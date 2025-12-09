Técnico (e) del América de Cali sacó pecho tras eliminar a Nacional, pese a no jugar la final de la Liga BetPlay: “Espectacular”

El "Pibe de Barrio Obrero" habló sobre la victoria ante el "Verdolaga", y destacó el buen campeonato que hizo el cuadro de los "Diablos Rojos" - crédito Dimayor / YouTube

América de Cali cerró el 2025 con una victoria 3 a 2 ante Atlético Nacional en el estadio Pascual Guerrero, el 8 de diciembre de 2025.

Este resultado dejó a los Diablos Rojos con el cupo asegurado para la Copa Sudamericana 2025, y aunque los vallecaucanos no juegan la final del fútbol colombiano desde la temporada 2020, las sensaciones en el “mundo América” fueron positivas.

La eliminación de Atlético Nacional a manos de su histórico rival, el América de Cali, en la última jornada de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay 2025-II, marcó un desenlace inesperado para el equipo paisa, que quedó fuera de la final pese a que se le presentaron las condiciones necesarias para avanzar.

El resultado, un 3 a 2 a favor de América en el estadio Pascual Guerrero, dejó a Nacional sin la posibilidad de disputar el título, incluso después de que el Junior de Barranquilla, su principal competidor, cayera ante Medellín, lo que abría la puerta para su clasificación.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico Álex Escobar destacó la relevancia de la victoria, subrayando el impacto emocional para la afición y la importancia de haber eliminado al máximo rival. Escobar afirmó:

“Con expulsiones, lesionados y el equipo siguió dando la cara, mostrando capacidad y hoy terminamos el campeonato con mucha capacidad, dignidad y eliminamos al rival de nosotros, que es Nacional, eso fue espectacular, importantísimo. Para el hincha también porque usted sabe que este es el clásico de Colombia”.

El entrenador de América de Cali también valoró el esfuerzo de sus jugadores a lo largo del semestre, resaltando la actitud y el compromiso del plantel en un grupo que, según sus palabras, era considerado “de la muerte”. Escobar reconoció:

“Realmente el equipo demostró mucha dignidad en este cuadrangular, mucha entereza, los muchachos creo que dejaron la piel en la cancha, un grupo como se decía de la muerte. Éramos de los menos favoritos y nos duele muchísimo los diez minutos en Barranquilla, el gol que le convalidaron a Junior acá, pero tenemos que quedarnos con las cosas buenas, importantes, el trabajo del cuerpo técnico fue fundamental en cabeza del profesor David González”,

A pesar de la satisfacción por el triunfo ante Nacional, Escobar no ocultó su pesar por no haber alcanzado la final del torneo. El técnico expresó:

“Duele no estar en la final, porque el equipo se plantó de una manera importante, tanto de local como de visitante, quedémonos con lo bueno, sabemos que siempre queremos quedar campeón, que tengamos un 2026 importante”.

En su análisis, Escobar evitó responsabilizar a jugadores específicos por los errores cometidos en momentos clave, señalando que las desconcentraciones fueron determinantes. El entrenador comentó:

“No es momento de juzgar a nadie, fueron desconcentraciones que se presentaron en esos momentos, todavía estamos con el tema del gol de si entró o no. En Barranquilla dicen que el mejor partido del semestre, pero tuvimos desde que comenzamos a ascender para clasificar, varios partidos buenos e importantes”.

El desgaste físico y la exigencia del calendario también formaron parte de la reflexión del técnico, quien subrayó la diferencia de planteles respecto a otros equipos. Escobar explicó:

“En Colombia se juega mucho partido, logramos hasta estar en la semifinal de la Copa Colombia, América no tiene una nómina tan extensa como Nacional, Medellín o Junior. Y así, con esos jugadores dando todo, con jóvenes que han puesto su capacidad, el equipo llegó a pelear a instancias finales”.

América de Cali se despidió del 2025 con victoria

América de Cali comenzó con todo en los primeros minutos de partido, tras el autogol de Andrés Felipe Román al 19 y de Dilan Borrero al 22, sorprendiendo a los jugadores del verde, ya que necesitaban la victoria en la “Sucursal del Cielo”.

Luego, Alfredo Morelos sacó un remate potente de media distancia al palo de la mano derecha y colocó el 2-1 del partido.

Para la segunda mitad, Dylan Borrero puso el 3-1 al minuto 58, y le cedió la pelota al Rey de Copas, pese al gol al 68, con la anotación de Dairon Asprilla logró descontar.

De esta forma, Junior y Tolima definirán el título del segundo semestre de 2025. El primer partido comenzará el 12 de diciembre de 2025, a partir de las 8:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Metropolitano, mientras que el juego de vuelta se disputará el 16 de diciembre a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Manuel Murillo Toro.

Junior: 11 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Nacional: 8 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 5 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -2)