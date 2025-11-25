Deportes

Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

En el duelo de líderes en su zona, el “Rey de Copas” recibirá al “Tiburón” con el objetivo de quedar en solitario en la cima, pero el partido no se jugará en Medellín

El duelo entre Marino Hinestroza y José Enamorado en el frente de ataque, será uno de los más destacados-crédito David Gracia / Colprensa

Las finales del fútbol profesional colombiano continúan en marcha, y el partido más destacado que tendrán los cuadrangulares de la Liga Betplay será el duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.

Tanto el equipo de Diego Arias como el de Alfredo Arias buscarán la cima del campeonato, aunque el “Verdolaga” no tendrá la ventaja de jugar en el Atanasio Girardot por cuestiones logísticas, situación que los “Tiburones” esperan asaltar y mantener su invicto.

Verdes y rojiblancos se citan en Itagüí

Atlético Nacional le quiere volver a ganar al Junior de Barranquilla-crédito David Gracia / Colprensa

El partido se jugará el 26 de noviembre de 2025, en el estadio Ditaires, de Itagüí, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del encuentro será Diego Ulloa.

Ficha del partido

Nacional vs. Junior

  • Fecha: 26 de noviembre de 2025
  • Estadio: Ditaires de Itagüí
  • Árbitro: Diego Ulloa
  • Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Transmisión de TV:  Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

