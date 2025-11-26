Deportes

Millonarios perdió la oportunidad de un fichaje de peso para el fútbol colombiano: “Tuve una experiencia maluquita”

Los azules venían buscando a un jugador que se destaca en el exterior, pero se cayó la opción por temas económicos y porque al futbolista tampoco le gusta la Liga BetPlay

Millonarios adelanta su plan de fichajes para la temporada 2026, buscando que se termine de armar la plantilla con anticipación - crédito Millonarios FC

Millonarios inició una nueva etapa con el director deportivo Ariel Michaloutsos, que tomó las riendas de un cargo importante para la conformación de la plantilla para la temporada 2026, cuando el cuerpo técnico debe entrenar un grupo lo suficientemente competitivo para salir campeón de la Liga BetPlay.

En la búsqueda de fichajes, los azules debieron descartar a una figura del fútbol internacional, que hace poco terminó una buena temporada con su equipo e iba a ser un refuerzo importante para el ataque, en una de las posiciones de mayor urgencia para la institución.

Lo que sigue para los azules es iniciar la pretemporada 2026 en diciembre, pues la Liga BetPlay arrancará a mediados de enero y con un calendario apretado por el mundial de la FIFA, así que el cuadro Embajador no contará con mucho tiempo ni espacio para consolidar la plantilla para pelear en diferentes frentes.

“He visto que han salido mucha cosa”

Uno de los puestos a reforzar en el equipo bogotano es el ataque, tanto con un delantero nuevo, como reemplazo de Leonardo Castro, como por los extremos porque solo Beckham Castro destacó en el segundo semestre, el resto de hombres en esa zona quedaron debiendo en su rendimiento.

Es por eso que Millonarios buscó a Kevin Viveros, pero el jugador dijo no a su llegada al club, durante una entrevista con el programa Despierta Win, explicando las razones por las que, actualmente, no es posible su salida del Athletico Paranaense y mucho menos regresar al fútbol colombiano.

Kevin Viveros jugó en la segunda división de Brasil con el Athletico Paranaense - crédito Athletico Paranaense

“Se me han acercado muchísimos empresarios, pero tuve una experiencia maluquita. Tengo mi gente que me asesora. He visto que han salido mucha cosa, que Millonarios, Santa Fe, Junior vi por ahí, Nacional que quiere que vuelva”, fueron las palabras del atacante.

Kevin Viveros explicó que descartó de inmediato a Millonarios porque es una de las figuras del equipo recién ascendido a la Serie A: “Es complicado, hago parte de mi equipo y, por lo que he hablado con el técnico y el presidente, no me van a dejar salir porque soy la estrella en ese equipo”.

Kevin Viveros es recordado por su paso por Atlético Nacional entre 2024 y 2025, ganando tres títulos - crédito Lina Gasca/Colprensa

“Me ha preguntado Vasco, pero la cláusula del equipo es demasiado alta. Yo estoy enfocado en hacerlo bien en Serie A, por ahora es difícil la salida de Paranaense por los números, que son muy altos”, terminó de decir el extremo, que quiere ser la estrella de la primera categoría de Brasil en 2026.

“El plantel necesita una disminución”

En su primera rueda de prensa, el nuevo director deportivo de Millonarios, Ariel Michaloutsos, se refirió a su plan con los refuerzos para la temporada 2026, explicando que se han mirado posibilidades, pero actualmente es complicado negociar y la primera tarea es revisar la nómina actual.

“Hoy es muy difícil de hablar de nombres porque los campeonatos aún están en competencia. Todavía es muy temprano para gestionar jugadores. Hay que esperar porque en Argentina, Uruguay o acá en Colombia no ha terminado. El presupuesto es acorde, pero hay que invertir y no gastar", dijo.

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

Michaloutsos añadió que “el plantel necesita una disminución de la cantidad de jugadores. Esas salidas de jugadores, ya hay gente del club trabajando en eso. Para hacerle espacio a los jugadores que creemos tiene potencial, especialmente de las divisiones menores”.

El director deportivo también habló sobre algunos hombres que saldrían a préstamo o desvinculados, para abrir espacio a más refuerzos necesarios: “Entendemos que se necesitan algunos jugadores puntuales, hemos hecho algunas radiografías con el profes. Pero creo que la camiseta de Millonarios exige personalidad y jugadores agresivos en marca y contención. Hay un plantel que sin duda con el tiempo se va a ir mejorando. Todo lleva un proceso Necesitamos que salgan algunos jugadores, que lleguen otros y potenciar algunos jugadores”.

