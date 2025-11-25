Luis Suárez recibe elogios; esto dijo la prensa tras anotar en la Copa de Portugal con el Sporting de Lisboa: “Es una apuesta segura”

El delantero samario tuvo una actuación destacada en el partido de la Copa de Portugal - crédito @SportingCP / X

El fútbol europeo continúa en marcha en la temporada 2025-2026, y los protagonistas colombianos son los futbolistas de la “Tricolor”, que después de la fecha Fifa volvieron a ser tapa de la prensa deportiva.

Uno de ellos es el colombiano Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, que se reportó con gol el 22 de noviembre de 2025, en la victoria por 3-0 ante Marinhense por los dieciseisavos de final de la Copa de Portugal.

La prensa portuguesa se rindió ante el colombiano que lleva 9 goles durante la temporada - crédito A Bola

Por este motivo, el 24 de noviembre de 2025, tras el gol que marcó el exdelantero del Almería de España, uno de los diarios especializados de Portugal, como lo es A Bola, destacó el rendimiento del atacante colombiano, explicando que su rendimiento superó las expectativas, ya que tenía el peso y la obligación de reemplazar al sueco Viktor Gyökeres, antiguo goleador de los “Leones de Lisboa”:

“Ya no hay duda. Luis Suárez es una apuesta segura. Disipó la desconfianza en torno a la elevada inversión del Sporting (22 millones de euros pagados al Almería) y, lo más importante, logró disipar el fantasma de Gyökeres (delantero sueco que está en el Arsenal de Inglaterra) que podría haber rondado al Alvalade esta temporada. Todo esto en poco más de cuatro meses. Y esta es una tendencia al alza, ya que el colombiano se encuentra en excelente forma", dijeron.