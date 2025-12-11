Este es el precio oficial de las boletas para el partido Colombia vs. Portugal en la plataforma de la FIFA: hasta 700 dólares

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

La FIFA abrió la tercera etapa de ventas de boletas a través de su plataforma, en la cual los hinchas de la selección Colombia deberán registrarse, indicar los partidos a los que desea asistir y la categoría de la tribuna en la que se desea ubicar, para allí aguardar por el sorteo, en donde en caso de salir beneficiados, se debitará inmediatamente de la cuenta bancaria registrada.

Esto permitió conocer los precios oficiales para el partido del 27 de junio en el Hard Rock Stadium, válido por la fecha 3 en donde la selección Colombia enfrentará a la selección de Portugal, poniendo fin a las especulaciones de los precios de las boletas que en la reventa llegaron a superar los 2.000 dólares.

Aquellos hinchas que deseen ver el duelo de James Rodríguez vs. Cristiano Ronaldo, en el que sería el último mundial de ambos, deberán pagar los siguientes precios por una boleta:

Categoría 1: 700 dólares (2.600.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 2: 500 dólares (1.900.000 pesos colombianos aproximadamente).

Categoría 3: 265 dólares (1.015.000 pesos colombianos aproximadamente).

Los hinchas que registren sus solicitudes en esta tercera fase de venta deben tener en cuenta que pueden elegir hasta cuatro boletas en cualquier partido de fase de grupos o ronda final. Además, una vez culmine el proceso, el débito del pago de las boletas se estará realizando en el mes de febrero sin previo aviso, por lo que la FIFA recomienda tener saldo disponible.

“FIFA Ticketing comenzará a notificarte los resultados a partir del 5 de febrero de 2026. Si tu solicitud es exitosa o parcialmente exitosa en el sorteo, los cargos automáticos a tu tarjeta de pago comenzarán el 6 de febrero de 2026. Te recomendamos revisar regularmente tu bandeja de entrada y la carpeta de spam, y agregar las direcciones de correo electrónico de FIFA Ticketing”.