Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil prohibió entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico

Equipos de Brasil rechazaron las declaraciones de Abel Braga en medio de la presentación como nuevo entrenador del SC Internacional, luego de la salida de Ramón Díaz

Abel Braga tiene la misión
Abel Braga tiene la misión de evitar el descenso y de paso clasificar a torneos Conmebol - crédito SC Internacional

Mientras el Internacional de Porto Alegre enfrenta la amenaza del descenso en el Brasileirao, la polémica por expresiones discriminatorias ha eclipsado los objetivos deportivos del club.

En apenas un mes, dos entrenadores sucesivos protagonizaron incidentes de similar gravedad, y el revuelo más reciente involucró a Abel Braga, quien se disculpó públicamente luego de recibir un fuerte rechazo por sus palabras.

El episodio se desarrolló durante la presentación del veterano entrenador carioca, quien a sus setenta y tres años asumió el cargo por octava vez. Braga, intentando relatar una anécdota en conferencia de prensa, recurrió a una expresión considerada homofóbica al referirse al uso de una camiseta rosa por parte de su equipo.

Rafael Santos Borré venía siendo
Rafael Santos Borré venía siendo titular con Ramón Díaz en el SC Internacional de Brasil - crédito SC Internacional

Según detalló el técnico, comentó en tono de broma al director deportivo Andrés D’Alessandro: “Yo no quiero ver a mi maldito equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de maricones”, declaración que desató una ola de condena entre aficionados y la opinión pública.

El término empleado por Braga, “viado”, aunque significa “ciervo” en portugués, es usado de manera despectiva dentro del Jogo do Bicho, una lotería tradicional en Brasil, adquiriendo una connotación peyorativa.

La prenda en cuestión hace referencia a la indumentaria utilizada en su último período al frente del club en 2021; sin embargo, aludía además al clásico rival, Grêmio, equipo que habitualmente viste de rosa en octubre por el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

La respuesta institucional fue encabezada por Grêmio, distanciándose de cualquier forma de discriminación: “Tenemos orgullo de todos nuestros simpatizantes, ya sean azules, blancos, negros, rosas o de cualquier otro color. Grêmio es un lugar de pasión, donde todos pueden ser quienes quieran ser, un lugar en el que lo más importante es la voz de aliento. Grêmio es el club de todos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación”, expresó la entidad en redes sociales.

Abel Braga en su primer
Abel Braga en su primer encuentro con los jugadores tras la salida Ramón Díaz - crédito SC Internacional

Frente a la creciente ola de críticas, Braga recurrió a Instagram para retractarse por el daño ocasionado. En su mensaje, el entrenador declaró: “Colorados y coloradas, en primer lugar reconozco que no hice una buena declaración sobre el color rosa en mi conferencia. Antes de que eso se prolifere, pido disculpas. Los colores no definen géneros, lo que define es el carácter. Internacional precisa paz y mucho trabajo”.

Posteriormente, reiteró la importancia de evitar nuevos conflictos en un momento delicado para el club y remarcó la necesidad de unidad y tranquilidad de cara al cierre de la temporada.

El incidente no ocurre en el vacío. Hace apenas unas semanas, el entonces entrenador Ramón Díaz había sido objeto de críticas por un comentario de carácter machista tras un empate ante Bahía, cuando expresó: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”. El ciclo de Díaz concluyó abruptamente después de una derrota ante Vasco da Gama y la caída del equipo a la zona de descenso.

Así está la pelea por el descenso en la Liga de Brasil

Soccer Football - Brasileiro Championship
Soccer Football - Brasileiro Championship - Internacional v Gremio - Estadio Beira-Rio, Porto Alegre, Brazil - September 21, 2025 Internacional's Alan Patrick celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Diego Vara TPX IMAGES OF THE DAY SEARCH "REUTERS BEST SPORTS 2025" FOR THIS STORY. SEARCH "REUTERS YEAR-END" FOR ALL 2025 YEAR END GALLERIES.
  • 12) Bragantino: 45 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 13) Atlético Mineiro: 45 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 14) Ceará: 43 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 15) Vitoria: 42 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 16) Santos: 41 puntos / -11 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 17) Internacional: 41 puntos / -12 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 18) Fortaleza: 40 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 19) Juventude: 34 puntos / -31 diferencia de gol / 36 partidos jugados
  • 20) Sport Recife: 17 puntos / -41 diferencia de gol / 36 partidos jugados

Rafael Santos BorréSC InternacionalAbel BragaFútbol BrasilColombia-Deportes

