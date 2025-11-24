Deportes

Jhon Jader Durán fue el peor calificado tras la goleada de Fenerbahce en Turquía: “No hizo nada, no tiene química con sus compañeros”

El delantero antioqueño ha sido cuestionado por la prensa del país europeo debido a sus conductas en otros clubes y a su ‘misteriosa’ lesión al inicio de la temporada

Jhon Durán jugó 75 minutos
Jhon Durán jugó 75 minutos y aunque dio una asistencia, su rendimiento fue criticado por los analistas turcos - crédito Fenerbahce

El delantero colombiano Jhon Durán volvió a quedar bajo la lupa en Turquía luego de la abultada victoria de su equipo, Fenerbahce, por cinco a dos ante Rizespor, en un partido marcado tanto por la remontada del conjunto de Estambul como por el discreto rendimiento individual del atacante.

A pesar de haber formado parte del once titular y jugar 75 minutos, su participación generó reparos importantes en la prensa deportiva local.

Según el diario Sporx, las dudas sobre su desempeño apuntaron especialmente a la relación con sus compañeros y a su eficacia frente al arco. Una de las críticas recurrentes recogidas por el medio fue: “¿Cómo pudo Jhon Durán, que no hizo nada, mantenerse en el campo tantos minutos? Para empezar, no tiene química con sus compañeros. Además, falló un gol que podría haber sido perfecto”, se detalló tras analizar los setenta y cinco minutos que disputó en Rize.

El delantero, nacido en Antioquia, sumó una asistencia a Marco Asensio —que firmó un doblete para el Fenerbahce—, contribuyendo así a la reacción del equipo; sin embargo, las miradas se centraron más en su “actitud” y en la ocasión perdida en el primer tiempo, cuando el conjunto amarillo y azul se encontraba contra las cuerdas.

El colombiano entra con normalidad
El colombiano entra con normalidad tras superar una fractura por estrés en sus primeras semanas en el cuadro turco - crédito Fenerbahce

Durante el primer tiempo, Durán fabricó una de las pocas oportunidades claras para el Fenerbahce al aprovechar un error defensivo: se hizo del balón, superó a un central y definió con la pierna izquierda estando solo frente a la portería, pero el disparo fue desviado por el arquero rival y se perdió una de las ocasiones más evidentes de gol en su carrera.

El propio jugador dejó ver su frustración llevándose las manos al rostro tras la jugada. “Estuvo ineficaz”, apuntó la cobertura de Sporx, reforzando la imagen de un delantero aun sin ritmo de competencia óptimo.

Voces periodísticas insistieron en la importancia de que el peso del ataque no recaiga solo en Asensio: “Dejar la carga solo en Asensio en ataque no funcionará. Kerem, Durán o Nesyri también necesitan estar involucrados cuando el marcador es 0-0”, enfatizaron en referencia a la falta de conexión entre los delanteros.

Su temporada se ha visto condicionada por una lesión que lo mantuvo alejado de la competencia casi dos meses, afectando su adaptación y cuota goleadora. Desde su regreso, disputó seis partidos y solo ha conseguido anotar un tanto, a lo que suma dos asistencias en la liga turca y otro gol en rondas previas de la Champions League. La crítica recordó que, aunque su tanto reciente en el clásico ante Besiktas le permitió ganar protagonismo, todavía se espera una mayor regularidad en su rendimiento.

Así va el Fenerbahce en la Liga de Turquía

Jhon Jader Durán acumula 10
Jhon Jader Durán acumula 10 partidos y dos goles con la camiseta del Fenerbahce - crédito Fenerbahce
  1. Galatasaray: 32 puntos / 13 partidos jugados / +20 diferencia de gol.
  2. Fenerbahce: 31 puntos / 13 partidos jugados / +18 diferencia de gol.
  3. Trabzonspor: 25 puntos / 12 partidos jugados / +10 diferencia de gol.
  4. Samsunspor: 24 puntos / 13 partidos jugados / +7 diferencia de gol.
  5. Goztepe: 23 puntos / 13 partidos jugados / +9 diferencia de gol.

Teófilo Gutiérrez califica a Jhon Jader Durán como el mejor delantero colombiano

El mundialista con la selección Colombia en 2014, e ídolo del Junior de Barranquilla elogió al actual delantero del Fenerbahçe-crédito @ToqueSports- Control Dirigido/X

La carrera de Jhon Jáder Durán atraviesa un momento de notable complejidad tras una temporada en la que las lesiones y la falta de continuidad han condicionado su protagonismo tanto en el Fenerbahce como en la Selección Colombia.

El delantero, que sufrió un “misterioso golpe” durante los Play-Offs de la UEFA Champions League, pasó dos meses alejado de las canchas y apenas está retomando su ritmo de competencia en el fútbol turco con miras al objetivo de disputar la Copa Mundial de 2026.

En medio de ese proceso, el atacante recibió elogios y advertencias de una figura de peso en el fútbol colombiano. Teófilo Gutiérrez, experimentado delantero y actual jugador de Junior, ofreció su visión sobre Durán en el programa Control Dirigido. El barranquillero lo definió como uno de los grandes centros delanteros actuales del país, aunque enfatizó la necesidad de ajustes conductuales para aspirar a regresar al combinado nacional.

“Durán para mí es uno de los mejores ‘nueves’ que tiene Colombia. Yo en los clubes me peleaba, pero era número uno en la convocatoria, me llamaba el técnico y me decía: ‘tranquilo que vas a venir’. En la Selección me ponía la amarilla y me transformaba”, relató Gutiérrez sobre la mentalidad y el espíritu de competencia necesarios para mantenerse en la élite.

