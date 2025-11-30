Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar: Norris quiere ser campeón de Fórmula 1, Piastri y Verstappen lo persiguen

Lando Norris y Max Verstappen, durante el sprint del Gran Premio de Qatar - crédito Mohammed Salem/REUTERS

Se corre la penúltima válida de la Fórmula 1, en su edición 2025, en la que hubo muchas emociones de principio a fin, carreras inolvidables y suspenso hasta el final de la temporada para coronar al ganador del campeonato de pilotos, que se alargó de manera impresionante.

Qatar será el escenario donde Lando Norris buscará el título, llega como líder de la clasificación y tiene como perseguidores a su compañero Oscar Piastri, de McLaren, y al neerlandés Max Verstappen, que quiere dar la pelea hasta Abu Dhabi por la punta de la competencia.

De otro lado, Piastri se quedó con el sprint y la Pole Position, demostrando que tiene condiciones para hacerle frente a su colega en la escudería británica, además de mantener a raya al cuatro veces campeón del mundo y que recortó una ventaja de más de 100 puntos desde el verano.

Hora y dónde ver el Gran Premio de Qatar

Los ojos de los aficionados al automovilismo estarán puestos en el circuito de Lusail, en Doha, donde se podría dar un nuevo campeón de la Fórmula 1 o se alargaría la pelea hasta los Emiratos Árabes Unidos, lo que llena de expectativa de lo que pueda pasar entre los tres candidatos.

El Gran Premio de Qatar se podrá ver desde las 11:00 a. m. el domingo 30 de noviembre, con transmisión del canal deportivo Espn, además de su plataforma de suscripción paga Disney+ Premium, para que los simpatizantes de la gran carpa no se pierdan nada desde cualquier parte.

Lando Norris tiene muy cerca su primer título de la Fórmula 1 y espera lograrlo en Qatar - crédito Mohammed Salem/REUTERS

Oscar Piastri logró la pole position tras superar a Lando Norris en una clasificación marcada por la tensión y los errores, lo que deja la lucha por el título de la Fórmula 1 más abierta que nunca, mientras que Max Verstappen partirá en la tercera posición.

El piloto australiano, que ya había ganado la carrera Sprint en Lusail, sumó su sexta pole de la temporada 2025, una marca que no alcanzaba desde agosto en Zandvoort. Con este resultado, Piastri se coloca a 22 puntos de Norris, que terminó tercero, mientras que Verstappen se mantiene en la pelea a 25 puntos del líder y a tres del segundo.

Oscar Piastri, Lando Norris y Max Verstappen, los candidatos a ganar el campeonato de pilotos en 2025 - crédito Jakub Porzycki/REUTERS

Solo restan dos carreras en el calendario de 2026: la de este domingo en Lusail y la de Abu Dhabi la próxima semana, con 50 puntos aún en disputa. Las combinaciones para el título mantienen la incertidumbre: Norris será campeón si gana, pero si termina segundo, necesitará que su compañero finalice cuarto y que Verstappen sea tercero.

Montoya quiere brillar en la Fórmula 2

Sebastián Montoya busca una victoria en el Gran Premio de Qatar en la Fórmula 2, el domingo 30 de noviembre a las 7:00 a. m., pero recientemente recibió una multa de 10.000 euros por parte de la FIA tras participar en un test privado con un monoplaza de GB3, sin la notificación previa requerida por el reglamento, luego de que la prueba se realizara el 23 y 24 de septiembre en Snetterton.

El padre del piloto, Juan Pablo Montoya, asumió la responsabilidad por la falta administrativa y explicó que el aviso a la FIA se envió tarde por un descuido personal: “El correo salió el día anterior del test, pero fue completamente culpa mía. Salimos de viaje y simplemente se me pasó. No hay problema”.

Sebastián Montoya comparte equipo con Gabrielle Mini en Prema Racing - crédito Prema Team

En la pista, Montoya cerró la carrera esprint del sábado 29 de noviembre en el Circuito Internacional de Lusail con una destacada cuarta posición, tras 23 vueltas y un reinicio a una vuelta del final por un safety car. El colombiano aprovechó una maniobra entre Rafael Villagómez y Nikola Tsolov para asegurar su lugar, mientras el podio fue ocupado por Richard Verschoor, Joshua Dürksen y Villagómez.

Actualmente, el piloto suma 76 puntos y ocupa el décimo puesto en el campeonato, con opciones de avanzar en la clasificación si logra un buen resultado en la carrera Feature, donde partirá desde la primera posición.