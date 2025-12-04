Deportes

Colombia suma más logros en los Juegos Bolivarianos: quedó campeón en ciclismo de pista

La delegación colombiana amplía su ventaja en el medallero general tras una jornada brillante, en la que sumó once oros y ya superó el centenar de preseas

Guardar
- crédito Ministerio del Deporte
- crédito Ministerio del Deporte

El avance de Colombia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se consolidó con la obtención del campeonato de ciclismo de pista, resultado que refuerza su posición de liderazgo en el medallero general.

La delegación nacional, al término del día 13 de competencias, alcanzó un total de 107 medallas de oro, superando el centenar de títulos y acumulando 262 preseas en territorio peruano, con 92 platas y 64 bronces.

Esta cifra le otorga una ventaja de 38 oros sobre Venezuela, que ocupa el segundo lugar en la clasificación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

- crédito Ministerio del Deporte
- crédito Ministerio del Deporte

En la jornada de cierre del ciclismo pista, el 3 de diciembre de 2025, Colombia se confirmó como el ganador del campeonato con 16 medallas (9 oros, 6 platas y 1 bronce).

Los dos últimos títulos fueron de Stefany Cuadrado, en velocidad mujeres, mientras Kevin Santiago Quintero se convirtió en tricampeón bolivariano con su triunfo en el keirin masculino.

Así va el medallero

  1. Colombia: 107 de oro - 92 de plata - 63 de bronce
  2. Venezuela: 69 de oro - 69 de plata - 83 de bronce
  3. Perú: 54 de oro - 53 de plata - 81 de bronce
  4. Chile: 39 de oro - 39 de plata - 44 de bronce
  5. Ecuador: 27 de oro - 37 de plata - 40 de bronce
  6. Guatemala: 27 de oro - 19 de plata - 25 de bronce
  7. República Dominicana: 8 de oro - 11 de plata - 24 de bronce
  8. Panamá: 6 de oro - 6 de plata - 16 de bronce
  9. Paraguay: 4 de oro - 8 de plata - 10 de bronce
  10. El Salvador: 2 de oro - 6 de plata - 8 de bronce
  11. Bolivia: 0 de oro - 3 de plata - 9 de bronce

Temas Relacionados

Juegos Bolivarianos 2025ColombiaComité Olímpico ColombianoMinisterio del DeporteColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

El campeón del segundo semestre será “Colombia 2″ en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Millonarios y el Leopardo son los dos equipos ya clasificados a la Copa Sudamericana

Tolima aseguró fase previa de

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

El cuadro de Río de Janeiro conquistó su noveno título en el fútbol brasileño, con el protagonismo el jugador cartagenero, integrante de la selección Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Los ibaguereños lograron el resultado que necesitaban para asegurar el cupo a la pelea por el título, mientras que el Leopardo, pese a la eliminación, clasificó a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación

Deportes Tolima es el primer
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Enviaron a la cárcel al

Enviaron a la cárcel al detenido durante el operativo de rescate de Miguel Ayala: vigilaba al cantante y su mánager Nicolás Pantoja

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio confesó que la

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

La presentadora Mónica Rodríguez cuestionó la gestión en Bogotá tras incidente de movilidad con Transmilenio: “Ciudad sin ley”

Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares