Hugo Rodallega está a la par de Lionel Messi: el delantero igualó al argentino en prestigioso listado tras su triplete

El delantero Cardenal fue la gran figura de su equipo en la victoria 3-0 frente a Fortaleza, en la segunda jornada de los cuadrangulares

Hugo Rodallega es uno de los delanteros más veteranos del FPC- crédito Jesús Avilés/ Infobae

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe, alcanzó una distinción que lo iguala a Lionel Messi tras la última jornada del fútbol mundial: ambos recibieron la calificación perfecta de 10 puntos por parte de SofaScore, plataforma especializada en estadísticas deportivas.

Este reconocimiento se produjo después de que Rodallega marcó un triplete en la victoria 3-0 de Santa Fe sobre Fortaleza en la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, mientras que Messi fue figura con un gol y tres asistencias en el triunfo 0-4 de Inter Miami ante Cincinnati en la semifinal de conferencia de la MLS.

La coincidencia en la puntuación revive la célebre frase viral atribuida a Rodallega tras el Sudamericano sub-20 de 2005: “La única diferencia entre Messi y yo es que él juega en el Barcelona y yo en el Quindío”.

El logro de Rodallega adquiere relevancia por el contexto histórico de esa frase, que se popularizó luego de que el delantero colombiano terminó como máximo goleador del torneo juvenil con 11 tantos, superando los 5 de Messi.

Años después, Rodallega aclaró que nunca pretendió compararse ni decir que era mejor que el astro argentino, sino que su comentario fue interpretado fuera de contexto. Sin embargo, la reciente distinción estadística vuelve a unir sus nombres en la conversación futbolística, esta vez por méritos en el campo y no solo por declaraciones.

Hugo Rodallega llegó a seis goles en el semestre tras el triplete contra Fortaleza - crédito Colprensa

SofaScore, reconocida por su sistema de calificaciones basado en el desempeño individual de los futbolistas, otorgó la máxima nota a ambos jugadores por sus actuaciones entre el 21 y el 23 de noviembre.

Aunque Rodallega y Messi compartieron el puntaje perfecto, el argentino encabezó el ranking debido a registros superiores en apartados como pases clave (8 frente a 1) y ocasiones de gol generadas, lo que le permitió ubicarse por encima del colombiano en la clasificación final.

El listado de SofaScore para futbolistas hispanoamericanos en América incluyó también a otros destacados: Sebastián Ferreira, de Paraguay, obtuvo 9.8 puntos; Samuel Galindo, de Bolivia, alcanzó 9.7; Alejandro Tobar, de Ecuador, sumó 9.4; y Giorgian De Arrascaeta, de Uruguay, igualó esa última cifra.

Messi y Rodallega fueron calificados
Messi y Rodallega fueron calificados con 10 puntos por SofaScore- crédito SofaScore

Estos jugadores completaron el top 10 de la semana, aunque ninguno logró igualar la calificación perfecta de Rodallega y Messi.

En otros escenarios internacionales, varios colombianos sobresalieron en los rankings de SofaScore. Daniel Muñoz se ubicó en el noveno puesto entre los hispanoamericanos de las cinco principales ligas europeas con una calificación de 7.5.

Juan Andrés Balanta, con 7.8, figuró en el ranking de hispanoamericanos en el resto de Europa, mientras que Juan Villa fue el mejor colombiano en Asia con 8.6 puntos, seguido por Jeison Murillo, que ocupó el quinto lugar en ese continente con 7.7.

Messi continúa brillando con el
Messi continúa brillando con el Inter Miami- crédito Katie Stratman/Imagn Images

Rodallega mantiene viva la ilusión Cardenal

Y es que en la tarde del sábado 22 de noviembre, el estadio El Campín vivió una noche de gloria para Independiente Santa Fe: con un arrollador 3-0 sobre Fortaleza Ceif, los cardenales encendieron sus ilusiones en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El héroe fue Hugo Rodallega: el veterano delantero firmó un triplete —dos penales y un golazo desde media distancia— que desató la locura en la tribuna.

El primer tiempo transcurrió equilibrado. Santa Fe intentó imponer juego, pero la defensa de Fortaleza y su portero, Jordan García, resistieron los embates. Las oportunidades se sucedieron, pero ninguna se convirtió en gol.

La expulsión de Elvis Perlaza —doble amarilla a los 51′— parecía abrir una ventana para el visitante, aunque sería precisamente ese momento el inesperado punto de quiebre para los locales.

Con un hombre menos en cancha, Santa Fe no se acobardó: al minuto 61, una mano en el área dio penal, que Rodallega convirtió con frialdad al palo opuesto para el 1-0.

Apenas nueve minutos después, “Hugol” recogió un rechace de cabeza fuera del área y soltó un zapatazo imparable desde más de 35 metros: fue el 2-0, y el estadio explotó.

Ya en el tramo final, otro penal —cobrado con responsabilidad por el capitán— cerró el marcador en 3-0, sellando una noche perfecta.

EN VIVO Santa Fe vs.

Estos serían los próximos tres

Colombia evitará a los semifinalistas

Deportivo Pereira quedó suspendido del

