Excampeón de la Copa Libertadores con Atlético Nacional sentenció el destino de Flamengo en la final ante Palmeiras: “Así será”

La confianza de Orlando Berrío en la influencia de los futbolistas colombianos marca la previa de la final de la Copa Libertadores ante el Palmeiras, en la que el club de Río de Janeiro busca un nuevo título continental

Flamengo quiere conquistar la cuarta
Flamengo quiere conquistar la cuarta Copa Libertadores de su historia-crédito Tiago Trindade/REUTERS

La expectativa en torno a la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras ha crecido con las declaraciones de Orlando Berrío, exjugador colombiano del club carioca.

El campeón de la Copa Libertadores 2026 con Atlético Nacional, expresó su confianza en que la presencia de futbolistas colombianos será determinante para que el equipo de Río de Janeiro conquiste nuevamente el título continental.

Orlando Berrío durante la celebración
Orlando Berrío durante la celebración por la conquista del tercer título de la Copa Libertadores-crédito Adriano Machado/REUTERS

En una entrevista exclusiva concedida a Gol Caracol, Berrío, el cartagenero, que formó parte del plantel campeón en 2019, dijo que la presencia de jugadores colombiano será determinante para que el cuadro de Río quede campeón:

“Flamengo cuando tiene colombianos ahí va a ser campeón. Tiene que ser campeón”.

Berrío, que defendió los colores del Flamengo entre 2017 y 2020, recordó con emoción su experiencia en la obtención de la Copa Libertadores en 2019, cuando vencieron a River Plate, en Lima (misma ciudad en dónde se jugará la final del 2025).

Berrío confesó que se hizo
Berrío confesó que se hizo fanático del Flamengo de Brasil-crédito Sebastian Castaneda/REUTERS

El exfutbolista relató a Gol Caracol que, aunque ahora vive el fútbol desde la tribuna, mantiene intacta la pasión por el club:

“Sí, ahora soy torcedor de Flamengo, ahora lo voy a ver, en el 2019 estaba en la cancha abrazándome con mis compañeros, ahora espero en este 2025 abrazarme con los hinchas, con las personas que vayamos a ver el partido, que con la bendición de Dios sea Flamengo el que obtenga este título”.

Durante la conversación, Berrío se refirió a los jugadores con los que compartió vestuario y que aún permanecen en el club, como Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique, así como al actual entrenador, Filipe Luís.

El colombiano destacó la evolución de Filipe, quien pasó de ser compañero a dirigir el equipo, y subrayó la influencia de los técnicos que marcaron su carrera:

“Me alegra muchísimo lo que está consiguiendo porque es un tipazo, un señor y una persona que ama el fútbol, que da gusto hablar de fútbol con él, se aprende muchísimo, porque ha tenido dos grandes maestros uno que es Mr. Jesús que también, bueno, no lo mencioné, Jorge Jesús, que hoy en día tengo un agradecimiento con él por todo lo que me terminó de enseñar en el fútbol, de seguir entendiendo el juego, la capacidad que tiene él de entender el juego de entrenamiento, de lectura de juego, la verdad es que fui un afortunado de haber compartido con él”.

El exjugador también analizó el perfil de Filipe Luís como entrenador, resaltando la combinación de influencias que ha recibido a lo largo de su carrera:

“Filipe tuvo a Simeone de entrenador y a Jesús, entonces creo que hoy en día Filipe digámoslo así, hay personas que dicen que él es una mixtura, un ‘mix’ de lo que hace Simeone con Jorge Jesús, pero yo tengo que decir, eso también es de él. Es de Filipe, lo que está construyendo hoy en día. Me alegra mucho porque es un amigo que el fútbol me dejó, y que hasta el día de hoy tenemos bastante contacto”.

Jorge Carrascal recibió la bendición
Jorge Carrascal recibió la bendición de Orlando Berrío-crédito Sebastian Castaneda/REUTERS

En cuanto a la actualidad del plantel, Berrío puso el foco en Jorge Carrascal, mediocampista colombiano que podría ser clave en la final. El exjugador expresó su orgullo por el nivel mostrado por Carrascal y su potencial aporte tanto al club como a la selección nacional:

“Mucho orgullo que colombianos podamos seguir dejando el nombre de nuestro país en alto. Juega mucho, y creo que nos va a dar una mano grandísima en el Mundial, en la selección, por el nivel en que está, porque siento que es un jugador que puede aportarle mucho a nuestra selección”.

En la previa del decisivo encuentro, la Conmebol organizó en Lima un partido de leyendas que reunió a exjugadores de distintos países y figuras históricas de la selección peruana. En ese evento, Orlando Berrío fue el único colombiano convocado, lo que refuerza su condición de referente del fútbol sudamericano y su trayectoria, que incluye la conquista de dos Copas Libertadores (Atlético Nacional 2016 y Flamengo 2019).

