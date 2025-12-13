Así se vio el golazo de José Enamorado desde afuera del campo de juego en la final Junior vs. Tolima

El atacante abrió el marcador para el "Tiburón", con un golazo a ángulo, y en dónde Neto Volpi no pudo hacer nada- crédito Jairo Cassiani/Colprensa

José Enamorado abrió el marcador para Junior de Barranquilla en la gran final de ida de la Liga BetPlay, en donde el cuadro “Tiburón” goleó por 3-0 al Deportes Tolima, en el estadio Metropolitano, el 12 de diciembre de 2025.

De esta forma, los dirigidos por Alfredo Arias irán a Ibagué con la ventaja en el marcador, y la primera opción de levantar el título en el segundo semestre del 2025 del fútbol colombiano.

El primer gol del Junior de Barranquilla abrió los corazones de los hinchas del Tiburón-crédito @Dimayor/X

El gol de Enamorado llegó a los 5 minutos de partido, después de un pase de Guillermo Paiva, en cambio orientado hacia la banda izquierda, y allí el hábil delantero corrió por la banda izquierda y con regates eludió a Junior Hernández y Brayan Rovira, colocando su remate al ángulo del palo de la mano derecha del arquero Neto Volpi.

Enamorado se destacó en el partido debido a las dificultades que provocó en la defensa del Deportes Tolima, por su agillidad, destreza y rapidez a lo largo del partido.

Estadísticas de José Enamorado durante el partido

Enamorado fue la gran figura del partido con un golazo en los primeros cinco minutos de partido-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Según la aplicación de Sofascore, Enamorado obtuvo una calificación de 9,7 puntos durante el partido, y anotó dos goles ante el “Pijao”.

Además de sus dos goles en el encuentro, Enamorado tuvo un alto rendimiento a la hora de entregar pases a sus compañeros, además de ser determinante a la hora de atacar a los defensores del Deportes Tolima

Pases correctos: 18/22 (82% de efectividad)

Pases en campo contrario: 16/20 (80% de efectividad)

Pases en su campo propio: 2/2 (100% de efectividad)

Toques: 39

Duelos mano a mano: 11 (5 ganados)

Regates: 5 (3 con éxito)

Posesiones perdidas: 9

Números de Enamorado a lo largo del segundo semestre de 2025

José Enamorado fue la figura en la goleada de Junior ante Tolima por 3-0, en la ida de la final de la Liga BetPlay - crédito Junior FC

El exjugador del Deportivo Cali e Independiente Santa Fe lleva 23 partidos (entre la fase del todos contra todos y los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay), en 1.554 minutos, y dónde lleva cinco goles.

En la Copa Colombia, disputó 5 partidos en 261 minutos y marcó en dos ocasiones:

19 de julio de 2025 - Liga BetPlay: 11 minutos y gol en Junior 4-1 Unión Magdalena

6 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Unión Magdalena 3-1 Junior

21 de septiembre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en Medellín 2-2 Junior

28 de septienbre de 2025 - Liga BetPlay: 90 minutos y gol en el Junior 2-0 Deportivo Pasto

8 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: 59 minutos y gol en el Fortaleza 1-1 Junior

29 de septiembre de 2025 - Copa BetPlay: 45 minutos y gol en el Atlético Huila 2-2 Junior

15 de octubre de 2025 - Copa BetPlay: 88 minutos y gol en el América de Cali 1-1 Junior

Junior se acerca a su estrella número 11: Tolima buscará la épica

Junior ganó por goleada y acaricia la estrella 11 en su historia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Junior de Barranquilla dio un golpe de autoridad en la final de la Liga BetPlay 2025-II al imponerse por 3-0 sobre el Deportes Tolima en el estadio Roberto Meléndez, resultado que lo deja a un paso de conquistar la estrella de diciembre y que podría resultar definitivo de cara al partido de vuelta en Ibagué.

El equipo dirigido por Alfredo Arias no solo se impuso con claridad, dejó por fuera del partido Tolima que llegaba con el cartel de mejor visitante y la defensa menos vencida del campeonato, según relató José Orlando Ascencio en El Tiempo en su crónica titulada "Junior aplastó al Deportes Tolima y dio un paso gigante hacia la estrella de diciembre, en la final de la Liga BetPlay 2025-II“, escrita el 12 de diciembre de 2025.

La contundencia del marcador se forjó en una primera mitad arrolladora, en la que el Junior aprovechó cada error defensivo del rival. El primer tanto llegó antes de los cinco minutos, cuando Guillermo Paiva habilitó a José Enamorado, ya que superó a dos defensores con sendos regates y definió con precisión al ángulo, un gol que encendió la euforia en las tribunas y obligó a detener el juego por la presencia de bengalas en el campo.

Deportes Tolima, que hasta ese momento había mostrado solidez en sus desplazamientos fuera de Ibagué, apenas pudo reaccionar con un cabezazo de Adrián Parra que el portero Mauro Silveira desvió con una intervención que incluyó un rebote en el poste.

El dominio del Junior se consolidó en un lapso de apenas cuatro minutos, entre el 36 y el 39, cuando amplió la diferencia con dos goles más. El segundo tanto nació de una pared entre Paiva y Bryan Castrillón, quien definió ante la salida de Neto Volpi.

Poco después, Didier Moreno filtró un pase profundo para Enamorado, que esta vez resolvió con una sutil vaselina sobre el arquero. Este 3-0 al descanso evocó una estadística histórica: la última vez que un equipo logró esa ventaja en la ida de una final de Liga fue en 1998, cuando Víctor Bonilla marcó un triplete para el Deportivo Cali frente a Once Caldas, según los datos estadísticos de José Orlando Ascencio.

Con la desventaja numérica, el Tolima se debatió entre resistir el 3-0 o buscar un gol que le permitiera mantener vivas sus opciones. González optó por reforzar el mediocampo con Cristian Trujillo y sacrificó a Parra.

Junior también sufrió la baja de Castrillón por lesión, pero su reemplazo, Joel Canchimbo, dispuso de una oportunidad clara que exigió una gran atajada de Volpi. En los minutos finales, ‘Tatay’ Torres estuvo cerca de descontar para la visita.

Ahora, el juego de vuelta se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2025, en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m., y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digitla de Win Play.