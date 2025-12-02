Deportes

James Rodríguez le cerraron una nueva puerta a club que pretendía contratarlo: “Quedas clavado: contrato firmado y tenés que seguir pagando”

El futbolista colombiano, luego de su paso por el Club León, de México, es jugador libre y escucha ofertas de varios países para seguir con ritmo de cara a la Copa Mundial de la Fifa 2026

James Rodríguez volvió a figurar
James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

James Rodríguez continúa sin definir su futuro para la próxima temporada, mientras se multiplican los rumores sobre su posible fichaje por distintos clubes.

En las últimas horas, el presidente de Libertad, Ruben Di Tore, descartó de manera categórica cualquier acercamiento con el futbolista colombiano.

“No sé de dónde sacaron lo de James Rodríguez. Yo no puedo acercar a ningún jugador ni nada si no hay técnico. Imaginate que yo le contrate, por decirte, a James, y resulta que el técnico que viene no lo quiere y lo tiene sentado. Te quedas clavado: contrato firmado y tienes que seguir pagando. Ya nos pasó en otras ocasiones, y bueno… uno va aprendiendo y trata de no caer en el mismo error”, afirmó Ruben Di Tore en el programa radial paraguayo La Gran Jugada.

James Rodríguez abrió la goleada
James Rodríguez abrió la goleada de Colombia ante Australia, en la victoria por 3-0 en el duelo amistoso en Estados Unidos - crédito FCF

El interés del club paraguayo por el capitán de la Selección Colombia había surgido en noviembre, cuando el periodista Jorge ‘Chipi’ Vera informó que James Rodríguez estaba en conversaciones con la dirigencia de Libertad.

En ese momento, la respuesta de una fuente consultada fue ambigua: “No puedo decirte que no, ni que sí, no sería cierto ninguna de las dos cosas; todo puede ser, todo no puede ser”.

Mientras tanto, otros equipos como Millonarios y AEL Limassol han sido mencionados como posibles destinos para el exjugador de León, aunque hasta ahora no existe ningún acuerdo concreto para que el colombiano se incorpore a una nueva plantilla a partir del 1 de enero.

En Colombia, la posibilidad de que Rodríguez Rubio se sume a la escuadra ‘embajadora’ generó expectativas, pero el presidente del club, Enrique Camacho, reconoció que, si bien hubo conversaciones, no se llegó a un acuerdo.

La incertidumbre sobre el próximo club de James Rodríguez persiste, mientras el jugador busca un proyecto deportivo que le garantice continuidad y le permita prepararse para el Mundial de 2026.

El posible destino mexicano de James Rodríguez

James Rodríguez tendría la oportunidad
James Rodríguez tendría la oportunidad de continuar en el fútbol mexicano para 2026, luego de su salida de León por no renovar contrato - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La llegada de James Rodríguez a Pumas ha tomado impulso en los últimos días, impulsada por el interés del futbolista en mudarse a la Ciudad de México y la posible intervención de Keylor Navas en las negociaciones, según información de Rodrigo Tovar a Fox Sports México.

El periodista detalló que Pumas ya inició conversaciones con el mediocampista colombiano, quien quedará en libertad a partir del 1 de enero de 2026, tras no renovar su contrato con León. Esta condición de agente libre permitiría al club universitario ficharlo sin costo de transferencia, lo que representa una oportunidad para concretar un refuerzo de alto perfil.

La eliminación de Pumas en las finales del Apertura 2025 ante Pachuca aceleró la búsqueda de refuerzos para el siguiente semestre, y la directiva considera a James Rodríguez como una de sus prioridades, de acuerdo con Fox Sports México.

James Rodríguez lidera a la
James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Nueva Zelanda en Florida - crédito FCF

Entre los factores que acercan al colombiano a la capital mexicana, Tovar subrayó la amistad con Keylor Navas, excompañero de Rodríguez en el Real Madrid. “Keylor Navas podría interceder para que James considere a Pumas como su nuevo club y firme de cara a lo que será el Clausura 2026”, explicó el periodista.

Aunque la MLS fue considerada como posible destino para el jugador, el interés de Pumas ha prevalecido en las últimas semanas, según la misma fuente.

A la espera de definir su futuro profesional, James se ha dedicado a cumplir con algunos eventos comerciales, además fue visto en un coliseo de un municipio de Antioquía donde compartió con los niños de la región, en medio de sus días de vacaciones aguardando por el final de ligas como la mexicana o la de Estados Unidos.

