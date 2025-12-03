Nacional vs. Medellín: hora y dónde ver el clásico paisa por la fecha 5 del cuadrangular A de la Liga BetPlay

- crédito David Jaramillo - El Colombiano / Colprensa

Los cuadrangulares finales de la Liga Betplay comienzan a llegar a su fin, y en uno de los partidos que podría definir el rumbo de Atlético Nacional, se vivirá otra edición del clásico paisa en el coliseo de la 70.

Nacional, dirigido por Diego Arias, buscará los tres puntos que le permitan seguir en la pelea con Junior de Barranquilla por el cupo a la gran final, mientras que Independiente Medellín bajo el mando de Alejandro Restrepo, buscará cerrar con decoro su participación en la temporada 2025, a la espera de un milagro muy remoto en combinaciones matemáticas para jugar el partido decisivo.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

Verdes y rojos se vuelven a ver en el Atanasio

- crédito David Jaramillo - El Colombiano / Colprensa

El partido se jugará el 4 de diciembre de 2025, en el estadio Atanasio Girardot, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación de Win Play.

El árbitro del partido será Wilmar Roldán.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Nacional

- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Por los lados de Atlético Nacional, El 30 de noviembre de 2025, Junior de Barranquilla se hizo fuerte ante las más de 40 mil personas que asistieron al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, y se colocó como líder del cuadrangular A de la Liga BetPlay.

Pese al gol inicial de Dairon Asprilla al minuto 42, en el segundo tiempo, con los cambios que hizo Alfredo Arias, el ataque fue intenso para los dirigidos por Alfredo Arias, ya que al minuto 66, después de un buen cabezazo, Joel Canchimbo empató el partido para los locales.

Luego, Stiven “Titi” Rodríguez, al 90+1, selló la victoria y dejó servido todo a los barranquilleros para que clasifiquen a la gran final del fútbol colombiano.

A continuación, así viene Nacional en sus últimos cinco partidos:

30 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-1 Atlético Nacional

26 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-1 Junior

23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional

20 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Atlético Nacional 1-0 América de Cali

16 de noviembre de 2025 - Copa BetPlay: América de Cali 2-2 Atlético Nacional

Medellín

El resultado deja sin chances al 'Poderoso de la montaña' - crédito América de Cali/X

En Independiente Medellín, con una remota opción matemática de clasificar a la final, en caso de un empate en el grupo, con una combinación de resultados matemáticos, no vive su mejor momento en el cuadrangular.

En su más reciente salida, el 1 de diciembre de 2025, empató a un gol ante América de Cali en el Atanasio Girardot.

El gol inicial del Poderoso de la Montaña (apodo de Independiente Medellín), llegó por medio de Baldomero Perlaza al minuto 35, y el empate para los “Diablos Rojos” llegó al 45+5 por medio de Yojan Garcés.

A continuación, así viene Independiente Medellín en sus últimos cinco juegos:

1 de diciembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 1-1 América de Cali

27 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: América de Cali 2-1 Medellín

23 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 0-0 Nacional

19 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Junior 1-0 Nacional

13 de noviembre de 2025 - Liga BetPlay: Medellín 3-0 América de Cali

Así van los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Grupo A

Junior: 8 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) América de Cali: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Atlético Nacional: 5 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 2 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)*

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño terminó en el primer lugar con 40 puntos en 20 partidos.

Grupo B

Deportes Tolima: 10 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Bucaramanga: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Santa Fe: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Fortaleza: 0 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Deportes Tolima cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay. Los tolimenses quedaron en el segundo lugar, con 38 puntos, después de 20 partidos.