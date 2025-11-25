Nacional vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo del grupo A por la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay

Las finales del fútbol profesional colombiano continúan en marcha, y el partido más destacado que tendrán los cuadrangulares de la Liga Betplay será el duelo entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla.
Tanto el equipo de Diego Arias como el de Alfredo Arias buscarán la cima del campeonato, aunque el “Verdolaga” no tendrá la ventaja de jugar en el Atanasio Girardot por cuestiones logísticas, situación que los “Tiburones” esperan asaltar y mantener su invicto.
Verdes y rojiblancos se citan en Itagüí
El partido se jugará el 26 de noviembre de 2025, en el estadio Ditaires, de Itagüí, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del encuentro será Diego Ulloa.
Ficha del partido
Nacional vs. Junior
- Fecha: 26 de noviembre de 2025
- Estadio: Ditaires de Itagüí
- Árbitro: Diego Ulloa
- Hora: 8:30 p. m. (hora de Colombia)
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.