La Dimayor castigó más a Atlético Nacional que a Medellín por la pelea de sus jugadores: vea las sanciones

Atlético Nacional venció 2-1 a Independiente Medellín en el clásico paisa disputado en el estadio Atanasio Girardot, resultado que mantiene vivas sus opciones de avanzar a la final de la Liga BetPlay para los verdes, pero dependiendo de que Junior pierda en su último encuentro para definir con la diferencia de gol.

Sin embargo, el encuentro, correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de los cuadrangulares, estuvo marcado por una pelea entre jugadores de ambos equipos en la entrada a los camerinos, lo que derivó en sanciones disciplinarias y económicas para varios futbolistas clave.

Sanciones de la Dimayor

El altercado se produjo al finalizar el partido, cuando el portero uruguayo Washington Aguerre, de Independiente Medellín, y el centrocampista Matheus Uribe, de Atlético Nacional, se enfrentaron físicamente. La situación requirió la intervención de la Policía Nacional y de miembros de ambos equipos para separar a los involucrados.

El árbitro Wilmar Roldán expulsó a Washington Aguerre, del Medellín, y a Matheus Uribe y Harlen Castillo, de Atlético Nacional, por conducta violenta, conforme al artículo 63 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol.

El Comité Disciplinario de la Dimayor impuso sanciones de dos partidos a Castillo, Uribe y Aguerre, los cuales no podrán disputar la última jornada de los cuadrangulares ni la primera fecha de la Liga BetPlay 2026, o la final de ida en caso de que el verde logre la clasificación.

Además, cada uno deberá pagar una multa de $616.850 pesos colombianos. En el caso de Independiente Medellín, el defensor Daniel Londoño y el volante Baldomero Perlaza también recibieron una fecha de suspensión, aunque en su caso fue por acumulación de tarjetas amarillas y no por conducta violenta, aclaró la misma fuente.

Estas sanciones tienen consecuencias directas en el desenlace del campeonato. Independiente Medellín quedó eliminado tras la derrota, por lo que la ausencia de Washington Aguerre, sumado a Daniel Londoño y Baldomero Perlaza por acumulación de tarjetas amarillas, solo afectará la última fecha de los cuadrangulares, en la que recibirán a Junior de Barranquilla.

“No representa los valores de los clubes”

Las reacciones tras el incidente se centraron en el lado de Atlético Nacional. Diego Arias, entrenador del equipo verde, expresó su malestar por la situación y lamentó la ausencia de Uribe en el cierre del campeonato: “Nos deja una sensación de incomodidad muy grande, porque el partido fue muy bueno, nosotros quisimos jugar fútbol y al final del partido un personaje, que no sabemos cuál es su intención, termina dejando una imagen que no representa los valores de los clubes que estaban en campo, mucho menos los de nuestro equipo”.

El portero David Ospina también se refirió al incidente y subrayó la importancia de promover la paz en el fútbol: “De parte de nosotros siempre intentamos dar un buen espectáculo para que el mensaje de paz sea muy claro. Lastimosamente, cuando sucede por una sola persona, es complejo“.

De otro lado, el entrenador de Medellín, Alejandro Restrepo, se refirió al encuentro y la eliminación: “Por errores propios, por desatenciones, por detalles, no estuvimos a la altura de lo que merecía el partido, del resultado que necesitábamos para conseguir. Estamos muy dolidos nosotros y sabemos que nuestra gente también. Yo como líder del grupo asumo la responsabilidad de los cambios, alineaciones, de quien pongo en cancha, de quien sale, de quien entra”.

“Ahora toca enfocarnos en el partido del lunes, hay que buscar esa opción, porque es muy importante para el club, para su gente, para su hinchada, para estos jugadores, y vamos, como todos los partidos lo hemos hecho, vamos a intentar pararnos”, finalizó.