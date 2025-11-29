Lanzan salvavidas al Atlético Huila: esta sería la sede que le daría una nueva oportunidad al equipo opita

Atlético Huila jugará la temporada 2026 afuera de Neiva por los problemas estructurales del estadio Guillermo Plazas Alcid - crédito Atlético Huila

Atlético Huila está cerca de ser uno de los equipos tradicionales del fútbol colombiano que desaparezca por la falta de un buen estadio, pues en Neiva no puede volver a jugar con público por los problemas estructurales en el estadio Guillermo Plazas Alcid, que desde 2016 detuvo sus obras de ampliación y actualmente el escenario debe ser demolido.

Pese a que el club opita iba a trasladarse a Yumbo, apareció una nueva oportunidad para continuar con su nombre y colores, gracias a un municipio que le prestaría la mano para que siga con su razón social y el apoyo de una hinchada que creció en los últimos 35 años por sus logros.

Sin embargo, existe un problema para Huila, en caso de llegar a esa sede nueva, y es que el escenario deportivo demoraría un tiempo para ser apto para los aficionados, pues se encuentra en obras y sería el riesgo a tomar para la existencia del cuadro amarillo por más tiempo.

Nueva vida para el Atlético Huila

La noticia de la salida y desaparición del equipo opita no cayó bien en los aficionados, que culparon tanto a la dirigencia actual como a la Alcaldía de Neiva por no apoyar a la institución, que durante décadas es el corazón de la comunidad y una fuente importante de ingresos.

Por fortuna, el municipio de Garzón entró al rescate para salvar al Atlético Huila, pues el periodista José María Yepes confirmó que se ofreció para recibir al equipo, conservando su razón social y para que juegue en el sur del departamento, con el apoyo de sus habitantes.

Atlético Huila jugó varios en los últimos 10 años con aforo reducido en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por las restricciones de público en las tribunas oriental y occidental - crédito Atlético Huila

“El alcalde de Garzón, importante ciudad del departamento del Huila, abrió de par en par las puertas del municipio al sur de Neiva, para garantizar la continuidad de 35 años de historia del A. Huila en el fútbol profesional”, fueron las palabras del comunicador en su cuenta de X.

Sin embargo, existe el problema de que Huila no podrá usar de una vez el estadio de Garzón, o al menos no con público, pues sigue en obras y se terminarían aproximadamente en mayo de 2026, por lo que jugaría casi todo el primer semestre sin aficionados.

Así se ve el estadio Guillermo Plazas Alcid, con poco espacio para el público en la tribuna oriental y deshabilitada la gradería occidental - crédito @juniorclubsa/Instagram

“Francisco Calderón confirmó que el estadio de Garzón estará listo para mediados del 2026. Contará con más de 10 mil sillas y el respaldo de todo el sur del departamento”, terminó de decir el comunicador, así que quedará en manos de la institución si acepta la oferta.

“Totalmente viable”

Diego Perdomo, expresidente del Atlético Huila y actual accionista en Santa Fe, habló en entrevista con el medio La Nación y estuvo de acuerdo en que el equipo se mude al municipio de Garzón, que es de los más importantes del departamento y salvarían a un club de 35 años de cambiar su historia.

“Totalmente viable, de hecho el Alcalde de Garzón se ha comunicado conmigo en muchas oportunidades, ha estado muy inquieto en tener un estadio habilitado, llevó los diseños a la Dimayor para que lo analizaran, para que lo aprobaran, para que pasara las condiciones mínimas para que se juegue fútbol profesional, las luces, los camerinos, etc”, dijo el directivo.

El Atlético Huila deja Neiva por los retrasos en las obras en el Guillermo Plazas Alcid - crédito Colprensa

Perdomo también abrió la polémica al proponer que Huila juegue en la cancha de su archirrival, el Deportes Tolima, mientras se termina de habilitar su nueva casa: “Si me pregunta a mí, yo Diego Perdomo, jugaría tres, cuatro meses, seis meses en Ibagué y volvería al estadio de Garzón”.

Finalmente, el directivo criticó la mala gestión en Neiva: “El estadio va para 10 años así, tristemente se cayó el estadio y no pasó nada y no tomamos decisiones. En su momento salimos a hablar duro y le metimos una plata importante al escenario, pero eso no llevó a absolutamente a nada, que afortunadamente hasta ahora se le va a hacer la inversión, hay que apoyarla, hay que apoyar esa inversión”.