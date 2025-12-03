Jorge Carrascal podría quedar campeón del fútbol brasileño con Flamengo: estas son las cuentas de lo que necesita

El Mengao quiere conquistar su noveno campeonato brasileño en la historia - crédito ERNESTO BENAVIDES / AFP

Tras la consagración del Flamengo, en el que juega Jorge Carrascal y dirige Filipe Luis, por su cuarta Copa Libertadores, ahora el Mengão sueña con alzar otro trofeo en menos de una semana: el campeonato brasileño.

El equipo carioca recibirá en su casa al Ceará en el estadio Maracaná, el 3 de diciembre de 2025, a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

A la misma hora, Palmeiras tendrá que visitar al Atlético Mineiro, en el MRV Arena, de Belo Horizonte, con la obligación de conseguir los tres puntos y esperar una sorpresa del Ceará ante el Mengão (apodo de Flamengo) de Jorge Carrascal en el Maracaná.

El equipo de Jorge Carrascal podría ser campeón de Brasil cion una combinación de resultados matemáticos - crédito ERNESTO BENAVIDES / AFP

A falta de dos fechas para que finalice el campeonato, y con cinco puntos de diferencia entre sí, Flamengo podría consagrarse campeón si llega ganar o empatar ante Ceará, en caso de que Palmeiras caiga derrotado en Belo Horizonte ante Atlético Mineiro.

Con esta combinación de resultados, el equipo de Carrascal llegaría a los 78 puntos, y a falta de un partido para disputar, el equipo dirigido por el entrenador Filipe Luis, le sacaría ocho puntos de diferencia a los dirigidos por Abel Ferreira, y se haría inalcanzable en la tabla de posiciones.

Igual pasa si llega a empatar Flamengo y Palmeiras, en sus respectivos partidos, ya que el puntaje máximo al que llegaría el cuadro de São Paulo, sería de 74 puntos, en caso de que llegaran a ganar en la fecha 38, mientras que Flamengo haría 76 puntos en caso de igualdad esta noche en el Maracaná.

Cómo vienen los rivales de Flamengo y Palmeiras

Abel Ferreira levantando el campeonato brasileño de 2023 - crédito Cris Mattos / REUTERS

Como si se tratara de una especie de “Juegos del Calamar”, los rivales de turno del Palmeiras y Flamengo también se jugarán en esta fecha decisiva dos situaciones: tanto el ingreso a la Copa Sudamericana 2026, como evitar el descenso a la Serie B de Brasil, evitando que Internacional de Porto Alegre y Santos (históricos del fútbol brasileño), se acerquen a ellos.

Ceará

El cuadro dirigido por Leo Condé, tiene la oportunidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2026, pero necesitará una combinación de resultados - crédito Thiago Bernardes / REUTERS

Con 43 puntos, en caso de un tropiezo del Atlético Mineiro ante Palmeiras, y en la eventual posibilidad de que ganen su partido ante Flamengo en el Maracaná, Ceará entraría a los puestos de clasificación de Sudamericana, y llegaría a la última fecha sin depender de lo que hagan sus rivales.

Atlético Mineiro

Los de Belo Horizonte tienen un mano a mano con el Ceará por la clasificación a la Copa Sudamericana - crédito Diego Vara / REUTERS

Mismo caso para el Atlético Mineiro: con el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2025, latente, tras caer el 22 de noviembre de 2025 ante Lanús en el estadio los Defensores del Chaco de Asunción (capital de Paraguay), el equipo de Jorge Sampaoli sabe que dependen de sí mismos para clasificar a la “Gran Conquista” (apodo de la Copa Sudamericana) y tomar un segundo aire para conseguir este título el próximo año.

Así va la tabla de posiciones de la Serie A de Brasil

Flamengo: 75 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de +50) Palmeiras: 70 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de +28) Cruzeiro: 69 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de +27) Mirassol: 66 puntos - 37 partidos jugados (diferencia de gol de +24) Fluminense: 61 puntos - 37 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Botafogo: 59 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de +18) Bahía: 57 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de +4) São Paulo FC: 48 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Corinthians: 46 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Gremio: 46 puntos - 37 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Vasco da Gama: 45 puntos - 37 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Bragantino: 45 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Atlético Mineiro: 45 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Ceará: 43 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Vitoria: 42 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Santos: 41 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Internacional: 41 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -12) Fortaleza: 40 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -14) Juventude: 34 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -31) Sport Recife: 17 puntos - 36 partidos jugados (diferencia de gol de -41)

Nota: Del primer al quinto puesto, clasifican a la fase de grupos Copa Libertadores 2026, del sexto al séptimo, ingresan a la clasificación de la Copa Libertadores 2026, del puesto 8 al 13, irán de forma directa a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, y del 17 al 20 descenderán a la Serie B de Brasil de 2026, dónde Coritiba, Athletico Paranaense, Chapecoense y Remo entrarán a reemplazar a los que bajen de categoría.