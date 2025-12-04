Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

La alegría del Mengao al conquistar su noveno título en el fútbol brasileño - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La espera terminó el 3 de diciembre de 2025: el cuadro de Río de Janeiro se consagró por novena vez en su historia campeón del fútbol brasileño.

Además, tuvo el gran protagonismo del colombiano Jorge Carrascal en el campo de juego, ya que el exfutbolista de River Plate fue el asistidor para el gol del volante Samuel Lino al minuto 37 de partido, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Uno de los portales más destacados a nivel deportivo, resaltó el gol de Samuel Lino para el título del Fla - crédito ESPN Brasil

La prensa brasileña destacó el partido del cuadro de Río, la superioridad futbolística que mostró el equipo dirigido por Filipe Luis, y que en menos de una semana, consiguió dos títulos claves en la temporada 2025.

“Con el balón en marcha, Flamengo dominó a Ceará en el campo y no dejó nada al azar. Pero tampoco pudo lograr un marcador abultado. El único gol del partido llegó de Samuel Lino, que encontró el fondo de la red al final del primer tiempo para asegurar el título para Flamengo en el estadio de Maracaná”, dijeron.

El medio brasileño sacó un análisis de la jugada de gol de Samuel Lino, comenzada por Jorge Carrascal, y el partido ante Ceará - crédito Globo Esporte

Por otra parte, en el análisis que entregó Globo Esporte, se detalló el pase que entregó Carrascal y que permitió la jugada del primer y único gol ante Ceará, el 3 de diciembre de 2025:

“El Flamengo rodeó la portería de Ceará, creó situaciones de peligro, abrumó por completo a su rival, pero le costó hacer la transición y rematar más cerca de la red. En el minuto 36, un pase de Carrascal rompió la defensa rival, Jorginho dejó pasar el balón y Lino se infiltró en el área para batir al portero. Fue el único gol del partido", detallaron.

Más análisis del campeonato de Flamengo

Filipe Luis ganó la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores 2025 en menos de una semana - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

También dentro de los análisis que entregó Globo Esporte sobre el título que consiguió el cuadro carioca, destacó las principales virtudes que tuvo desde los aspectos tácticos el equipo de Filipe Luis:

“La tranquilidad para construir desde la posesión, la presión en la construcción del juego, la rápida recuperación tras la pérdida de balón... El modelo de juego de Filipe Luís tiene muchos méritos, y todos giran en torno a la solidez defensiva, la base del trabajo del equipo. La filosofía de un equipo dedicado al marcaje, desde los defensas hasta los atacantes, los acerca a la victoria. Si bien el Flamengo tuvo dificultades para ganar algunos partidos este año, sus pocas derrotas en 2025 fueron muy reñidas”, mencionaron.

Destacaron también que Flamengo fue un equipo flexible a lo largo de los partidos, lo que permitió ser importante a nivel ofensivo y que le permitirá pelear los torneos que le quedan en camino (Torneo de las Américas ante Cruz Azul, Intercontinental ante PSG):

“El Flamengo de Filipe Luís demostró ser un equipo flexible en sus sistemas y con constantes ajustes, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Un equipo con un ADN ofensivo y sed de victoria. Un equipo con el espíritu del Flamengo. De un entrenador que hizo historia en poco tiempo y cuya principal característica es la ambición. El equipo más dominante de la temporada gana el Brasileirão. Y aún queda mucho por conquistar”.

Próximos retos del Flamengo

Flamengo quiere conquistar el mundo y ser campeón - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Ahora, Flamengo cerrará su campaña del fútbol brasileño, el 7 de diciembre de 2025, cuando visite al Mirassol (revelación de la Serie A de Brasil), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se prevé que juegue con el equipo Sub-20.

Esto porque ahora pensará en lo que será el partido de la Copa Intercontinental de la FIFA, el 10 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m., ante Cruz Azul.

Así quedó el palmarés de títulos del fútbol brasileño

Flamengo quiere alcanzar a Palmeiras en títulos - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo – 9 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Santos – 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)

Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)

Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)

Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)

Bahia – 2 (1959 e 1988)

Grêmio – 2 (1981 e 1996)

Athletico-PR – 1 (2001)

Coritiba – 1 (1985)

Guarani – 1 (1978)

Sport – 1 (1987)