Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Nacional y Medellín se juegan el cupo a la Copa Libertadores

Atlético Nacional y Medellín buscan cupo a la Copa Libertadores, por la tabla de la reclasificación de la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Se terminó la quinta fecha de los cuadrangulares, que dejó solo a tres equipos con vida en la pelea por el título, cinco eliminados y una fuerte batalla en el grupo A por el último cupo a la final de la Liga BetPlay, en la que Deportes Tolima se instaló de manera anticipada.

Por otro lado, la tabla de la reclasificación definió más cupos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, en la que se entregan cuatro tiquetes por competencia, de los cuales, dos por cada lado están confirmados, restando los otros hasta que finalice la temporada 2025.

Cabe recordar que la Conmebol haría el sorteo de sus dos competencias en la segunda semana de diciembre, para organizar los partidos de las fases previas, que arrancarían a finales de enero y terminarían en marzo, previo a la ronda de grupos que comenzará en abril.

¿Cómo va la tabla de la reclasificación?

Con el paso de las fechas, se van conociendo los equipos que irán a los certámenes internacionales, en especial aquellos que quedaron eliminados en la quinta jornada de los cuadrangulares, pues también definieron su destino para la temporada 2026, recordando que también falta por el campeón de la Copa Colombia.

Para empezar, Atlético Nacional e Independiente Medellín se jugarán el segundo cupo a la Copa Libertadores en la reclasificación, pues con el triunfo de los verdes por 2-1 en el clásico paisa, entró en la pelea de quitarle ese puesto al Poderoso en la sexta jornada de las semifinales.

Solo un punto separa a Nacional de Medellín, en la pelea por la Copa Libertadores en la tabla de reclasificación - crédito Dimayor

El otro tiquete al certamen más importante de América es para el Deportes Tolima, líder de la tabla con 93 puntos y no bajará de los dos primeros lugares, por lo que tiene asegurado su lugar, falta por conocer si será en la segunda fase previa o la ronda de grupos, a la que llegará si es campeón.

Por otra parte, América de Cali y Atlético Bucaramanga acompañarán a Millonarios en la Copa Sudamericana, luego de ser eliminados en los cuadrangulares y sus puestos en la reclasificación les dieron ese premio por su campaña en 2025, esperando por el último boleto, que será para el campeón de la Copa Colombia o también por la tabla anual.

Mientras el Deportes Tolima logró cupo a la Copa Libertadores, Atlético Bucaramanga quedó en la Copa Sudamericana - crédito Deportes Tolima

Tabla de reclasificación 2025

Tolima – 93 puntos (Clasificado a la Copa Libertadores 2026) Medellín – 89 puntos Atlético Nacional – 88 puntos Santa Fe – 86 puntos (Clasificado a la Copa Libertadores 2026) Junior – 84 puntos América – 82 puntos (Clasificado a la Copa Sudamericana 2026) Bucaramanga – 74 puntos (Clasificado a la Copa Sudamericana 2026) Millonarios – 73 puntos (Clasificado a la Copa Sudamericana 2026)

Junior busca sede para 2026

El Tiburón deberá buscar estadio para sus partidos internacionales en 2026, ya que el Metropolitano será sometido a obras de ampliación y modernización a partir del 1 de enero, de cara a recibir la final de la Copa Sudamericana y con una nueva capacidad para 60.000 personas.

La imposibilidad de utilizar el estadio Romelio Martínez, que no cumple con los requisitos mínimos de la Conmebol para torneos continentales, ha llevado a que ciudades cercanas como Cartagena y Valledupar se postulen como opciones para albergar al equipo durante la Sudamericana o la Libertadores.

El estadio Jaime Morón es uno de los candidatos para recibir al Junior en sus partidos internacionales de 2026 - crédito Real Cartagena

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, ofreció el estadio Jaime Morón para los encuentros internacionales del club: “Si el cuadro tiburón necesita estadio para jugar sus encuentros internacionales en 2026 mientras el Metro es ampliado, nuestra ciudad está más que lista para recibirlo. Cartagena es el mejor plan para vivir y disfrutar del deporte”.

Por su parte, Ernesto Orozco Durán, alcalde de Valledupar, propuso el Armando Maestre como sede: “Compadre, Alejandro Char, la casa del Junior para 2026, en los torneos internacionales, debe ser Valledupar. Ya tuvimos la Copa Sudamericana y cumplimos los estándares de la Conmebol, por eso les pongo a disposición la ciudad y el Armando Maestre para jugar los partidos o torneos”.