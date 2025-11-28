Qué pasará con las obras del estadio Metropolitano de Barranquilla, por la final de la Copa Sudamericana: Alejandro Char aclaró

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, anunció que la ciudad será sede de la final de la Copa Sudamericana - crédito @AlejandroChar/X

El fútbol colombiano tuvo una noticia importante el viernes 28 de noviembre, luego de que la Conmebol eligiera a Barranquilla para ser la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026, siendo la primera vez que el país acoja este tipo de eventos deportivos, bajo el actual formato de la competencia.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló en entrevista con Infobae Colombia sobre lo que pasará con las obras de ampliación para el estadio Metropolitano de Barranquilla, que se anunciaron en octubre para alcanzar 60.000 espectadores y ser el escenario con la mayor capacidad en el país, junto con el Atanasio Girardot tras su remodelación.

De otro lado, el mandatario también entregó detalles sobre las conversaciones con la Conmebol para ganar la sede de la final y lo que sigue para la ciudad, que luego de que le quitaran los Juegos Panamericanos 2027, acogerá nuevamente un evento deportivo internacional de gran importancia.

¿Se detendrán las obras en el Metropolitano por la Sudamericana?

De manera inesperada, Barranquilla confirmó que se quedó con la final de la Sudamericana 2026, luego de que iniciara el rumor durante 2025 y, luego de varias conversaciones con la Conmebol, finalmente se registró el anuncio en Lima con bombos y platillos, pues es una oportunidad enorme para la ciudad.

Alejandro Char le confirmó a Infobae Colombia que se tendrá lista la ampliación del estadio Metropolitano para la Copa Sudamericana, una obra de gran magnitud y que iniciará en las próximas semanas, esperando que queden terminadas previo al encuentro definitivo en noviembre de 2026.

El anuncio se realizó por parte de Alejandro Domínguez, en reunión con el alcalde Alejandro Char, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y el presidente de la AFA, Claudio Tapia - crédito AlejandroChar / X

“Tenemos que estar listos y vamos a estar listos. La Conmebol estrenará un nuevo estadio Metropolitano en esa final”, fueron las palabras del mandatario, durante la entrevista desde Lima, confirmando que ese sería el primer encuentro con el nuevo escenario.

De otro lado, este medio previamente conoció que la alcaldía de Barranquilla tiene listos los pliegos definitivos del proyecto que será adjudicado en diciembre, así que en enero de 2026 arrancarían las obras para suprimir la pista atlética y ampliar las graderías del primer piso en todas las tribunas.

La ampliación del estadio Metropolitano de Barranquilla será quitando la pista atlética y ampliando las tribunas inferiores hacia abajo - crédito @AlejandroChar/X

“Hoy por hoy, es el estadio con mayor aforo en el país. Sin embargo, cuenta con el potencial y espacio para una ampliación considerable que permite albergar finales de copas internacionales como la Sudamericana o Libertadores, y algo muy importante, sumar potenciales oportunidades para conciertos de gran magnitud”, mencionó.

“La Conmebol conoce Baranquilla”

De otro lado, el alcalde Char afirmó que la decisión de la confederación se registró porque sus directivos “conocen la ciudad, han visto la ciudad, han visto el estadio, han visto cómo funciona cuando juega la selección Colombia, todo lo que pasa alrededor del Junior, el tamaño del Metropolitano, su gente. Creo que, a partir de hoy, en nuestros equipos técnicos de la ciudad y la Secretaría de Deportes van a estar en un estrecho relacionamiento con la Conmebol para preparar este evento”.

“Barranquilla viene tramitando una cantidad de reuniones de hace quince años, que somos sede de la selección Colombia, y tenemos canchas alternas, los PMU y toda la gente que hace parte de esta fiesta en Barranquilla tienen asidero hace muchos años”, añadió.

La final de la Copa Sudamericana en 2025 se realizó en Asunción, en el estadio Defensores del Chaco, con el partido de Lanús ante Atlético Mineiro - crédito César Olmedo/REUTERS

Char también destacó que “el hecho de que Barranquilla haya sido exitosamente la sede de la selección Colombia, por como se vive el fútbol, la alegría, el entusiasmo, el calor humano, la ciudad como tal, cómo acogemos a la gente, los atractivos turísticos, nuestra manera de atender, el potencial de nuestra gente. Todo eso fue reconocido por la gente de la Conmebol y no dudaron en votar de manera unánime para albergar esta competencia tan importante”.

Finalmente, Alejandro Char recordó lo ocurrido con los Juegos Panamericanos 2027 y aseguró que Barranquilla sigue siendo referente en el continente: “Por trámites burocráticos, no se alcanzó a realizar, pero fuimos los mejores Juegos Centroamericanos de la historia, fuimos reconocidos, por eso nos seleccionaron para los Panamericanos. Esta ciudad viene creciendo en todos los aspectos, turístico, económico, gastronómico, seguridad, su alegría, su gente”.