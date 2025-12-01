Nuevo entrenador de Santos Borré en Brasil prohibió entrenar con camiseta rosada: polémica por comentario homofóbico

Abel Braga tiene la misión de evitar el descenso y de paso clasificar a torneos Conmebol - crédito SC Internacional

Mientras el Internacional de Porto Alegre enfrenta la amenaza del descenso en el Brasileirao, la polémica por expresiones discriminatorias ha eclipsado los objetivos deportivos del club.

En apenas un mes, dos entrenadores sucesivos protagonizaron incidentes de similar gravedad, y el revuelo más reciente involucró a Abel Braga, quien se disculpó públicamente luego de recibir un fuerte rechazo por sus palabras.

El episodio se desarrolló durante la presentación del veterano entrenador carioca, quien a sus setenta y tres años asumió el cargo por octava vez. Braga, intentando relatar una anécdota en conferencia de prensa, recurrió a una expresión considerada homofóbica al referirse al uso de una camiseta rosa por parte de su equipo.

Según detalló el técnico, comentó en tono de broma al director deportivo Andrés D’Alessandro: “Yo no quiero ver a mi maldito equipo entrenando con una camiseta rosa, parece un equipo de maricones”, declaración que desató una ola de condena entre aficionados y la opinión pública.

El término empleado por Braga, “viado”, aunque significa “ciervo” en portugués, es usado de manera despectiva dentro del Jogo do Bicho, una lotería tradicional en Brasil, adquiriendo una connotación peyorativa.

La prenda en cuestión hace referencia a la indumentaria utilizada en su último período al frente del club en 2021; sin embargo, aludía además al clásico rival, Grêmio, equipo que habitualmente viste de rosa en octubre por el mes de concientización sobre el cáncer de mama.

La respuesta institucional fue encabezada por Grêmio, distanciándose de cualquier forma de discriminación: “Tenemos orgullo de todos nuestros simpatizantes, ya sean azules, blancos, negros, rosas o de cualquier otro color. Grêmio es un lugar de pasión, donde todos pueden ser quienes quieran ser, un lugar en el que lo más importante es la voz de aliento. Grêmio es el club de todos y estamos en contra de cualquier tipo de discriminación”, expresó la entidad en redes sociales.

Frente a la creciente ola de críticas, Braga recurrió a Instagram para retractarse por el daño ocasionado. En su mensaje, el entrenador declaró: “Colorados y coloradas, en primer lugar reconozco que no hice una buena declaración sobre el color rosa en mi conferencia. Antes de que eso se prolifere, pido disculpas. Los colores no definen géneros, lo que define es el carácter. Internacional precisa paz y mucho trabajo”.

Posteriormente, reiteró la importancia de evitar nuevos conflictos en un momento delicado para el club y remarcó la necesidad de unidad y tranquilidad de cara al cierre de la temporada.

El incidente no ocurre en el vacío. Hace apenas unas semanas, el entonces entrenador Ramón Díaz había sido objeto de críticas por un comentario de carácter machista tras un empate ante Bahía, cuando expresó: “El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”. El ciclo de Díaz concluyó abruptamente después de una derrota ante Vasco da Gama y la caída del equipo a la zona de descenso.

12) Bragantino: 45 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados

13) Atlético Mineiro: 45 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados

14) Ceará: 43 puntos / -3 diferencia de gol / 36 partidos jugados

15) Vitoria: 42 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados

16) Santos: 41 puntos / -11 diferencia de gol / 36 partidos jugados

17) Internacional: 41 puntos / -12 diferencia de gol / 36 partidos jugados

18) Fortaleza: 40 puntos / -14 diferencia de gol / 36 partidos jugados

19) Juventude: 34 puntos / -31 diferencia de gol / 36 partidos jugados

20) Sport Recife: 17 puntos / -41 diferencia de gol / 36 partidos jugados