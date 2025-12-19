Vea las imágenes de cómo quedará el estadio Metropolitano de Barranquilla tras la renovación: adjudicaron la millonaria obra

Así será el proceso de renovación del escenario deportivo, que espera quedar listo para el segundo semestre de 2026 - crédito @AlejandroChar/X

Todo está listo para la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, que será el principal megaproyecto de la alcaldía para acoger no solo más partidos internacionales, como la final de la Copa Sudamericana 2026, sino conciertos y eventos de gran magnitud.

Es por eso que se adjudicó la obra y se revelaron nuevas imágenes de cómo quedará el escenario, desde el momento del inicio de la construcción, todo su proceso y cómo quedará para el público, tanto adentro como afuera de la estructura, que pasará por una intervención fuerte.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De otro lado, se confirmó cuándo sería la fecha de la ida de la Superliga, el torneo que enfrentará a Junior y Santa Fe, por ser campeones de la Liga BetPlay en 2025, debido a que los trabajos en el Metro provocaron un cambio para los dos enfrentamientos para definir al supercampeón de la temporada.

“El sueño de un Metro más grande ya es una realidad”

En noviembre de 2025, Barranquilla se sacudió con dos noticias sobre su estadio: la primera fue que organizará la final de la Copa Sudamericana 2026, que es a partido único, y entregará las obras de remodelación antes de ese encuentro, programado para el 21 de noviembre.

El alcalde Alejandro Char anunció que ya se adjudicó la obra de remodelación del estadio Metropolitano, siguiendo las fechas pactadas para el proyecto y esperando que en enero de 2026 se inicie la construcción, que durará alrededor de 10 meses y para entregarse, aproximadamente, a finales de octubre e inicios de noviembre.

El alcalde Alejandro Char informó que, para enero de 2026, iniciarán las obras en el estadio Metropolitano - crédito @AlejandroChar/X

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad", escribió el mandatario en su cuenta de X, el viernes 19 de diciembre.

Sumado a eso, se confirmó que se removerá la pista atlética y reconstruirá todo el anillo del primer piso, con el objetivo de que los aficionados queden cerca al campo de juego y se amplíe la capacidad a 60.000 personas, una obra similar a la que River Plate realizó con el estadio Monumental, junto con una cubierta alrededor con luces LED.

El estadio Metropolitano pasará a 60.000 espectadores, gracias a que se reconstruirá la tribuna del primer piso en todos los sectores y removerá la pista atlética - crédito @AlejandroChar/X

De otro lado, el proyecto también tiene el objetivo de albergar más conciertos de carácter internacional y que se mantenga como la sede de la selección Colombia para las eliminatorias al mundial de 2030, a la espera de ser si será fase clasificatoria o se organizará la posible Liga de Naciones de la Conmebol.

¿Cómo se jugará la Superliga?

De otro lado, la Superliga 2026 va tomando forma con otro anunció que hizo Alejandro Char, que enfrentará a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe por el primer título de la temporada, pero con un cambio con respecto a las localías para los dos juegos.

“Aunque las obras iniciarán de manera inmediata, el próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido Junior vs. Santa Fe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará A Otro Nivel”, dijo el mandatario en sus redes sociales.

La Superliga, entre Junior y Santa Fe, iniciará en Barranquilla y terminará en Bogotá - crédito @VBarCaracol/X

Sumado a eso, el programa El VBar Caracol informó que la vuelta de esa serie sería para el miércoles 21 de enero de 2026, en el estadio El Campín de Bogotá, a la espera de que la Dimayor confirmé la programación y el calendario de toda la temporada 2026, pues en el primer semestre será apretado por el mundial de la FIFA, pues debe terminar a principios de junio.