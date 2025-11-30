Millonarios disputará la Copa Sudamericana 2026: así quedó el listado final de clasificados

El equipo azul inició su preparación para 2026 mientras avanza en la reestructuración de su plantel. - crédito Millonarios FC

La derrota de Fortaleza CEIF por 0-2 ante Atlético Bucaramanga en el estadio Metropolitano de Techo definió por completo el panorama internacional del fútbol colombiano para el próximo año. El resultado dejó sin opción de clasificación al equipo capitalino y aseguró el cupo de Millonarios a la Copa Sudamericana 2026, torneo al que regresará por segundo año consecutivo gracias a su ubicación en la tabla de reclasificación.

El revés de Fortaleza cerró cualquier posibilidad matemática de que los dirigidos por Sebastián Oliveros ingresaran a la zona de clasificación internacional. La consecuencia inmediata fue el beneficio para Millonarios, que dependía de una combinación de resultados para sellar su cupo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con la disputa del segundo semestre aún en desarrollo, la reclasificación acumulada se mantuvo favorable para el conjunto embajador, que finalmente confirmó su presencia en el certamen continental.

El anuncio se produce en un momento clave para la institución azul, que ya dio inicio a su pretemporada con miras al 2026. El plantel fue citado desde la semana pasada para realizar exámenes médicos, pruebas físicas y labores de readaptación deportiva.

Este sábado se cumplió la primera práctica en campo bajo las órdenes del entrenador Hernán Torres, quien comenzó a estructurar el nuevo proyecto deportivo. Entre los presentes destacó la participación de Carlos Darwin Quintero, el primer refuerzo confirmado para el próximo año, fichado como agente libre tras su desvinculación de Deportivo Pereira.

El club bogotano inició pretemporada con nuevos movimientos tras asegurar presencia internacional el próximo año. - crédito Millonarios FC

Millonarios y Santa Fe, los únicos con torneo definido

Con el cierre de la jornada y el resultado entre Fortaleza y Bucaramanga, solo dos clubes colombianos tienen confirmado el torneo internacional que disputarán en 2026. Independiente Santa Fe jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores, cupo que obtuvo tras coronarse campeón de la Liga BetPlay 2025-I. Millonarios, por su parte, competirá en la Copa Sudamericana, asegurando así continuidad en el plano continental.

Los demás equipos clasificados deberán esperar a la definición del campeón de la Liga BetPlay 2025-II y al cierre del acumulado anual, que continúa sumando puntos hasta la disputa de la gran final. El panorama preliminar indica que Deportes Tolima, con 92 puntos, y Deportivo Independiente Medellín, con 88, ocuparían los cupos a la fase previa de la Libertadores, aunque podrían presentarse modificaciones si alguno de ellos logra coronarse campeón en diciembre.

Además, la final pendiente de la Copa BetPlay, que disputarán Medellín y Atlético Nacional, también tendrá un impacto directo en la asignación de plazas, pues su campeón recibirá un cupo a la Sudamericana, salvo que ya esté clasificado a la Libertadores, en cuyo caso el lugar se transferirá a la reclasificación.

Los equipos con cupo asegurado a torneos Conmebol, según la reclasificación 2025, son:

Tolima – 92 pts Medellín – 88 pts Nacional – 85 pts Santa Fe – 83 pts América – 81 pts Junior – 78 pts Bucaramanga – 73 pts Millonarios – 73 pts

Tolima y Medellín hoy ocuparían los cupos de fase previa de Libertadores, pero todo puede cambiar dependiendo del campeón del torneo finalización.

Bucaramanga hace historia clasificando por segundo año consecutivo

La victoria de Bucaramanga no solo revitalizó sus aspiraciones en los cuadrangulares semifinales, sino que además aseguró su presencia en torneos Conmebol por segundo año consecutivo, un hecho inédito en la historia del club. El equipo dirigido por Leonel Álvarez viene de un año histórico, en el que regresó a la Copa Libertadores tras 25 años y logró un triunfo resonante frente a Racing en Argentina.

El conjunto santandereano hizo historia al garantizar torneo Conmebol por segundo año consecutivo. - crédito Libertadores

Posteriormente, tras finalizar tercero en su grupo, pasó a la Sudamericana y estuvo cerca de eliminar a Atlético Mineiro, posterior finalista, después de ganarle en Brasil y forzar la serie a lanzamientos desde el punto penalti.

En el duelo ante Fortaleza, Bucaramanga mostró un rendimiento sólido y maduro. El conjunto santandereano impuso orden desde el inicio, controló las transiciones ofensivas del local y aprovechó los espacios para construir una victoria determinante. Fortaleza, en contraste, se vio superado y perdió toda posibilidad de avanzar, quedando además eliminado de la lucha por un cupo internacional.

Un Millonarios en reconstrucción y con exigencias de la hinchada

Mientras se confirma su presencia en Sudamericana, Millonarios continúa en un proceso de reestructuración profunda. La incorporación de Carlos Darwin Quintero fue recibida con optimismo por un sector de la afición, que celebró su llegada pero insistió en la necesidad de sumar más refuerzos de jerarquía. “Plena confianza en Carlos Darwin, pero hay que rodearlo con jugadores de categoría”, expresó un hincha en redes sociales, reflejando el sentir general.

El club también avanza en la depuración de la nómina. Durante la semana anterior se anunció la rescisión del contrato del atacante Bruno Sávio, quien no continuará en la institución. Adicionalmente, el defensa central Juan Pablo Vargas estaría cerca de emigrar al fútbol mexicano, lo que obligará a la dirigencia a buscar alternativas para reforzar la zona posterior.

Las salidas, sumadas a la llegada de nuevos jugadores, buscan dar forma a un plantel competitivo que pueda superar las dificultades vividas en 2025, año en el que Millonarios quedó marginado tanto de la final del primer semestre como de los cuadrangulares del segundo.

El experimentado atacante Quintero se integró a Millonarios como el primer refuerzo del nuevo proyecto deportivo. - crédito @MillosFCoficial/X

Un panorama continental totalmente definido

Con el triunfo de Bucaramanga y la caída de Fortaleza, los ocho clubes colombianos con cupo en torneos Conmebol para 2026 quedaron establecidos de manera oficial. La última palabra sobre quiénes irán a Libertadores o Sudamericana dependerá de la final de diciembre, de la Copa BetPlay y de los partidos restantes que completan el acumulado anual. Lo que sí está claro es que Millonarios volverá a representar a Colombia en la Copa Sudamericana, en un año que marca el inicio de un nuevo ciclo deportivo para el club bogotano.

Reclasificación 2025 – Tabla completa

1. Tolima – Pts: 92 | PJ: 50 | PG: 27 | PE: 11 | PP: 12 | GF: 72 | GC: 45 | DG: 27

2. Medellín – Pts: 88 | PJ: 51 | PG: 24 | PE: 16 | PP: 11 | GF: 76 | GC: 48 | DG: 28

3. Nacional – Pts: 85 | PJ: 49 | PG: 23 | PE: 16 | PP: 10 | GF: 82 | GC: 51 | DG: 31

4. Santa Fe – Pts: 83 | PJ: 52 | PG: 22 | PE: 14 | PP: 15 | GF: 63 | GC: 51 | DG: 12

5. América – Pts: 81 | PJ: 49 | PG: 22 | PE: 15 | PP: 12 | GF: 62 | GC: 41 | DG: 21

6. Junior – Pts: 78 | PJ: 49 | PG: 21 | PE: 15 | PP: 13 | GF: 66 | GC: 51 | DG: 15

7. Bucaramanga – Pts: 73 | PJ: 44 | PG: 21 | PE: 10 | PP: 13 | GF: 59 | GC: 42 | DG: 17

8. Millonarios – Pts: 73 | PJ: 46 | PG: 20 | PE: 13 | PP: 13 | GF: 58 | GC: 47 | DG: 11

9. Once Caldas – Pts: 63 | PJ: 46 | PG: 17 | PE: 12 | PP: 17 | GF: 51 | GC: 53 | DG: –2

10. Alianza – Pts: 58 | PJ: 40 | PG: 15 | PE: 13 | PP: 12 | GF: 47 | GC: 43 | DG: 4

11. Fortaleza CEIF – Pts: 54 | PJ: 44 | PG: 15 | PE: 14 | PP: 14 | GF: 42 | GC: 51 | DG: –9

12. Águilas Doradas – Pts: 48 | PJ: 40 | PG: 11 | PE: 15 | PP: 14 | GF: 46 | GC: 46 | DG: 0

13. Pasto – Pts: 48 | PJ: 40 | PG: 12 | PE: 12 | PP: 16 | GF: 46 | GC: 48 | DG: –2

14. Pereira – Pts: 46 | PJ: 40 | PG: 11 | PE: 13 | PP: 16 | GF: 41 | GC: 57 | DG: –16

15. Cali – Pts: 45 | PJ: 40 | PG: 10 | PE: 15 | PP: 15 | GF: 36 | GC: 45 | DG: –9

16. Llaneros – Pts: 45 | PJ: 40 | PG: 13 | PE: 6 | PP: 21 | GF: 37 | GC: 53 | DG: –16

17. Envigado – Pts: 38 | PJ: 40 | PG: 11 | PE: 11 | PP: 20 | GF: 34 | GC: 51 | DG: –17

18. Boyacá Chicó – Pts: 36 | PJ: 40 | PG: 7 | PE: 15 | PP: 18 | GF: 28 | GC: 60 | DG: –32

19. Magdalena – Pts: 32 | PJ: 40 | PG: 8 | PE: 8 | PP: 24 | GF: 36 | GC: 62 | DG: –26

20. Equidad – Pts: 24 | PJ: 40 | PG: 5 | PE: 9 | PP: 26 | GF: 27 | GC: 64 | DG: –37