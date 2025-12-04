Colombia suma más logros en los Juegos Bolivarianos: quedó campeón en ciclismo de pista

- crédito Ministerio del Deporte

El avance de Colombia en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 se consolidó con la obtención del campeonato de ciclismo de pista, resultado que refuerza su posición de liderazgo en el medallero general.

La delegación nacional, al término del día 13 de competencias, alcanzó un total de 107 medallas de oro, superando el centenar de títulos y acumulando 262 preseas en territorio peruano, con 92 platas y 64 bronces.

Esta cifra le otorga una ventaja de 38 oros sobre Venezuela, que ocupa el segundo lugar en la clasificación.

En la jornada de cierre del ciclismo pista, el 3 de diciembre de 2025, Colombia se confirmó como el ganador del campeonato con 16 medallas (9 oros, 6 platas y 1 bronce).

Los dos últimos títulos fueron de Stefany Cuadrado, en velocidad mujeres, mientras Kevin Santiago Quintero se convirtió en tricampeón bolivariano con su triunfo en el keirin masculino.

Así va el medallero

Colombia: 107 de oro - 92 de plata - 63 de bronce Venezuela: 69 de oro - 69 de plata - 83 de bronce Perú: 54 de oro - 53 de plata - 81 de bronce Chile: 39 de oro - 39 de plata - 44 de bronce Ecuador: 27 de oro - 37 de plata - 40 de bronce Guatemala: 27 de oro - 19 de plata - 25 de bronce República Dominicana: 8 de oro - 11 de plata - 24 de bronce Panamá: 6 de oro - 6 de plata - 16 de bronce Paraguay: 4 de oro - 8 de plata - 10 de bronce El Salvador: 2 de oro - 6 de plata - 8 de bronce Bolivia: 0 de oro - 3 de plata - 9 de bronce