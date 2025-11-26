Deportes

Este es el equipo con mayor rentabilidad en fichajes del fútbol colombiano: superó al Atlético Nacional

Pese a que los verdes han sido uno de los clubes con más ventas costosas en los últimos años, fue superado por otra escuadra que ha sacado provecho a sus transferencias

Atlético Nacional y Junior son
Atlético Nacional y Junior son dos de los equipos que más recursos manejan para armar plantillas en el fútbol colombiano - crédito Colprensa

El fútbol colombiano, en los últimos años, se ha destacado por los jugadores que vendieron al exterior por una buena cantidad de dinero, algunos de ellos considerados como jóvenes promesas para el futuro y otros que, después de un tiempo, les llegó su oportunidad de salir al exterior.

Uno de esos clubes de la Liga BetPlay fue elegido como el de mejor rentabilidad en fichajes, gracias a sus gestiones no solo para vender, sino para conseguir futbolistas y mantener las finanzas a tope, demostrando un gran trabajo para cuidar la parte económica y armar plantillas de alto nivel.

Casualmente, muchos aficionados pensaron que ese equipo sería Atlético Nacional, por la cantidad de dinero que maneja por sus transferencias de figuras, pero ni siquiera apareció en el listado que reúne a otras escuadras alrededor del mundo y con los valores de sus contrataciones y ventas.

El listado de los más rentables

El Observatorio de Fútbol Cies dio a conocer el listado de los equipos con la mejor gestión para la compra y venta de jugadores desde 2021, pero teniendo en cuenta que los gastos e ingresos totales superaran los 10 millones de euros, por lo que no eran muchas las escuadras.

Junior de Barranquilla terminó siendo la escuadra más rentable en fichajes del fútbol colombiano, siendo el único de la Liga BetPlay en aparecer en esa lista, aunque en los últimos puestos porque otros conjuntos aparecieron con una enorme cantidad de dinero manejado.

Junior de Barranquilla aparecen entre
Junior de Barranquilla aparecen entre los equipos con mayor rentabilidad de fichajes en el mundo - crédito Cies

Los tiburones lograron una rentabilidad de dos millones de euros en contrataciones y ventas, con cinco millones de euros en gastos y siete millones de euros en ingresos, estando en la misma posición de equipos conocidos en el planeta como San Lorenzo, Rayados de Monterrey y Pumas de la Unam.

De otro lado, Athletico Paranaense es el conjunto mejor valorado en América Latina, con 76 millones de euros entre compras y ventas de jugadores, gastando 22 millones de euros y activos de nada menos que 96 millones de euros, destacando un trabajo enorme financieramente.

Junior de Barranquilla se ha
Junior de Barranquilla se ha destacado por su gestión con los fichajes y la venta de figuras al exterior - crédito David Gracia / Colprensa

Sumado a eso, el cuadro brasileño supera casualmente a otros dos grandes de Europa que son Milan y el PSG, actual campeón de la Champions League, cuya rentabilidad fue de 59 y 56 millones de euros, según el listado del Cies, pero con la diferencia de que maneja más de 100 millones de euros en activos y pasivos.

Los equipos mejor posicionados en el mundo

De otro lado, el Cies informó que “el Eintracht de Frankfurt encabeza la lista con un balance positivo de 286 millones de euros: 364 millones de euros en ingresos y 78 millones de euros en gastos“, casualmente superando al Bayern Múnich, el líder de la Bundesliga.

Los alemanes se sitúan por delante del Brighton & Hove (+221 millones de euros) y el Stuttgart (+178 millones de euros). El Atalanta (+150 millones de euros) y el Benfica (+147 millones de euros) completan el top 5″, añadió el observatorio en su informe publicado el 26 de noviembre.

Estos son los 10 equipos
Estos son los 10 equipos con mayor rentabilidad del mundo, con el Frankfurt liderando - crédito Cies

De otro lado, el Cies destacó a los clubes que les fue mal en ese tema: “Los balances comerciales más negativos en fichajes y traspasos de jugadores en los últimos cinco años se registraron en dos clubes saudíes, el Al-Hilal (-197 millones de euros) y el Al-Nassr (-104 millones de euros), seguidos de tres equipos ingleses: el West Ham (-99 millones de euros), el Aston Villa (-85 millones de euros) y el Manchester United (-74 millones de euros)“.

“Si sumamos los fichajes de la primera plantilla desde 2021 que aún tienen contrato con sus clubes firmantes, y restamos su precio de adquisición al valor estimado actual según nuestro modelo estadístico , el Eintracht de Frankfurt vuelve a ser el mejor club con un saldo de 670M€ (286M€ por los jugadores fichados y ya vendidos; 384M€ por los fichados y que aún tienen), por delante del Real Madrid (591M€), con el Manchester United en el extremo opuesto (-482M€)“, señaló.

El Cies fianlizó al decir que “los alemanes se sitúan por delante del Brighton & Hove (221 millones de euros) y el Stuttgart (+178 millones de euros). El Atalanta (150 millones de euros) y el Benfica (147 millones de euros) completan el top 5. Por el contrario, los balances comerciales más negativos en fichajes y traspasos de jugadores en los últimos cinco años se registraron en dos clubes saudíes, el Al-Hilal (-197 millones de euros) y el Al-Nassr (-104 millones de euros)“.

