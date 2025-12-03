Deportes

Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

En otra edición del clásico paisa, los verdes esperan ganar para llegar a la última fecha con posibilidades de pasar a la final, mientras que Dim necesita triunfar y un milagro

Guardar
- crédito David Jaramillo -
- crédito David Jaramillo - El Colombiano / Colprensa

Los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comienzan a llegar a su fin, y en uno de los partidos que podría definir el rumbo de Atlético Nacional, se vivirá otra edición del clásico paisa en el coliseo de la 70.

Nacional, dirigido por Diego Arias, buscará los tres puntos que le permitan seguir en la pelea con Junior de Barranquilla por el cupo a la gran final, mientras que Independiente Medellín bajo el mando de Alejandro Restrepo, buscará cerrar con decoro su participación en la temporada 2025, a la espera de un milagro muy remoto en combinaciones matemáticas para jugar el partido decisivo.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Verdes y rojos se vuelven a ver en el Atanasio

- crédito David Jaramillo -
- crédito David Jaramillo - El Colombiano / Colprensa

El partido se jugará el 4 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Nacional

- crédito Jairo Cassiani /
- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, El 30 de noviembre de 2025, Junior de Barranquilla se hizo fuerte ante las más de 40 mil personas que asistieron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y se colocó como líder del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

Pese al gol inicial de Dairon Asprilla al minuto 42, en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Alfredo Arias, el ataque fue intenso para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que al minuto 66, después de un buen cabezazo, Joel Canchimbo empató el partido para los locales.

Luego, Stiven “Titi” Rodríguez, al 90+1, selló la victoria y dejó servido todo a los barranquilleros para que clasifiquen a la gran final del fútbol colombiano.

A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco partidos:

  • 30 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional
  • 26 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Junior
  • 23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional
  • 20 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali
  • 16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional

Medellín

El resultado deja sin chances
El resultado deja sin chances al 'Poderoso de la montaña' - crédito América de Cali/X

En Independiente Medellín, con una remota opción matemática de clasificar a la final, en caso de un empate en el grupo, con una combinación de resultados matemáticos, no vive su mejor momento en el cuadrangular.

En su más reciente salida, el 1 de diciembre de 2025, empató a un gol ante América de Cali en el Atanasio Girardot.

El gol inicial del Poderoso de la Montaña (apodo de Independiente Medellín), llegó por medio de Baldomero Perlaza al minuto 35, y el empate para los “Diablos Rojos” llegó al 45+5 por medio de Yojan Garcés.

A continuación, así viene Independiente Medellín en sus últimos cinco juegos:

  • 1 de diciembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali
  • 27 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Medellín
  • 23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional
  • 19 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 1-0 Nacional
  • 13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 América de Cali

Así van los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Grupo A

  1. Junior: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  2. América de Cali: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  3. Atlético Nacional: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Independiente Medellín: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)*

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño terminó en el primer lugar con 40 puntos en 20 partidos.

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  2. Atlético Bucaramanga: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Santa Fe: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Fortaleza: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  • Deportes Tolima cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay. Los tolimenses quedaron en el segundo lugar, con 38 puntos, después de 20 partidos.

Temas Relacionados

NacionalMedellínNacional vs. MedellínCuadrangulares Liga BetPlayLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

El estadio Américo Montanini, de Bucaramanga, es la sede del duelo válido por la fecha 5 del grupo B de los cuadrangulares semifinales, que enfrenta a los dos equipos con chances en ese cuadrangular

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

La delantera de la selección Colombia fue incluida en el listado por primera vez en 2022 y mejoró su posición respecto al listado publicado en 2024

Linda Caicedo fue incluida en

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita

El equipo de Río de Janeiro busca ganar el título de la Liga cuando enfrente en su casa al Ceará en el estadio Maracaná, una semana después de conquistar la Copa Libertadores

Jorge Carrascal podría quedar campeón

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó

El técnico neerlandés impulsaba la renovación del colombiano, pero la directiva del Liverpool priorizó la oferta económica del Bayern Múnich, según reportes de la prensa inglesa

Arne Slot, técnico del Liverpool,

Unión Berlín vs. Bayern Múnich EN VIVO, octavos de final de la Copa de Alemania, con Luis Díaz en acción

Los “Gigantes de Baviera” buscarán su paso a los ocho mejores del certamen local

Unión Berlín vs. Bayern Múnich
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’,

Capturaron en Venezuela a ‘Wilson’, líder de las disidencias: se había fugado de las autoridades colombianas en dos ocasiones

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

ENTRETENIMIENTO

Sara Corrales reveló la estricta

Sara Corrales reveló la estricta dieta que lleva en medio de su embarazo: “Ahora soy más consciente de todo lo que como”

Foto de la mamá de Alejandra Villafañe con Raúl Ocampo confirmaría cómo estaba la relación del actor con la fallecida actriz

Yina Calderón habló de la escena íntima con Asaf en ‘La mansión de Luiny’: “Fue poderoso”

Quién es Johan Andrés López Betancur, conocido en redes sociales como ‘el Billetudo’: estos son los lujos y excentricidades que presume

Rating Colombia: Caracol Televisión recuperó todo el top 3 tras la salida de ‘MasterChef Celebrity’; estas son ahora las producciones más vistas

Deportes

Campeón del mundo con Alemania

Campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014 armó el jugador colombiano ideal: Luis Díaz, James Rodríguez y Radamel Falcao, entre los nombrados

Atlético Bucaramanga vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí el partido que puede definir el primer finalista de la Liga BetPlay II-2025

Linda Caicedo fue incluida en el top 30 de las mejores futbolistas del mundo en 2025, por The Guardian

Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita

Arne Slot, técnico del Liverpool, no quería vender a Luis Díaz al Bayern Múnich: qué fue lo que pasó