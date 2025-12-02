Así va la tabla de reclasificación de la Liga BetPlay: Tolima entraría a la Libertadores y Nacional dependería de otros

Previo a la quinta fecha de los cuadrangulares, Santa Fe está clasificado a la Copa Libertadores y Millonarios a la Copa Sudamericana por reclasificación - crédito Norberto Duarte / EFE / POOL

Queda muy poco para terminar la temporada 2025 del fútbol colombiano, con la Liga BetPlay completando cuatro jornadas de los cuadrangulares y acercándose a definir los finalistas del segundo semestre, además de que está pendiente la definición de la Copa Colombia entre Medellín y Atlético Nacional.

Previo a la quinta fecha de las semifinales, la tabla de la reclasificación tiene un valor especial para todos los aspirantes a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, pues cada encuentro en cuadrangulares y la final lo puede acercar o alejar de los torneos de la Conmebol.

Cabe recordar que el acumulado anual entrega cinco tiquetes a los certámenes internacionales, el resto son para los dos campeones de la Liga BetPlay y el que se quede con la Copa Colombia, que pueden variar dependiendo de quiénes sean los que levanten los respectivos trofeos en la temporada.

¿Cómo va la reclasificación?

Luego de la cuarta jornada de los cuadrangulares, que se jugó entre el sábado 29 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, se movió la tabla anual y dejó varias cosas por destacar, desde un nuevo club clasificado y otros que se alejan del objetivo principal en la temporada.

Para empezar, Deportes Tolima se acerca a la Copa Libertadores por la reclasificación, al consolidarse en el primer puesto con 92 puntos y sacándole ventaja de tres unidades al Medellín, que también va encaminado a obtener el segundo tiquete en la tabla, pese a su mala campaña.

Otro dato es que Millonarios es el primer clasificado a la Copa Sudamericana 2026 por reclasificación, luego de la eliminación de Fortaleza el sábado 29 de noviembre y, debido a que dos de los siete primeros en la tabla anual serán campeones de Liga BetPlay y Copa Colombia, benefició a que los azules obtuvieran ese cupo con 73 puntos en el octavo lugar.

Un hecho a resaltar es que Atlético Nacional arriesgó su lugar en la Copa Libertadores, al estancarse en la tercera posición con 85 unidades, a cuatro del segundo y apenas arriba por tres puntos del América y cuatro del Junior, que son sus rivales en el grupo A de los cuadrangulares.

Finalmente, Atlético Bucaramanga jugará por segundo año consecutivo un torneo internacional, gracias a que se aseguró un lugar en la Sudamericana por reclasificación y puede llegar a la Libertadores, siempre y cuando gane el título del segundo semestre, pero tiene garantizada su presencia continental en 2026.

Programación de la quinta fecha

De otro lado, la Dimayor dio a conocer la jornada cinco de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, que estará llena de emociones y expectativa porque se conocerían los dos finalistas del campeonato en el segundo semestre, a falta de una jornada para que termine la fase.

Todo comenzará el miércoles 3 de diciembre, cuando Fortaleza reciba a Santa Fe en el estadio de Techo, siendo dos de los eliminados en el grupo B, mientras que, horas más tarde, Bucaramanga y Tolima tendrán un duelo clave para saber si los Pijaos llegarán a la final, con un triunfo o empate, o si los Leopardos alargarán la pelea a la sexta fecha.

Para el jueves 4 de diciembre se jugarán dos clásicos del fútbol colombiano, empezando en el estadio Atanasio Girardot donde Atlético Nacional se medirá con el Medellín, con ambos clubes buscando una victoria para seguir vivos en los cuadrangulares.

Finalmente, Junior buscará la final ante el América de Cali en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde dependerá de que el Poderoso supere a los verdes y sumar los tres puntos frente a los rojos, para clasificar a la pelea por el título.