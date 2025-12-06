Deportes

Estos son los horarios de los partidos de la selección Colombia para la fase de grupos del Mundial 2026

La Tricolor volverá a una cita orbital de fútbol después de 8 años de ausencia, y enfrentará a la Portugal de Cristiano Ronaldo y la debutante Uzbekistán

Los dirigidos por Néstor Lorenzo
Los dirigidos por Néstor Lorenzo aspiran a superar su mejor participación, lograda en el Mundial de Brasil 2014

La Tricolor ya conoce a sus rivales en lo que será su séptima participación en Mundiales en Norteamérica 2026.

Con el sorteo de los grupos, la selección dirigida por Néstor Lorenzo sabe que jugará ante Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje FIFA que saldrá del partido entre Nueva Caledonia vs. Jamaica, y que se enfrentará a República Democrática del Congo.

Será el primer Mundial que
Será el primer Mundial que se jugará en tres países en simultáneo

De esta forma, la selección Colombia debutará el 17 de junio de 2025 en el estadio Azteca, de Ciudad de México, ante Uzbekistán, a partir de las 10:00 p. m. (hora de Colombia), y será el comienzo de la aventura de la Tricolor en el grupo K.

A continuación, así quedaron los horarios y sede de los partidos:

Grupo K

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - Houston - 1:00 p. m.
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México - 10:00 p. m.

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 1:00 p.m.
  • 23 de junio: Colombia vs. Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) - 10:00 p. m. - Guadalajara

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami - 7:30 p. m.
  • 27 de junio: Repechaje intercontinental (República Democrática del Congo, Jamaica, Nueva Caledonia) vs. Uzbekistán - 7:30 p.m.

Noticia en desarrollo...

