Independiente Santa Fe ofrecería renovación a una de sus máximas figuras: jugaría la Copa Libertadores en 2026

El cuadro Cardenal, que continúa en la disputa del torneo del segundo semestre en la Liga BetPlay Dimayor, busca conformar una nómina competitiva de cara a la próxima temporada

Santa Fe salió campeón en
Santa Fe salió campeón en el primer semestre de 2025 - crédito Colprensa

Independiente Santa Fe habría expresado su intención de ofrecer la renovación de contrato a Daniel Torres, mediocampista clave en la plantilla, por un año adicional.

Y es que el vínculo actual del jugador finaliza el 31 de diciembre, lo que sitúa la decisión sobre su futuro en un momento determinante para la planificación del equipo de cara a la próxima temporada.

Según explicó el periodista Mariano Olsen, Torres, figura relevante en el esquema del equipo capitalino, habría decidido posponer el análisis de la propuesta hasta que concluya la competencia oficial.

El futbolista mantendría su atención en los cuadrangulares, etapa decisiva del fútbol colombiano, y solo después de la participación del equipo en este torneo evaluaría la oferta presentada por el club.

De esta manera, la postura del mediocampista evidenciaría su compromiso con el rendimiento deportivo en el tramo final de la temporada, mientras la directiva busca asegurar la continuidad de uno de sus jugadores más influyentes de cara a lo que será la Copa Libertadores 2026.

Así las cosas, el desenlace de esta negociación dependería del cierre de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor y del análisis que Torres tome una vez termine la competencia, manteniendo la expectativa entre la afición y la dirigencia sobre su permanencia en Santa Fe.

Daniel Torres podría seguir en
Daniel Torres podría seguir en Santa Fe de cara al 2026- crédito @olsendeportes/X

Daniel Torres, uno de los ídolos del Cardenal

Y es que Daniel Torres representa hoy mucho más que un simple volante para Independiente Santa Fe: es un símbolo de identidad, experiencia y compromiso. Canterano del club y uno de los referentes históricos del “León”, el regreso del oriundo de Cáqueza, Cundinamarca, en 2024 fue celebrado como el retorno de un hijo pródigo que vuelve a casa para aportar con talento y liderazgo.

Para Santa Fe, Torres significa estabilidad en el mediocampo. Con su estatura, lectura de juego y capacidad de marca, el volante aporta ese equilibrio defensivo y físico tan necesario en el fútbol colombiano. Más allá de números, su presencia contribuye a darle estructura al equipo.

Además, Daniel no solo se destaca dentro de la cancha: su compromiso emocional con la institución y su entrega fuera del gramado lo convierten en un referente para los jóvenes y un puente entre generaciones. En sus palabras, volver al club que lo formó “siempre fue un deseo”.

Daniel Torres es ídolo de
Daniel Torres es ídolo de Independiente Santa Fe- crédito @SantaFe/X

Daniel Torres, todo un ganador con Santa Fe

Daniel Torres ha sido parte esencial de varias de las épocas más gloriosas recientes de Santa Fe. Con el club bogotano, el volante ganó la Copa Colombia de 2009. Además, el ‘16’ conquistó la liga colombiana en la edición de Apertura 2012.

No se queda allí: Torres también formó parte del plantel que alzó el título de la liga en el Finalización 2014. A su vez, el caqueceño añadió a su palmarés dos trofeos de Superliga Colombiana, en 2013 y 2015.

Así mismo, tras regresar en 2024, el centrocampista logró ser fundamental en el título de la décima estrella del conjunto capitalino en junio de 2025.

Daniel Torres, de Santa Fe,
Daniel Torres, de Santa Fe, peleando un balón con David Mackalister Silva, de Millonarios - crédito Colprensa

Qué partidos le quedan a Santa Fe en el cuadrangular

Santa Fe ya disputó las tres primeras fechas del cuadrangular: visitó a Atlético Bucaramanga en la Fecha 1 —en el estadio Américo Montanini— y luego recibió a Fortaleza en el estadio El Campín en la Fecha 2.

En la fecha 3, los dirigidos por Francisco López cayeron en condición de local 1-2 con Deportes Tolima. De esta manera, Santa Fe deberá visitar en la fecha 4, en el estadio Manuel Murillo Toro, al Vinotinto y Oro.

Finalmente, el cuadro Cardenal cerrará la serie ante Bucaramanga en El Campín de Bogotá.

