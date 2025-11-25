Cinco años sin Maradona: este fue el gol que el astro argentino recordó como uno de los mejores de su carrera ante Deportivo Pereira

El "Pelusa" tuvo varios vinculos con Colombia a lo largo de su vida a nivel deportivo - crédito Colprensa

El 25 de noviembre de 2025 se cumple el quinto aniversario de la muerte del astro y leyenda del fútbol argentino Diego Armando Maradona.

El “Pelusa”, como era conocido por los amantes del fútbol no solamente en Argentina, sino en el mundo, dejó muchos recuerdos, además de la Copa del Mundo de México de 1986 con la selección Argentina y los títulos de la Serie A de Italia con el Nápoles en las temporadas 1986-1987 y 1989-1990.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En una entrevista dónde se recordó la carrera de Maradona, el argentino explicó que el gol al Pereira fue uno de los mejores de su carrera - crédito El Gráfico / YouTube

Uno de los recuerdos que quedó en la mente para la leyenda del fútbol mundial fue un golazo que le anotó al Deportivo Pereira en 1980.

A cinco años de su fallecimiento, se recordó el momento cuando mencionó el gol que le anotó al Deportivo Pereira en el programa Sin cassette de TyC Sports, dirigido por Pablo González.

La anotación que marcó el “Pibe de Oro” fue el 19 de febrero de 1980, en una gira que realizó Argentinos Juniors a Colombia, cuando tenía apenas 19 años, y venía de consagrarse en el Mundial Sub-20 de Japón.

Allí, el equipo del barrio La Paternal (de Buenos Aires) disputó un cuadrangular amistoso con América de Cali, Deportivo Cali y Deportivo Pereira.

Así comenzó a detallar el gol en aquel momento Maradona:

“Íbamos perdiendo y remontamos un partido 3-3 y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha, me tiraban de todo, patadas voladoras... y claro cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso, en la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y todos estaban tirados en fila", detalló.

El gol se dio en un cuadrangular amistoso al cual fue invitado el "Bicho" de la Paternal en Colombia - crédito Fútbol Nostalgia Latini / YouTube

Luego recordó como se dio la jugada para la anotación legendaria, en las condiciones en las cuales llegó a jugar dicho cuadrangular amistoso

“Yo no tenía que jugar, pero sino no nos pagaban y los muchachos no cobraban. Contra América me habían pisado el dedo gordo y lo tenía negro. Me infiltró el doctor Madero y no me hizo nada”, recordó.

Cómo se descubrió el gol de Maradona al Deportivo Pereira

No sería hasta el 2013 que el golazo de Maradona, que después de contar una anécdota en el programa Saque Largo de Win Sports, se recordó la jugada que hasta entonces era desconocida.

Así recordó el momento cuando se recuperó la anotación por parte del periodista Gustavo “Tato” Sanint", en charla con el portal del canal de TyC Sports, el 30 de octubre de 2024:

“El video se pasaba solo a nivel local, pero por una anécdota que se contó en el programa Saque Largo, se recordó aquel gol. Yo les dije que sabía quién tenía la grabación porque alguna vez, unos años atrás, la había visto y así fue cómo la conseguimos”.

También dentro del mismo reportaje que entregó TyC Sports en el artículo “La historia del mejor gol de Maradona que estuvo oculto por 33 años”, el “Tato” Sanint recordó como se dieron los contactos para conseguir el gol.

En primer lugar, recordó que Carlos Arturo Marín, que en ese entonces grababa los partidos, dejó un registro en video de aquella jugada. Más adelante, un profesor fanático y jubilado del cual se desconoce su nombre, llamó a Caracol Radio explicando que en su poder tenía el gol de Maradona.

En ese momento, el periodista Danilo Gómez Herrera recibió el llamado, concretó una reunión con el hombre para sacar una copia del gol. Allí fue cuando en ese instante, junto al boom mediático, se dio a conocer por parte del “Tato Sanint”, y así lo recordó:

“Fue un golazo. Dejó a más de seis jugadores desde la mitad de la cancha con el regate. Arranca en la zona medular, se tira un poquito a la izquierda, y van quedando delanteros, volantes, defensores y el mismo arquero, que era Roberto Vaso. Luego amaga y la coloca contra el palo. Los hinchas del Pereira y la gente del buen fútbol lo gritamos a rabiar porque fue una joya inolvidable”, relató el Tato Sanint.

Así se recordó por parte del Deportivo Pereira el gol de Maradona

Este fue el homenaje con el que despidieron a Diego - crédito @DeporPereiraFC / X

A través de una publicación en X, el cuadro “Matecaña” despidió a Maradona de la siguiente forma, recordando la ocasión que fue a jugar al Hernán Ramírez Villegas.

" En un encuentro disputado entre el Deportivo Pereira y Argentinos Juniors, Diego Armando Maradona marcó el mejor gol de su carrera futbolística.Q.E.P.D | 1960 - 2020“.

Este fue el sentido homenaje que le dedicó Pereira tras enterarse la muerte de Diego Armando, el 25 de noviembre de 2020 - crédito @DeporPereiraFC / X