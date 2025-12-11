Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

La Asamblea de Dimayor definirá cómo se jugará la temporada 2026 del fútbol colombiano en todos sus campeonatos - crédito Colprensa

La Dimayor está cerca de definir lo que será la temporada 2026 del fútbol colombiano, que promete dar las mismas emociones que en 2025, pero esperando menos polémicas como la organización del calendario, hechos de violencia y crisis económicas de algunas clubes que afectaron los torneos.

Se realizó el primer día de la asamblea ordinaria entre los 36 clubes, que comenzaron las discusiones y presentar las propuestas para el sistema de los campeonatos profesionales, en especial el de la Liga BetPlay, al ser el más importante en el año y que centra toda la atención.

El objetivo es llegar a un acuerdo para todos los certámenes en las próximas horas, aunque ya habría el suficiente apoyo para una votación rápida y dar espacio a otras ideas de los clubes en 2026, que será un año clave por el mundial y las negociaciones de los derechos de televisión.

Así fue el primer día de la asamblea de Dimayor

En Rionegro, Antioquia, los presidentes de los 36 conjuntos profesionales del fútbol colombiano se reunieron para discutir varias ideas de la temporada 2026, que durante semanas se fueron filtrando en distintos medios y que fueron confirmadas por el presidente de la Dimayor, Carlos Zuluaga.

La primera propuesta es que la Liga BetPlay tenga dos formatos de competencia, debido a la realización del mundial de la FIFA a mitad de año y para hacer más flexible el calendario, debido al poco espacio para aplazamientos y que provocó alargarlo al final de la temporada 2025.

Durante el primer semestre, el torneo contaría con 19 jornadas en fase de Todos contra Todos, luego playoffs entre los ocho primeros y una final, para un total de 25 fechas, mientras que la segunda parte del año retomaría los tradicionales cuadrangulares semifinales, según el periodista Alexis Rodríguez.

Otra propuesta, que vendría del América de Cali, es que todos los clubes usen los cuatro extranjeros en el campo de juego, ya que actualmente solo se permiten tres y uno en el banco de suplentes, además de que daría un salto de calidad porque se igualaría a otras ligas en el mundo que permiten el uso amplio de foráneos.

Finalmente, la Dimayor tendría la facultad para aplazar o adelantar partidos de clubes que se encuentren en la Copa Sudamericana o la Copa Libertadores, para ayudarlos en la competencia y no tener que usar plantillas suplentes por el poco tiempo entre los compromisos.

Volviendo a un viejo formato

No es la primera vez que el fútbol colombiano reemplaza los cuadrangulares por un sistema más rápido para definir al campeón semestral, pues en distintas épocas apareció ya sea por un mundial, porque cayó bien entre los clubes y los aficionados, o por un tema coyuntural.

La primera vez que la Liga BetPlay tuvo playoffs fue en el primer semestre de 2010, por el mundial de Sudáfrica 2010, en el que tuvo solo cuatro equipos avanzando a semifinales y luego una final, dando como campeón al Junior de Barranquilla sobre la antigua La Equidad.

Entre 2015 y 2018, se regresó a ese sistema de disputa con cuartos, semis y la final, que se destacó porque los clubes arriesgaban todo en cada encuentro y era un camino más corto para llegar al trofeo, pues solo se necesitaban seis juegos y no ocho, como con los cuadrangulares.

Se destaca que, debido a la pandemia de COVID-19, la Dimayor reemplazó los cuadrangulares por playoffs en la temporada 2020, por el corto calendario que tenía entre septiembre y diciembre de ese año, y lo mantuvo hasta el primer semestre de 2021, cuando fue la última vez que se utilizó.