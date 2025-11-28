Así están las cuentas para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano camino a la estrella de Navidad

Los cuadrangulares ya se encuentran a mitad de camino, y los equipos de la Liga BetPlay luchan por llegar a la final que entrega la estrella de Navidad - crédito Jaime Moreno-Cristian Bayona / Colprensa - Jefatura de Prensa de Atlético Nacional

La definición de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay está que arde.

Con la victoria del Deportes Tolima sobre Santa Fe en el Campín de Bogotá (por el grupo B), el empate entre Nacional y Junior, en Ditaires, de Itagüí, y la victoria de América de Cali ante Medellín (en el grupo A), los equipos ya comienzan a hacer cuentas para clasificar a la gran final de Navidad en el fútbol colombiano.

Así está el panorama de los cuadrangulares

El cuadro pijao quiere volver a la final, y tomarse revancha de lo que pasó en 2024 ante Atlético Nacional - crédito Cristian Bayona / Colprensa

La solidez del Deportes Tolima tras la buena victoria que consiguió como visitante ante Santa Fe, dejan a los Pijaos dirigidos por Lucas González con altas posibilidades de instalarse en el partido decisivo, en tal caso que ganen ante su gente, ante el vigente campeón del fútbol colombiano.

El partido ante el León, partido que se jugará en el estadio Manuel Murillo Toro, el 29 de noviembre de 2025, a partir de las 5:30 p. m., definirá en parte el futuro del cuadrangular B.

Por los lados del grupo A, Nacional tendrá una visita complicada al estadio Metropolitano de Barranquilla, para jugar ante Junior, en lo que podría ser un desempate de infarto.

Los dirigidos por Alfredo Arias consiguieron un punto vital de visitante ante el verde, situación que contrario del Tiburón, pone al más veces campeón de Colombia, a sumar con urgencia los puntos en la Arenosa.

Así están los grupos después de las tres fechas de los cuadrangulares de la Liga BetPlay:

Grupo A

Junior: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Atlético Nacional: 5 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) América de Cali: 4 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Independiente Medellín: 1 punto - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) *

* Independiente Medellín cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay. El cuadro antioqueño terminó en el primer lugar con 40 puntos en 20 partidos.

Grupo B

Deportes Tolima: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2 )* Atlètico Bucaramanga: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Independiente Santa Fe: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Fortaleza: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -3)

Deportes Tolima cuenta con el punto invisible, ventaja deportiva que se le otorga a los dos líderes de la fase todos contra todos de la Liga Betplay. Los tolimenses quedaron en el segundo lugar, con 38 puntos, después de 20 partidos.