay - crédito Junior FC

La segunda anotación fue obra de Bryan Castrillón, por una buena acción en la que recibió el esférico de Paiva, a los 36′ del primer tiempo, y solo dos minutos después llegó el tercero por cuenta de Enamorado, tras una asistencia de Didier Moreno a espaldas de los defensores, para que el extremo quedara de frente ante el portero Neto Volpi.

En el segundo tiempo, Sebastián Guzmán agravó la situación de Tolima por su expulsión, luego de agredir a Teófilo Gutiérrez con un cabezazo al rostro del jugador y el juez Carlos Betancur no dudó en mostrarle la tarjeta roja.