Deportes

River Plate, São Paulo, Universidad de Chile y otros equipos que podrían jugar en Barranquilla la final de la Copa Sudamericana en 2026

La Copa Sudamericana clasifica 44 equipos desde su primera fase. Por Colombia la juegan el club campeón de la Copa Colombia y los tres mejores de la reclasificación sin cupo a la Copa Libertadores

La Copa Sudamericana iniciará en
La Copa Sudamericana iniciará en el mes de marzo de 2026 con los repechajes entre equipos del mismo país - crédito EFE

Millonarios, América y Bucaramanga aseguraron su participación en la Copa Sudamericana 2026 tras clasificarse por la Reclasificación, mientras que el cuarto cupo colombiano se definirá entre Medellín, Nacional o Junior, que aún mantienen opciones de ingresar a la Copa Libertadores.

El torneo contará con la presencia de 36 equipos ya confirmados de los 42 participantes, incluyendo a históricos clubes de Brasil y Argentina. Entre los argentinos destacan River Plate, que accedió tras la eliminación de Boca Juniors a manos de Racing, y San Lorenzo. Por Brasil, estarán Santos, São Paulo, Gremio, Atlético Mineiro y Corinthians. También participarán la Universidad de Chile y Olimpia de Paraguay.

El formato del certamen se mantiene: los equipos colombianos se enfrentarán entre sí en un partido único para avanzar a la fase de grupos, donde ya esperan los clubes brasileños y argentinos. Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los segundos disputarán un repechaje contra los terceros de la Copa Libertadores. En la edición actual, Once Caldas alcanzó los cuartos de final bajo este sistema.

El estadio Metropolitano fue sede
El estadio Metropolitano fue sede de la final de la Copa Sudamericana 2018 entre Junior y Atlético Paranaense - crédito REUTERS/Luisa González

La primera fase de la Copa Sudamericana comenzará el 3 de marzo, aunque la fecha del sorteo de los partidos aún no ha sido definida. La gran final de ‘La otra mitad de la gloria’ se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en fecha aún pendiente por confirmar. Esta es la lista completa de clubes clasificados:

Argentina

  • River Plate
  • Racing o Independiente
  • Deportivo Riestra
  • San Lorenzo
  • Tigre
  • Club Barracas Central

Brasil

  • São Paulo
  • Gremio
  • Bragantino
  • Atlético Mineiro
  • Santos FC
  • Corinthians

Chile

  • Universidad de Chile
  • Audax Italiano
  • Club Palestino
  • Cobresal

Paraguay

  • Trinidense
  • Club Nacional
  • Deportivo Recoleta
  • Olimpia

Perú

  • Alianza Atlético
  • Melgar
  • Deportivo Garcilaso
  • Cienciano

Uruguay

  • Defensor Sporting
  • Boston River
  • Racing de Montevideo
  • Montevideo City Torque

Venezuela

  • Puerto Cabello
  • Monagas
  • Caracas
  • Metropolitanos

Así quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026

El alcalde destacó la envergadura de la transformación propuesta y anticipó que el emblemático escenario barranquillero alcanzará una nueva dimensión - crédito @AlejandraChar / X

Las recientes imágenes conceptuales del nuevo estadio Metropolitano de Barranquilla han despertado el interés tanto de expertos en arquitectura deportiva como de la comunidad local. Uno de los aspectos que más llama la atención es la propuesta de una fachada totalmente transformada, cuyas líneas modernas pretenden distinguir al recinto en el panorama tanto nacional como internacional. El diseño anunciado busca no solo incrementar la capacidad, sino también proyectar una imagen vanguardista, acorde con las tendencias globales del sector.

Como parte central de las modificaciones, la administración municipal enfocará sus esfuerzos en la reconfiguración de las graderías. El plan contempla elevar el aforo a 60.000 personas, una meta que se hará posible tras bajar el nivel del campo de juego en 1,8 metros.

Este ajuste implica la eliminación de la tradicional pista atlética que circunda la cancha, permitiendo acercar los asientos al césped y garantizando una experiencia más inmersiva. Según expresó el mandatario Alejandro Char, este tipo de intervención “apunta a convertir al renovado coloso de la Ciudadela en un referente internacional”.

El objetivo de la remodelación
El objetivo de la remodelación del estadio Metropolitano no es solo por el fútbol, sino acoger más conciertos de talla internacional en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X

Próximamente, la Alcaldía pondrá en marcha el proceso de licitación pública para seleccionar a la empresa o consorcio responsable de ejecutar la remodelación. El alcalde Char detalló que, tras culminar la fase de cierre técnico del proyecto, en pocos días se abrirá la convocatoria dirigida tanto a firmas nacionales como internacionales. El mandatario destacó que este será un proceso transparente y competitivo, donde se buscará “integrar lo mejor de la ingeniería y la arquitectura para transformar el estadio en un símbolo de Barranquilla para el mundo”.

Además de la ampliación de las graderías y el rediseño de la fachada, el proyecto incluye la introducción de un nuevo sistema de césped, con especificaciones que cumplen los más altos estándares internacionales. Esta actualización técnica tiene como fin asegurar condiciones óptimas tanto para los futbolistas como para la celebración de eventos de primer nivel. Con estas mejoras se espera que el Metropolitano pueda acoger partidos y espectáculos que exijan un entorno de alta calidad y capacidad operativa.

