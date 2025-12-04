Deportes

Así reaccionó la prensa brasileña al título de Flamengo del colombiano Jorge Carrascal: “Festejo con un Maracaná repleto”

El cuadro de Río de Janeiro conquistó su noveno título en el fútbol brasileño, con el protagonismo el jugador cartagenero, integrante de la selección Colombia

Guardar
La alegría del Mengao al
La alegría del Mengao al conquistar su noveno título en el fútbol brasileño - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

La espera terminó el 3 de diciembre de 2025: el cuadro de Río de Janeiro se consagró por novena vez en su historia campeón del fútbol brasileño.

Además, tuvo el gran protagonismo del colombiano Jorge Carrascal en el campo de juego, ya que el exfutbolista de River Plate fue el asistidor para el gol del volante Samuel Lino al minuto 37 de partido, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los portales más
Uno de los portales más destacados a nivel deportivo, resaltó el gol de Samuel Lino para el título del Fla - crédito ESPN Brasil

La prensa brasileña destacó el partido del cuadro de Río, la superioridad futbolística que mostró el equipo dirigido por Filipe Luis, y que en menos de una semana, consiguió dos títulos claves en la temporada 2025.

“Con el balón en marcha, Flamengo dominó a Ceará en el campo y no dejó nada al azar. Pero tampoco pudo lograr un marcador abultado. El único gol del partido llegó de Samuel Lino, que encontró el fondo de la red al final del primer tiempo para asegurar el título para Flamengo en el estadio de Maracaná”, dijeron.

El medio brasileño sacó un
El medio brasileño sacó un análisis de la jugada de gol de Samuel Lino, comenzada por Jorge Carrascal, y el partido ante Ceará - crédito Globo Esporte

Por otra parte, en el análisis que entregó Globo Esporte, se detalló el pase que entregó Carrascal y que permitió la jugada del primer y único gol ante Ceará, el 3 de diciembre de 2025:

“El Flamengo rodeó la portería de Ceará, creó situaciones de peligro, abrumó por completo a su rival, pero le costó hacer la transición y rematar más cerca de la red. En el minuto 36, un pase de Carrascal rompió la defensa rival, Jorginho dejó pasar el balón y Lino se infiltró en el área para batir al portero. Fue el único gol del partido", detallaron.

Más análisis del campeonato de Flamengo

Filipe Luis ganó la Serie
Filipe Luis ganó la Serie A de Brasil y la Copa Libertadores 2025 en menos de una semana - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

También dentro de los análisis que entregó Globo Esporte sobre el título que consiguió el cuadro carioca, destacó las principales virtudes que tuvo desde los aspectos tácticos el equipo de Filipe Luis:

“La tranquilidad para construir desde la posesión, la presión en la construcción del juego, la rápida recuperación tras la pérdida de balón... El modelo de juego de Filipe Luís tiene muchos méritos, y todos giran en torno a la solidez defensiva, la base del trabajo del equipo. La filosofía de un equipo dedicado al marcaje, desde los defensas hasta los atacantes, los acerca a la victoria. Si bien el Flamengo tuvo dificultades para ganar algunos partidos este año, sus pocas derrotas en 2025 fueron muy reñidas”, mencionaron.

Destacaron también que Flamengo fue un equipo flexible a lo largo de los partidos, lo que permitió ser importante a nivel ofensivo y que le permitirá pelear los torneos que le quedan en camino (Torneo de las Américas ante Cruz Azul, Intercontinental ante PSG):

“El Flamengo de Filipe Luís demostró ser un equipo flexible en sus sistemas y con constantes ajustes, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Un equipo con un ADN ofensivo y sed de victoria. Un equipo con el espíritu del Flamengo. De un entrenador que hizo historia en poco tiempo y cuya principal característica es la ambición. El equipo más dominante de la temporada gana el Brasileirão. Y aún queda mucho por conquistar”.

Próximos retos del Flamengo

Flamengo quiere conquistar el mundo
Flamengo quiere conquistar el mundo y ser campeón - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Ahora, Flamengo cerrará su campaña del fútbol brasileño, el 7 de diciembre de 2025, cuando visite al Mirassol (revelación de la Serie A de Brasil), a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia), y se prevé que juegue con el equipo Sub-20.

Esto porque ahora pensará en lo que será el partido de la Copa Intercontinental de la FIFA, el 10 de diciembre de 2025, a partir de las 12:00 p. m., ante Cruz Azul.

Así quedó el palmarés de títulos del fútbol brasileño

Flamengo quiere alcanzar a Palmeiras
Flamengo quiere alcanzar a Palmeiras en títulos - crédito Ricardo Moraes / REUTERS
  • Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
  • Flamengo – 9 (1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)
  • Santos – 8 (1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004)
  • Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
  • São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
  • Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013 e 2014)
  • Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)
  • Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)
  • Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)
  • Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)
  • Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)
  • Bahia – 2 (1959 e 1988)
  • Grêmio – 2 (1981 e 1996)
  • Athletico-PR – 1 (2001)
  • Coritiba – 1 (1985)
  • Guarani – 1 (1978)
  • Sport – 1 (1987)

Temas Relacionados

FlamengoJorge CarrascalSerie A de BrasilBrasileiraoFlamengo vs. CearáFilipe LuisColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Un empate sería firmar la eliminación de Medellín y complicar las aspiraciones de Nacional en caso de una eventual victoria de Junior de Barranquilla contra América de Cali en el estadio Metropolitano

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Tiburón se encuentra como líder de su zona, y con un triunfo daría un paso clave para llegar a la final del fútbol colombiano

Junior vs. América de Cali

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

El campeón del segundo semestre será “Colombia 2″ en el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, mientras que Millonarios y el Leopardo son los dos equipos ya clasificados a la Copa Sudamericana

Tolima aseguró fase previa de

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Los ibaguereños lograron el resultado que necesitaban para asegurar el cupo a la pelea por el título, mientras que el Leopardo, pese a la eliminación, clasificó a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación

Deportes Tolima es el primer

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores

El volante cartagenero, que se ha convertido en titular indiscutido del plantel comandado por Filipe Luis, fue protagonista en el encuentro que selló una nueva conquista para el famoso Mengao, que venía coronarse campeón del continente

Flamengo, con actuación estelar de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Continúan las liberaciones masivas del

Continúan las liberaciones masivas del ELN en el Catatumbo: 28 personas recuperaron su libertad tras casi un año de secuestro

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

ENTRETENIMIENTO

Cintia Cossio confesó que la

Cintia Cossio confesó que la llegada de su segundo hijo, Lucca, le salvó la vida en medio de una depresión

Ibai Llanos, el famoso streamer español ya está en Colombia: compartió una foto en Medellín con J Balvin

Cintia Cossio respondió a seguidor que la cuestionó por amamantar a su hijo pese a tener prótesis mamarias: “¿Tu bebé toma puro silicón?”

La presentadora Mónica Rodríguez cuestionó la gestión en Bogotá tras incidente de movilidad con Transmilenio: “Ciudad sin ley”

Karina García reveló en qué se gastará el millonario premio que recibió como ganadora de ‘La mansión de Luinny’

Deportes

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín - EN VIVO: siga aquí el clásico paisa de la fecha 5 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2025

Junior vs. América de Cali EN VIVO, siga el minuto a minuto del partido de la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

Tolima aseguró fase previa de la Copa Libertadores; Bucaramanga, a Copa Sudamericana: así se reparten los cupos a torneos Conmebol en Colombia

Deportes Tolima es el primer finalista de la Liga BetPlay: empató sin goles ante Bucaramanga por los cuadrangulares

Flamengo, con actuación estelar de Jorge Carrascal, se coronó campeón en Brasil: sumó nuevo título luego de ganar la Copa Libertadores