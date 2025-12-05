Deportes

Las redes estallaron con memes por el duelo entre Colombia vs. Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo fueron compartieron camerino en el Real Madrid, en donde se volvieron amigos, y ahora serán rivales en el primer duelo en la historia entre lusos y cafeteros

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo, compañeros y amigos en el Real Madrid, se reencontrarán en el partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Reuters

Cristiano Ronaldo participará en el Mundial 2026 con la Selección Portugal, donde buscará acercarse a la marca de 1.000 goles como profesional. El sorteo definió que el equipo luso integrará el Grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y el ganador del repechaje entre RD Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

El calendario establece que Portugal enfrentará a Colombia en la última jornada del grupo, el 27 de junio de 2026, en un partido que se disputará en Miami o Atlanta. En las fechas previas, los lusos jugarán contra el equipo proveniente del repechaje y ante Uzbekistán, ambos encuentros en Houston.

El reglamento impidió que Cristiano Ronaldo y su selección se midieran en la primera fase contra otros cabezas de serie como España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Países Bajos o Bélgica. Además, solo podrán cruzarse con un máximo de otro rival europeo en su grupo, lo que facilita el camino hacia los dieciseisavos de final, instancia a la que avanzarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

El debut de Colombia será ante Uzbekistán en la Ciudad de México, mientras que el equipo que acceda por repechaje se medirá a Uzbekistán en Atlanta en la última fecha. Los horarios y estadios definitivos de cada partido se confirmarán el sábado 6 de diciembre, según informó la FIFA.

Cristiano Ronaldo llega a esta cita tras marcar en cada uno de los cinco Mundiales anteriores en los que ha participado. Estos son los mejores memes en redes sociales tras el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA

Temas Relacionados

Selección ColombiaSelección de PortugalJames RodríguezCristiano RonaldoMemesSorteo Mundial 2026Copa Mundial de la FIFA 2026Grupo KColombia-Deportes

Así quedó el calendario de

Así reaccionó figura de Portugal

Estas serían las fechas y

Mundial 2026: Colombia jugará ante

