El Milán de Italia prepararía un fichaje colombiano de mucho peso: figura de la Liga BetPlay se iría por una millonaria cifra

Uno de los jugadores destacados de la temporada 2025 prepara maletas para partir al exterior y sería al conjunto de la Serie A, aunque un detalle tiene demorado el acuerdo

La Liga BetPlay sigue potenciando
La Liga BetPlay sigue potenciando a varios jugadores para llegar al fútbol internacional en la temporada 2026 - crédito Colprensa

Previo al final de la temporada 2025 del fútbol colombiano, hay varios jugadores que se destacaron a lo largo del año, sobre todo en el segundo semestre y con opciones de llegar al exterior, ya sea por venta o enviados a préstamo, para que sumen buena experiencia en sus carreras.

Una de esas figuras de la Liga BetPlay se iría a nada menos que el AC Milán, uno de los clubes con más historia en Europa y referente de la Serie A de Italia, que actualmente pelea por volver a ganar un título en la campaña, así que se interesaría en una joven promesa.

Sumado a eso, el negocio se cerraría en una millonaria cifra para el club, pero existe un problema que no permite que se cierre el acuerdo lo antes posible, sino que quedaría en espera por unos días, al parecer, por decisión del conjunto dueño de los derechos del futbolista.

Noticia en desarrollo…

