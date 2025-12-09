La selección Colombia volvería a jugar un partido amistoso en el país luego de siete años: estas son las sedes contempladas

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

Apenas confirmados los rivales y las sedes para la fase de grupos del Mundial 2026, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FC), dio detalles del extenso itinerario que la selección Colombia desarrollará antes del debut mundialista.

Con el grupo K como destino, el conjunto nacional debutará frente a Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México. El segundo reto será el martes 23, cuando en Guadalajara se enfrente al ganador del repechaje que disputan Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo. El cierre de la fase será el sábado 27, en Miami, enfrentando a Portugal.

En la hoja de ruta expuesta por Jesurún, los partidos de preparación comienzan en marzo, durante la ventana FIFA del jueves 26 al martes 31. En ese periodo, Croacia y Francia medirán a la selección ‘cafetera’ en territorio estadounidense, concretamente en Orlando y Washington, respectivamente.

De acuerdo con lo señalado por el directivo, a finales de mayo la selección se despedirá de la hinchada colombiana con un encuentro local frente a un contrincante aún no definido, aunque se estudia la opción de que se trate de un combinado africano. “Sería un partido de fogueo en Colombia, pero no puedo establecer si en Bogotá porque la opción la tienen todas las ciudades y hemos recibido solicitudes de Cali y Medellín. Sería ese y otro partido más en territorio mexicano o estadounidense”, anticipó Jesurún a Blu Radio.