Representante de Franco Armani descartó un posible regreso a Atlético Nacional

En 2018 el guardameta prometió ante 30.000 hinchas del Verdolaga que se retiraría en Nacional - crédito Colprensa/RiverPlate

En enero de 2018, Franco Armani se despidió de la hinchada de Atlético Nacional luego de que se confirmó que sería transferido a River Plate, club del que es hincha en Argentina.

En esa ocasión, más de 30.000 fanáticos del club Verdolaga asistieron al estadio Atanasio Girardot para agradecerle a uno de los jugadores con más títulos en la institución.

El homenaje terminó con un discurso por parte de Armani, que lloró al tener que abandonar Atlético Nacional, pero prometió terminar su carrera en la capital antioqueña.

“Tengo un montón de palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes por el gran apoyo que me brindaron en Nacional. Me hicieron sentir como en casa… Me comprometo hoy que al final de carrera deportiva me voy a retirar en Nacional”, fue parte del discurso de Armani en esa ocasión.

Armani prometió terminar su carrera en Atlético Nacional - crédito Colprensa

Armani no cumpliría su palabra

La ilusión de los hinchas de Atlético Nacional habría terminado luego de que en una entrevista para DirecTV, el representante de Franco Armani, Martín Araoz, indicó que el guardameta está feliz en Buenos Aires.

“Lo de Atlético Nacional fue un deseo. No depende de él solamente, pero yo lo veo bien en River. Contrato tenemos hasta diciembre del año que viene, veremos qué va pasando”.

El empresario reafirmó su postura y afirmó que él cree que Armani terminará su carrera en River Plate y luego quedará vinculado al club Millonario desde una parte en la que pueda ayudar a las nuevas generaciones.

“Yo lo veo ayudando en el club (River). Puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no lo veo como técnico. No lo veo jugando en Colombia. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Lo veo jugando en River, ganando cosas”.

Martín Araoz indicó que Armani está feliz en River Plate y cumplirá su contrato hasta diciembre de 2026 - crédito River Plate

En ese sentido, Araoz afirmó que el compromiso de Armani con River Plate se refleja en el enojo que tiene actualmente por no haber ganado ningún título durante el 2025.

“Está enojado porque no se pudo ganar un título. Sabe que no es de uno, él puede sostener, pero necesita de otros. Esperemos que en River se acomodan las cosas. Franco está a full, quiere seguir ganando. Lo importante es tener la cabeza bien centrada”, puntualizó el representante del arquero de 39 años.

La importancia de Armani en Atlético Nacional

Franco Armani jugó entre 2010 y 2017 con Atlético Nacional - crédito Colprensa

Franco Armani se convirtió en una figura emblemática para los hinchas de Atlético Nacional por su desempeño en el club, al que llegó en 2010 y se mantuvo hasta 2018.

Durante esos años, Armani no solo fue titular indiscutido en el Verdolaga, sino que también se generaron rumores sobre su posible nacionalización colombiana para que representara a La Tricolor en las eliminatorias sudamericanas.

Durante su paso por Atlético Nacional, Armani ganó 13 títulos oficiales, cifra que lo ubica como uno de los jugadores más laureados en la historia de la institución; entre los logros más destacados se encuentra la Copa Libertadores de 2016, torneo en el que fue escogido como mejor guardameta del certamen; además, conquistó seis ligas locales, tres Copas Colombia, dos Superligas y la Recopa Sudamericana de 2017.

A pesar de las declaraciones de su representante, en 2019 Armani reafirmó que tenía un compromiso con los hinchas del Verdolaga, aunque con 39 años es posible que su regreso no se registre finalmente.

“Yo me comprometí el día que me hicieron la despedida en Nacional de poder terminar allá en la institución, pero eso no se sabe. El fútbol da muchas vueltas, pero ese es el pensamiento que tengo y la palabra vale mucho" afirmó el guardameta en diálogo con Fox Sports.