Junior vs. Nacional: hora y dónde ver el partido clave por el cuadrangular A de la Liga BetPlay

El Verdolaga tendrá que visitar Barranquilla, con el fin de recuperar los dos puntos perdidos en Itagüí

El rojiblanco recibirá al verde
El rojiblanco recibirá al verde en Medellín-crédito David Gracia/Colprensa

Los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano siguen a la orden del día en el fin de año en 2025.

Por este motivo, las acciones del cuadrangular A entregan emociones, tras lo que fue el empate entre Atlético Nacional y Junior en el estadio Ditaires, y el segundo aire que tomó América de Cali ante Independiente Medellín.

El verde visita Barranquilla en un duelo por el liderato

Ambos equipos llegan al cuadrangular
Ambos equipos llegan al cuadrangular A, empatados en el liderato, con 8 puntos-crédito David Gracia / Colprensa

El partido se jugará el 30 de noviembre de 2025, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, a partir de las 6:30 p. m. y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el bogotano Andrés Rojas.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

El verde y el tiburón
El verde y el tiburón empataron en Antioquia-crédito David Gracia/Colprensa

La recta final del partido entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, en Itagüí, estuvo marcada por la tensión y la resistencia, en el empate a un gol, el 26 de noviembre de 2025 en el estadio Ditaires de Itagui.

Junior intentó responder con disparos de media distancia, aunque sin generar peligro real en el arco de Nacional. El primer gol del encuentro llegó por parte del equipo visitante, cuando Guillermo Paiva marcó una anotación destacada que puso en ventaja al “tiburón” al minuto 41.

Sin embargo, antes de este tanto, el árbitro había anulado una anotación de Junior por posición adelantada, lo que generó incertidumbre en el marcador.

El inicio del segundo tiempo trajo consigo la reacción de Nacional. William Tesillo logró empatar el partido con un gol en los primeros minutos de la etapa complementaria, devolviendo la paridad al marcador y renovando las esperanzas del conjunto local.A los 53 minutos, Junior estuvo cerca de anotar el segundo tanto, pero no logró concretar la oportunidad, permitiendo que Nacional se mantuviera en la lucha.

A pesar de jugar con un hombre menos tras la expulsión de Jermain Peña, el conjunto barranquillero logró sostener un empate 1-1 que le permite conservar el liderato del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, acumulando cinco puntos y preparándose para un nuevo enfrentamiento ante el Verde.

En los últimos minutos, la presión de Atlético Nacional se intensificó. Al minuto 96, el equipo local se volcó al ataque, pero se encontró con un Junior replegado, cerrando espacios y defendiendo con determinación para asegurar la igualdad. Tres minutos antes, Alfredo Morelos generó una de las oportunidades más claras para Nacional con un potente disparo que obligó al portero Mauro Silveira a una intervención decisiva en el suelo. La insistencia del equipo paisa se reflejó también en el minuto noventa y uno, cuando Camilo Cándido remató con fuerza y el balón impactó en el travesaño, frustrando una vez más las aspiraciones de victoria.

Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron
Tanto "Tiburones" como "Verdolagas" quedaron en el primer lugar del cuadrangular A de la Liga BetPlay - crédito Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

Grupo A

  1. Junior: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  2. Atlético Nacional: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  3. América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0)
  4. Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) *

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño terminó en el primer lugar con 40 puntos en 20 partidos.

Grupo B

  1. Deportes Tolima: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)*
  2. Atlético Bucaramanga: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  3. Independiente Santa Fe: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  4. Fortaleza: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

* Deportes Tolima cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay. Los tolimenses quedaron en el segundo lugar, con 38 puntos, después de 20 partidos.

Así se jugará la fecha 4 de la Liga BetPlay

30 de noviembre de 2025

Cuadrangular A

Junior vs. Atlético Nacional

  • Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
  • Hora: 6:30 p. m.
  • Árbitro: Andrés Rojas
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

1 de diciembre de 2025

Medellín vs. América de Cali

  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Árbitro: José Ortiz
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Cuadrangular B

29 de noviembre de 2025

Tolima vs. Santa Fe

  • Estadio: Manuel Murillo Toro
  • Hora: 5:30 p. m.
  • Árbitro: Diego Ulloa
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

Fortaleza vs. Bucaramanga

  • Estadio: Metropolitano de Techo
  • Hora: 8:00 p. m.
  • Árbitro: Alejandro Moncada
  • Transmisión de TV: Win + Fútbol

