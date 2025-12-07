Balance de la temporada de Sebastián Montoya en la F2: abandonó en su última carrera

Sebastián Montoya comparte equipo con Gabrielle Mini en Prema Racing - crédito Prema Team

Sebastián Montoya concluyó su primera temporada completa en la Fórmula 2 ocupando el puesto 12 del campeonato con 91 puntos, tras un cierre abrupto en el circuito de Yas Marina durante el Gran Premio de Abu Dhabi.

El título de la categoría fue para Leonardo Fornaroli, que acumuló 211 puntos, seguido por Jack Crawford con 175 y Richard Verschoor con 170. El mejor latinoamericano del año fue Joshua Duerksen, noveno con 107 puntos, mientras que Rafael Villagómez finalizó en la posición 14 con 43.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la última carrera, Montoya se retiró en la vuelta 11 debido a una falla mecánica que detuvo su monoplaza, lo que provocó primero la activación del Virtual Safety Car y luego la entrada del Safety Car para retirar el vehículo. Hasta ese momento, el piloto colombiano había clasificado en la quinta posición y completaba un fin de semana sólido.

Sebastián Montoya continuará en la F2 durante 2026 - crédito X/@A14Management

A lo largo de la temporada, Montoya alternó resultados, con un inicio que le permitió sumar tres puntos en la primera sprint, seguido de una racha sin unidades y remontadas notables, como los dos segundos lugares en Barcelona y la sprint de Silverstone, además del tercer puesto en la carrera principal de Mónaco y los puntos obtenidos en el Gran Premio de Italia.

El podio de la jornada final lo integraron Duerksen, que repitió victoria en Abu Dhabi por segundo año consecutivo, Roman Stanek y Gabriele Minì. Montoya quedó a 14 puntos del top 10, ocupado por Stanek.

El colombiano quedó en la decimosegunda casilla con 92 puntos - crédito X/@A14Management

L. Fornaroli: 211 puntos. J. Crawford: 175 puntos. R. Verschoor: 170 puntos. L. Browning: 162 puntos. A. Dunne: 150 puntos. A. Lindblad: 134 puntos. D. Beganovic: 116 puntos. J. Martí: 112 puntos. J. Durksen: 107 puntos. R. Stanek: 105 puntos. V. Martins: 97 puntos. S. Montoya: 91 puntos.

De cara a 2026, Montoya renovó su contrato con Prema Racing y buscará consolidar su desempeño en la categoría.

Leonardo Fornaroli, campeón de la F2 2025

Formula One F1 - Qatar Grand Prix - Lusail International Circuit, Lusail, Qatar - November 30, 2025 Leonardo Fornaroli celebrates after winning the Formula 2 title REUTERS/Jakub Porzycki

Victor Martins se impuso en la carrera principal de Lusail, superando a Leonardo Fornaroli y asegurando la victoria, mientras que el segundo puesto de Fornaroli fue suficiente para que el piloto de Invicta Racing se consagrara campeón de la Fórmula 2 de la FIA 2025.

En la segunda mitad de la competencia, la estrategia de neumáticos marcó diferencias: los pilotos que optaron por el compuesto más blando comenzaron a perder rendimiento, lo que permitió a Dunne acercarse a Lindblad por el séptimo lugar, aunque el piloto de Campos Racing logró mantener su posición en la curva 1. Beganovic, tras liderar con una estrategia alternativa, debió ingresar a boxes al final de la vuelta 27 y regresó en la duodécima posición, mientras que Browning y Bennett hicieron su parada en la vuelta 29, dejando a Martins y Fornaroli en la lucha directa por la victoria.

El inicio de la carrera estuvo marcado por el adelantamiento de Martins a Fornaroli en la curva 1, mientras que Alexander Dunne avanzó al cuarto puesto tras superar a Goethe en la curva 3. Dunne, de Rodin Motorsport, más tarde se hizo con el tercer lugar tras adelantar a Stanek. En la vuelta 3, Martins ya había abierto una brecha de 1,7 segundos sobre Fornaroli, que reportó problemas con los neumáticos blandos a su equipo. Al inicio de la vuelta 5, la diferencia entre ambos era de 4,1 segundos.

La ventana de paradas en boxes se abrió al final de la vuelta 6, con Fornaroli, Dunne, Montoya, Verschoor y Duerksen cambiando a neumáticos duros. Martins ingresó en la siguiente vuelta y, pese a una detención lenta, logró reincorporarse por delante de sus rivales directos. En la vuelta 15, la aparición del Safety Car tras la detención de Goethe en pista coincidió con penalizaciones de cinco segundos para Dunne y Tsolov por salidas inseguras de boxes.

La competencia se reanudó en la vuelta 17 de 32, con Beganovic liderando y construyendo una ventaja de 1,7 segundos sobre Browning. Martins se encontraba en la quinta posición, encabezando el grupo de pilotos que ya habían realizado su parada, aunque tuvo dificultades para superar a Laurens van Hoepen, lo que permitió a Fornaroli acercarse a menos de 1,1 segundos.

En las vueltas finales, Martins mantuvo el liderazgo neto pese a la presión de Fornaroli, mientras Dunne buscaba ampliar la diferencia necesaria para conservar el tercer puesto tras su penalización. Finalmente, Martins cruzó la meta en primer lugar, seguido de Fornaroli, que con ese resultado se aseguró el campeonato. Dunne completó el podio, con Lindblad cuarto, Montoya quinto, Verschoor sexto, Tsolov séptimo, Stanek octavo, y Beganovic y Browning cerrando los diez primeros.