La Dimayor anunció fechas de las finales de la Liga y la Copa BetPlay: así quedarán los encuentros

Las instancias finales de los principales torneos nacionales ya tienen fechas y sedes establecidas, con encuentros que enfrentarán a Junior y Tolima por la liga, y a Nacional e Independiente Medellín por la copa

El partido de ida de
El partido de ida de la final de la Liga BetPlay se jugará el 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Deportes Tolima

La Gerencia Deportiva de la Dimayor anunció la programación oficial para las finales de los torneos más importantes del fútbol profesional colombiano: la Liga BetPlay Dimayor II-2025 y la Copa BetPlay.

En su comunicado, la entidad felicitó a Deportes Tolima y Junior FC por alcanzar la instancia definitiva de la Liga e hizo extensivo su reconocimiento a todos los clubes que participaron en los cuadrangulares semifinales, resaltando el nivel de compromiso y competitividad mostrado durante esta fase del campeonato.

La gran final de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 enfrentará a Junior de Barranquilla y Deportes Tolima en una llave de ida y vuelta. El juego de ida está programado para el viernes 12 de diciembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, con inicio a las 8:00 p. m.

La definición del título se dará en la vuelta, pautada para el martes 16 de diciembre en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, a partir de las 7:30 p. m. Ambos compromisos serán transmitidos para toda Colombia a través de la señal de Win Sports. Estos dos encuentros definirán al campeón del torneo clausura del fútbol colombiano en la temporada 2025.

Deportes Tolima y Junior de
Deportes Tolima y Junior de Barranquilla disputarán el título de la Liga BetPlay II-2025 en una serie de ida y vuelta - crédito Dimayor/X

Por su parte, la Copa BetPlay también tiene definida su serie final. El partido de ida se disputará el sábado 13 de diciembre a las 5:00 p. m. en el Estadio Atanasio Girardot, en el que Atlético Nacional será local en la apertura de la serie frente a su clásico rival, Independiente Medellín. El compromiso de vuelta está previsto para el miércoles 17 de diciembre a las 7:30 p. m., nuevamente en el Atanasio Girardot, esta vez con Independiente Medellín actuando como local.

La Dimayor reiteró sus felicitaciones a los equipos finalistas y a todos los participantes de los cuadrangulares, destacando el espectáculo brindado a los aficionados. Con estas programaciones, la afición del fútbol colombiano se prepara para vivir cuatro jornadas determinantes que coronarán tanto a los campeones de liga como de copa en la temporada 2025.

Atlético Nacional e Independiente Medellín
Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán el clásico paisa en la final de la Copa BetPlay 2025 - crédito Dimayor/X

Cómo llegan los equipos a las grandes finales del torneo colombiano

La recta final del fútbol colombiano presenta dos panoramas claramente diferenciados en sus torneos oficiales, marcando el cierre del segundo semestre de 2025 con emociones y expectativas a flor de piel. Por un lado, Junior de Barranquilla y Deportes Tolima sellaron su paso a la gran final de la Liga BetPlay Dimayor II-2025 tras dominar sus respectivos grupos durante los cuadrangulares, demostrando superioridad y regularidad frente a sus principales rivales.

En el Grupo B, el conjunto tolimense se destacó por una ofensiva eficaz, imponiéndose con solvencia a sus contrincantes y asegurando la punta con anticipación. Tolima acumuló un total de 14 puntos, sacando una ventaja de cinco unidades sobre Atlético Bucaramanga, el más cercano perseguidor.

El bajo rendimiento de Independiente Santa Fe, vigente campeón de Liga, allanó el camino para que el representante de la capital musical de Colombia accediera a la final con margen y sin mayores sobresaltos. La escuadra de Ibagué buscará en la serie definitiva no solo romper su racha negativa en finales, sino alcanzar la ansiada cuarta estrella en su historial.

El Estadio Metropolitano de Barranquilla
El Estadio Metropolitano de Barranquilla y el Manuel Murillo Toro de Ibagué serán sedes de los partidos decisivos de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Por el otro lado, el Grupo A ofreció una definición mucho más reñida, extendiendo la emoción hasta la sexta y última fecha. Junior de Barranquilla cimentó su clasificación al vencer en dos encuentros clave a Atlético Nacional y aprovechar su fortaleza como local en el estadio Metropolitano.

El equipo costeño sumó 11 puntos, dejando atrás con 8 unidades tanto a América de Cali como al propio Nacional, y relegando a Independiente Medellín al último lugar del grupo con solo 5 puntos. La consistencia mostrada por el cuadro barranquillero en las jornadas finales fue determinante para su avance y su nueva oportunidad de sumar un título a su palmarés.

La expectativa por la final es máxima: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla protagonizarán una serie que puede redefinir la historia de ambos clubes. Los tolimenses buscarán hacer historia y dejar atrás las recientes amarguras en instancias definitivas, mientras que Junior irá en pos de alcanzar su undécima estrella y afianzarse como uno de los equipos más laureados del país.

El clásico antioqueño en la
El clásico antioqueño en la Copa BetPlay definirá al campeón y podría otorgar un cupo internacional a Atlético Nacional - crédito Dimayor

Paralelamente, el otro gran foco de atención está en la Copa BetPlay, donde el fútbol paisa será protagonista absoluto. Atlético Nacional e Independiente Medellín se encontrarán nuevamente en un clásico decisivo, el sexto en menos de seis meses, pero en esta ocasión con un título nacional en juego.

Para Nacional, el trofeo significaría la oportunidad de clasificarse a un torneo internacional en 2026, mientras que Independiente Medellín, tras vencer al Junior en la fase anterior, ya tiene asegurado su cupo en la próxima Copa Libertadores.

Las dos finales del segundo semestre auguran una auténtica fiesta para la afición. Por un lado, la lucha por la Liga será el escenario donde Tolima aspira a romper con la historia adversa frente a un Junior que sueña con expandir su vitrina de trofeos.

Por el otro, el clásico antioqueño decidirá al nuevo campeón del segundo torneo más importante del país, reafirmando el peso del fútbol paisa en el escenario nacional en una seguidilla de enfrentamientos que ya hacen historia por su frecuencia e intensidad competitiva.

