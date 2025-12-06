Deportes

La selección Colombia tendría listos los partidos amistosos para marzo de 2026: estos serían los rivales

El cuadro cafetero anunciaría en los próximos días los dos encuentros de la próxima fecha FIFA, pues dependía de los conjuntos a enfrentar en la fase de grupos del mundial

La selección Colombia continuará con
La selección Colombia continuará con su preparación para el mundial en marzo y junio de 2026, con cuatro partidos amistosos - crédito FCF

La selección Colombia sigue en su proceso de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, cuando jugará en el grupo K con Portugal, Uzbekistán y el ganador del Torneo de Repechaje entre Nueva Caledonia, Jamaica y la República Democrática del Congo, así que espera llegar de la mejor manera.

Para eso, la Tricolor estaría lista para sus próximos dos partidos amistosos, que se jugarán en marzo de 2026 y continuará con su trabajo para definir la plantilla de convocados para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá, pues el técnico Néstor Lorenzo está mirando alternativas.

Con respecto al entrenador del combinado cafetero, destacó los rivales que enfrentará en la primera ronda, la exigencia en esas tres presentaciones y lo que quiere lograr con el equipo, al que tomó en julio de 2022 y ya salió subcampeón de una Copa América, además de ser tercero en las eliminatorias.

Amistosos de Colombia antes del mundial

El equipo nacional ya planea lo que será su preparación en el primer semestre de 2026, pues el objetivo es llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo y para eso será clave cada encuentro previo al torneo, con cuatro compromisos antes de su debut frente a Uzbekistán el 17 de junio.

Según el periodista Felipe Sierra, la selección Colombia anunciará pronto sus amistosos ante Francia y Croacia, a jugarse en los últimos días de marzo y la sede es Estados Unidos, donde el equipo cafetero ya tuvo sus encuentros contra Canadá, México, Nueva Zelanda y Australia.

La selección Colombia cerraría su
La selección Colombia cerraría su ciclo de amistosos en marzo ante Francia, en Estados Unidos - crédito @PSierraR/X

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, también aseguró que dichos países son los ideales para esa ventana de la FIFA el próximo año: “Francia y Croacia son los candidatos número uno para enfrentarnos en la fecha FIFA“.

Por otro lado, a Colombia le funcionaría mucho ver el nivel de Croacia, que se encuentra en el grupo L y, en caso de que ambos pasen a dieciseisavos de final, es probable que se encuentren si queda segundo o tercero, en el caso de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la zona K.

Colombia jugaría por primera vez
Colombia jugaría por primera vez contra Croacia, previo al mundial de 2026 en Estados Unidos - crédito @PSierraR/X

Con respecto a Francia, el objetivo del cuerpo técnico es medirse con un equipo con condiciones similares a las de Portugal, que es el rival a vencer en la fase de grupos para ser el líder, e incluso la Tricolor superó una vez a los galos, en marzo de 2018 por marcador de 3-2 en Saint Denis.

“Nos da gusto competir”

En charla con el Gol Caracol, el técnico Néstor Lorenzo habló sobre sus rivales en la fase de grupos del mundial: “Es un poco de azar lo que pasa en los sorteos y bueno, nos tocó gran equipo como Portugal, uno de los mejores equipos del mundo al momento. Nos da gusto competir y enfrentar a este tipo de equipos”.

De Uzbekistán no conozco mucho, sé que clasificó en la zona de Asia con Catar, Emiratos Árabes, con Irán. El otro también es una incógnita entre Congo, Jamaica y Nueva Caledonia”, añadió el timonel, aunque el combinado nacional ya enfrentó en cinco ocasiones a los Reggae Boyz.

Néstor Lorenzo asumió como entrenador
Néstor Lorenzo asumió como entrenador tras el fracaso rumbo a Catar 2022 - crédito Reuters

De otro lado, Néstor Lorenzo le apunta a clasificar de manera anticipada a dieciseisavos: “Lo ideal es llegar al tercer partido ya clasificados, con la idea de darles juego a los que vienen de 15 días sin hacer fútbol. Nos pasó a nosotros en Brasil, por ejemplo: habiendo ganado los dos primeros partidos, en el tercero le dimos minutos a todos y eso te ayuda para el devenir del fixture futuro”.

Finalmente, el argentino se refirió al clima en el verano de 2026: “El calor ya lo afrontamos en la Copa América, con viajes largos, con diferencias horarias de tres horas, esa logística un poco la sufrimos en la copa América, pero bueno, hay que hidratar bien, mitigar un poco el cansancio y la deshidratación con entrenamientos dosificados, que sean efectivos”.

Luis Fernando Suárez advierte a

Estos serían los rivales de

James Rodríguez se volverá a

Así reaccionaron Néstor Lorenzo y

Las redes estallaron con memes
Jane Fonda advierte que la

Delegados de Ucrania y EEUU

