El colombiano Luis Javier Suárez fue destacado como el máximo goleador de la segunda división de España: así fue la ceremonia

El presente deportivo de Luis Javier Suárez es más que exitoso: vive uno de sus mejores momentos deportivos a lo largo de su carrera.

Después de su consolidación en el Sporting de Lisboa, uno de los gigantes del fútbol portugués, y en dónde lleva diez goles en todas las competencias, se sumó otro logro destacado, gracias a su arduo trabajo en la segunda división española: el reconocimiento como máximo goleador con el Almería en la Liga Hypermotion.

El 24 de noviembre de 2025, se llevaron los premios Marca a los mejores futbolistas de la temporada 2024-2025, en el Casino de Madrid.

Allí, los premios, que se entregan cada año, reconocen varias categorías, entre las cuales se destacan al goleador del año, denominado como “Pichichi”, y allí Luis Javier Suárez fue reconocido.

Premio Pichichi - Goleador - Liga Hypermotion: Luis Javier Suárez (Colombia)

Premio Pichichi - Goleador - Liga EA Sports: Kylian Mbappé (Francia)

Premio Pichichi - Goleador - Liga Hypermotion: Luis Javier Suárez (Colombia)

Trofeo Zamora - Mejor Portero - Liga EA Sports: Jan Oblak (Eslovenia)

Trofeo Zamora - Mejor Portero - Liga Hypermotion: Matías Dituro (Argentina)

Trofeo Zarra - Goleador español - Liga Hypermotion: Andrés Martín (España)

Trofeo Miguel Muñoz - Mejor entrenador - Liga Hypermotion: José Alberto (España)

Premios Guruceta - Mejor árbitro - Liga EA Sports: Javier Alberola Rojas

Premios Guruceta - Mejor árbitro - Liga Hypermotion: Marta Huerta de Haza

Premio Favorito de la Afición: Santi Cazorla - España

Premios ADN Selección : Vicente del Bosque

Premios ADN Selección: Fernando Llorente

Premios ADN Selección: Iker Casillas

Mensaje de la esposa de Luis Suárez

En medio de los reconocimientos que tuvo el delantero samario, una de las que sumó a ello, fue la esposa del artillero colombiano: Carolina Rubia.

“Enhorabuena pá. Un día más que nos demuestras el poder de la oración. Día en el que queda reflejado que tenías un propósito, que tenías tu lugar y que Dios hizo para que en su reino todo fuera posible. Tenemos la certeza de que en la FE no hay límites. Nos sentimos profundamente orgullosos de ti querido, Dios contigo y nosotros de la mano 🙌🏽No dejes de creer en ti, de luchar por tus sueños y de perseguir aquello que anhelas. Te amamos infinito ✨“, dijo.

Qué dijo la prensa portuguesa sobre la actuación de Luis Suárez

Por otra parte, en la goleada del Sporting de Lisboa ante el Brujas de Bélgica en el estadio José Alvalade, destacó la actuación del goleador samario al anotar el segundo gol al minuto 31 en la Champions League, y también reseñó la otra actuación que tuvo a lo largo del partido.

Esto fue lo que dijo el diario A Bola, de Portugal tras su gol:

“Luchador incansable, marcó un gol de enorme calidad (31′), con una ‘chicha’ por encima del portero, y estuvo a punto de otro (48′) cuando, completamente solo, sacó de juego a Jackers y estrelló el balón en el poste", destacaron.

También la prensa deportiva Portugal hizo alusión a la actuación de Luis Suárez en sus portadas de la siguiente forma: una de ellas, cómo lo fue el diario Récord, hizo alusión a la actuación del samario como “chocolate belga”, en referencia al reconocimiento que tiene el país de origen del Club Brujas, rival de turno del Sporting CP.

También, el diario O Jogo destacó al colombiano con el apodo que reciben los verdiblancos de Lisboa con la metáfora de que “El León muerde”.

El momento de reconocimiento de Luis Javier Suárez

Por otra parte, el diario Marca, organizador de los premios en dónde Suárez recibió el reconocimiento, hicieron eco de los 27 goles que marcó con Almería, destacando la emoción en su discurso al recibir el premio, y destacaron que se convirtió en el primer colombiano en recibir el “Pichichi” (reconocimiento ser el goleador en el fútbol español):

“Luis Suárez recibía feliz su trofeo al máximo goleador de Segunda con el Almería. Ahora en las filas del Sporting CP y a las puertas mañana de un partido de Champions ante el Brujas, el delantero, acompañado de su esposa Caroline, era la imagen de la felicidad. “Estoy muy feliz de recibir este premio, es el trabajo de toda una temporada. Muy agradecido a mis compañeros del Almería, sin ellos no sería posible”, mencionaron.